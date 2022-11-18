Российская техника СВО: 4 боевые машины пехоты

БТР и БМП предназначены для транспортировки личного состава и его огневой поддержки в бою.

Одинаковое вооружение

Несмотря на конструктивные отличия стоящих на вооружении образцов, эти боевые машины объединяют как раз средства огневой поддержки — орудия калибром 30 мм.

Мелкокалиберные орудия универсальны: позволяют поражать живую силу, противотанковые средства, легкобронированную технику, танки и авиацию. Дальность действия от 1,5 до 4 км в зависимости от типа боеприпаса и цели.

Еще один плюс пушек: боевые модули, в которых они установлены, дают возможность высоко поднимать ствол. Так называемый угол наведения по вертикали от минус 5–6 до плюс 60–75 градусов оказался востребованным в условиях СВО. Скажем, стрельба по верхним этажам высотных зданий в ходе городских боев. Известны и случаи ведения нехарактерного для таких пушек навесного огня с закрытых позиций.

Существуют две модели мелкокалиберных орудий, полностью унифицированных по боеприпасам. В обеих применяются снаряды 30х165 мм. И там, и там двухленточное питание, что позволяет вести огонь как бронебойными, так и осколочно-фугасными.

Пушка 2А42 с автоматикой, основанной на отводе энергии пороховых газов, обладает лучшей скорострельностью и кучностью. Темп стрельбы: малый (200–300 выстрелов в минуту) или большой (550).

Пушка 2А72 с автоматикой, основанной на энергии отката ствола, — легче, меньше загазовывает боевой отсек. Но и обладает меньшей скорострельностью — до 330 выстрелов в минуту.

БТР-82А

Материалы по теме Вождение боевой машины — как сдается экзамен

Принят на вооружение десять лет назад и представляет собой глубокую модернизацию советского БТР-80. Изменения коснулись шасси, двигателя, трансмиссии, защищенности экипажа от пробития брони или подрыва на мине.

Но новый двигатель, колесные редукторы, энергопоглощающие сиденья и маты на полу, система пожаротушения, внутренний противоосколочный подбой российским аналогом кевлара не поменяли архитектуру боевой машины. Это полноприводный колесный транспортер формулы 8х8 с корпусом из тонкой (по современным меркам) стальной брони.

Принципиальное и дорогое новшество — необитаемый боевой модуль с пушкой. Он пришел на смену старой башенке с крупнокалиберным пулеметом.

Полное название модуля — БППУ (башенная пулеметно-пушечная установка) или МБ-2 по терминологии производителя ОАО «Муромтепловоз». В него входят пулемет ПКТМ калибром 7,62 мм и скорострельная пушка 2А72 калибром 30 мм. Вооружение управляется электроприводами, есть стабилизация в двух плоскостях.

БТР-82А с пушкой 2А72 в необитаемом модуле.

Вместо оптического прицела старого образца установлен комбинированный ТКН-4ГА с дневным и ночным каналами. Существуют модификации прицела с комплексом дистанционного управления временем подрыва снарядов и тепловизионным каналом вместо ночного.

Для командира БТР-82А установлен дневной/ночной прибор наблюдения ТКН-АИ с измерителем дальности до цели.

Недавно в войска стали поступать модернизированные БТР-82АТ с улучшенной за счет стальных и решетчатых экранов защитой.

Бронетранспортер с новым вооружением сохранил плавучесть.

Продолжение — на следующей странице.