Парад Победы 2023: какую технику мы увидим на Красной площади

Представляем новинки и самые интересные боевые машины механизированной колонны.

Мирный дебют вслед за боевым

Впервые на брусчатке Красной площади появятся два бронеавтомобиля, предназначенные для службы в зоне спецоперации. Они спроектированы с учетом боевого опыта СВО.

Конструкция ориентирована на максимально быстрое освоение в производстве и большие объемы выпуска, чтобы максимально быстро насытить войска защищенной техникой.

Самое главное - это не перспективные образцы, а уже «понюхавшие пороху» машины, поставка которых военным идет полным ходом. Теперь более подробно о каждом.

З-СТС Ахмат

Бронеавтомобиль создан по заказу силовых подразделений Чеченской Республики. Аббревиатура расшифровывается как защищенное специальное транспортное средство. Детище завода Ремдизель из Набережных Челнов.

З-СТС капотной компоновки колесной формулы 6х6 базируется на серийном шасси полноприводного КАМАЗ-5350 бескапотной компоновки. Вмещает 10 военнослужащих. Оснащен травмобезопасными сиденьями с ремнями безопасности (элементы противоминной защиты). Предусмотрена возможность установки вооружения на крыше, в том числе боевых модулей.

Бронирование - противопульное. По уровню защиты соответствует 5 классу отечественного стандарта, что сопоставимо с 3 уровнем баллистической защиты STANAG по классификации НАТО. Автомобиль спасает экипаж при подрыве мины до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Бронеавтомобиль З-СТС на шасси КАМАЗа 6х6.

З-СТС оснащен подвесной запаской. Два бака расположены в корме за задними колесами.

В крыше З-СТС люк для стрелка и турель с пулеметом калибра 7,62 мм.

Полная масса З-СТС — 17,5 тонн, мощность двигателя – 260 л.с., максимальная скорость — 90 км/ч.

На бронеавтомобиле смонтирован U-образный бронемодуль, защищающий от подрыва мин. Дверей пять: четыре боковые и одна в корме.

АМН-590951 ВПК-Урал

Бронеавтомобиль колесной формулы 4х4. Создан на базе шасси Урала-4320. Вмещает 9 человек.

Оснащен дополнительной защитой моторного отсека, травмобезопасными сиденьями с ремнями безопасности, бронестеклами.

Вооружение — 12,7-миллиметровый пулемет Корд. Он установлен на крыше открыто, но при этом оборудован щитками с бронестеклами, укрывающими стрелка от пуль и осколков.

АМН-590951 спасает экипаж при подрыве мин до 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем и колесами, что соответствует уровню защиты 2b по классификации STANAG.

Бронеавтомобиль АМН-590951 ВПК-Урал на базе двухосного грузовика Урал.

АМН-590951: полная масса 14,5 тонн, усиленная защита моторного отсека, подвесная запаска, мощность двигателя 360 л.с., максимальная скорость 100 км/ч.

Бронеавтомобиль АМН-590951 оснащен бронелистами и бронестеклами защиты стрелка от пуль и осколков.

Вооружение АМН-590951 — крупнокалиберный 12,7 мм пулемет Корд. Его можно снять и использовать вне бронеавтомобиля.

Колесная техника

В этом году в механизированной колонне парада только колесная техника. Помимо новинок в составе колонны: бронеавтомобили Тигр, бронетранспортеры БТР-82А с пулеметно-пушечным модулем вооружения и перспективные бронетранспортеры Бумеранг.

Оперативно-тактические ракетные комплексы будут представлены самоходными пусковыми установками 9П78-1 «Искандер-М» на шасси МЗКТ-7930 Минского завода колесных тягачей.

Войска противовоздушной обороны покажут пусковую установку 5П85СМ2-01 зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на шасси МАЗ-543М.

Ракетные войска стратегического назначения продемонстрируют самоходную пусковую установку 15У175М подвижного комплекса РС-24 Ярс на шасси восьмиосного тягача МЗКТ-79221.

Пусковая установка оперативно-тактического комплекса Искандер-М с двумя ракетами.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на шасси МАЗ.

Ядерный щит — подвижные комплексы Ярс на шасси МЗКТ. Полная масса машины вместе с ракетой — 124 тонны!

Бронетранспортер Бумеранг вот-вот из перспективного станет серийной боевой машиной, принятой на вооружение.