Насыщение армии принципиально новыми образцами танков — процесс долгий и недешевый. Но войска не остались без прикрытия тяжелой брони — выручает вовремя проведенная модернизация существующего парка.

T-72Б3/Б3М

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Наш основной и самый массовый танк — потомок советского Т-72, в который изначально заложили солидный потенциал для модернизаций.

Модель с индексом Т-72Б3 начали поставлять в войска в 2011 году. От предшествующих модификаций танк отличается вооружением, защищенностью и оснащением.

На нем установлена российская гладкоствольная пушка 2А46М-5 калибром 125 мм — самая свежая версия орудия 2А46М с повышенной дальностью и ресурсом, улучшенной на 20 процентов кучностью и уменьшенным в 1,7 раза рассеиванием при стрельбе с ходу. Ее автомат заряжания доработан под новые бронебойные подкалиберные снаряды большей длины.

Основные новшества в оснащении: современный многоканальный прицел наводчика Сосна-У с визирно-дальномерным блоком и тепловизором, цифровой баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели. Этот набор дает возможность вести бой в любое время суток и при сложных метеоусловиях. Защищенность танка повышена за счет установки блоков динамической защиты Контакт-5 и новой системы пожаротушения.

Чуть позже появился танк с улучшенными боевыми характеристиками. Его обозначают как Т-72Б3 образца 2016 года или T-72Б3М.

Основной танк Т-72Б3 образца 2016 года.

Основные доработки: дисплейный комплекс механика-водителя с камерой заднего обзора, динамическая защита Реликт с бортовыми панелями и решетчатыми экранами, укрывающими моторно-трансмиссионное отделение.

Самое главное — танк обрел подвижность, соответствующую требованиям современного боя. Со старым 840-сильным двигателем Т-72Б3 имел удельную мощность 18,3 л.с. на тонну. T-72Б3М оснастили форсированным 1130-сильным дизелем В-92С2Ф, что подняло удельную мощность до 24,6 л.с./т.

Автомат заряжания Т-72Б3 позволяет стрелять каждые 8 секунд.

Т-80БВМ

Самый динамичный и самый подвижный отечественный танк в модернизированном варианте. Его конек — газотурбинный двигатель, способный выдать 1250 л.с.

У такого силового агрегата есть и плюсы, и минусы. Он дорог, обладает высоким расходом топлива и жарким выхлопом, требователен к чистоте поступающего воздуха. С другой стороны — простота замены, легкость пуска в мороз, невозможность перегрева.

Танк с этим двигателем обладает удельной мощностью 27,35 «лошадей» на тонну! Такого показателя отечественные танки с дизелями пока достичь не могут.

Вооружение Т-80БВМ во многом сходно с Т-72Б3. Гладкоствольная пушка калибром 125 мм отличается лишь конструкцией автоматического механизма заряжания. Система управления огнем — такая же Сосна-У.

Танк Т-80БВМ с газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с.

А вот в качестве дублирующего прицела используется не оптический 1А40–4, а телевизионный ПДТ. Защита танка усилена комплексом Реликт: решетчатые экраны, блоки на башне и бортовые экраны с элементами динамической защиты.

На башне Т-80БВМ закреплены элементы динамической защиты.

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