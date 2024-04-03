Самая универсальная боевая машина России – «Лотос»
Названы характеристики новейшего и лучшего оружия России для ВДВ «Лотос»
Их озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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«Это новая самоходная артиллерийская установка для воздушно-десантных войск (ВДВ), которая позволит заменить по своим возможностям все предыдущие типы вооружения ВДВ. Это очень мощная сила. По своим характеристикам это одно из лучших изделий в мире», – заявил он в беседе с Лентой.ру.
Боевая машина «Лотос»
«Лотос» сочетает в себе характеристики разных типов орудий – гаубицы, миномета и пушки.
«Пушка у нее гладкоствольная. Минами стреляет до семи километров. Если говорить о снарядах, то это может быть до 13 километров по дальности. Она плавающая. Имеет достаточно большой вес — 18 тонн, значит, хорошая бронезащита. Ее можно десантировать с Ил-76. То есть ее можно доставлять с воздуха. Гусеничный тип. Это значит, что у нее хорошая проходимость. Мощный двигатель, позволяющий передвигаться со скоростью до 70 километров в час. Для огня по противнику имеет танковый пулемет Калашникова 7,62 миллиметра», — перечислил особенности боевой машины Дандыкин.
То есть, «Лотос» – универсальное орудие, которое способно заменить любые применяемые в зоне специальной военной операции орудия.
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Кирилл Панов
Фото:АО ЦНИИТОЧМАШ
03.04.2024
Фото:АО ЦНИИТОЧМАШ
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