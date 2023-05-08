Парад Победы 2023: какую технику мы увидим на Красной площади
Мирный дебют вслед за боевым
Впервые на брусчатке Красной площади появятся два бронеавтомобиля, предназначенные для службы в зоне спецоперации. Они спроектированы с учетом боевого опыта СВО.
Конструкция ориентирована на максимально быстрое освоение в производстве и большие объемы выпуска, чтобы максимально быстро насытить войска защищенной техникой.
Самое главное - это не перспективные образцы, а уже «понюхавшие пороху» машины, поставка которых военным идет полным ходом. Теперь более подробно о каждом.
З-СТС Ахмат
Бронеавтомобиль создан по заказу силовых подразделений Чеченской Республики. Аббревиатура расшифровывается как защищенное специальное транспортное средство. Детище завода Ремдизель из Набережных Челнов.
З-СТС капотной компоновки колесной формулы 6х6 базируется на серийном шасси полноприводного КАМАЗ-5350 бескапотной компоновки. Вмещает 10 военнослужащих. Оснащен травмобезопасными сиденьями с ремнями безопасности (элементы противоминной защиты). Предусмотрена возможность установки вооружения на крыше, в том числе боевых модулей.
Бронирование - противопульное. По уровню защиты соответствует 5 классу отечественного стандарта, что сопоставимо с 3 уровнем баллистической защиты STANAG по классификации НАТО. Автомобиль спасает экипаж при подрыве мины до 6 кг в тротиловом эквиваленте.
АМН-590951 ВПК-Урал
Бронеавтомобиль колесной формулы 4х4. Создан на базе шасси Урала-4320. Вмещает 9 человек.
Оснащен дополнительной защитой моторного отсека, травмобезопасными сиденьями с ремнями безопасности, бронестеклами.
Вооружение — 12,7-миллиметровый пулемет Корд. Он установлен на крыше открыто, но при этом оборудован щитками с бронестеклами, укрывающими стрелка от пуль и осколков.
АМН-590951 спасает экипаж при подрыве мин до 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем и колесами, что соответствует уровню защиты 2b по классификации STANAG.
Колесная техника
В этом году в механизированной колонне парада только колесная техника. Помимо новинок в составе колонны: бронеавтомобили Тигр, бронетранспортеры БТР-82А с пулеметно-пушечным модулем вооружения и перспективные бронетранспортеры Бумеранг.
Оперативно-тактические ракетные комплексы будут представлены самоходными пусковыми установками 9П78-1 «Искандер-М» на шасси МЗКТ-7930 Минского завода колесных тягачей.
Войска противовоздушной обороны покажут пусковую установку 5П85СМ2-01 зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на шасси МАЗ-543М.
Ракетные войска стратегического назначения продемонстрируют самоходную пусковую установку 15У175М подвижного комплекса РС-24 Ярс на шасси восьмиосного тягача МЗКТ-79221.
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