«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» — билеты уже в продаже, приходите, будет весело!

Ждем гостей на наш праздник «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», который пройдет 23 июня 2024 года

Продажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» в самом разгаре.

Напоминаем, 23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится масштабное действо, а в центре внимания будет дрэг-рейсинг. На классической дистанции в 402,3 метра сразятся лучшие гонщики страны. Вашему вниманию – яркие машины: дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили. Правила просты: нужно первым пересечь финишную линию!

В программе мероприятия:

заезды на 1/4 мили на классических, редких и культовых автомобилях на профессиональном дрэгстрипе на автодроме RDRC Racepark Быково

выставка культовых автомобилей

маркет

фудкорт

конкурсы и розыгрыши призов

дрэг-такси, дрифт-такси, вертолет, экскурсии, выезд на автобусе к финишу

концерт кавер-групп

концерт группы «Кирпичи».

Расписание

8:00 – 10:00: Заезд участников в паддок и выставочную зону

8:00 – 11:45: Техкомиссия и медкомиссия для участников гонок

11:00: Открытие входа для зрителей

12:00 – 18:00: ЗАЕЗДЫ ДРЭГ-РЕЙСИНГ!

12:00 – 18:00: Дрэг-такси, дрифт-такси, вертолет, экскурсии, выезд на автобусе к финишу

11:40 – 13:20: Выступление группы Lowcosters

13:40 – 15:20: Выступление группы Beat Devils

15:40 – 17:20: Выступление группы May Weather

17:40 – 18:20: Выступление группы Кирпичи

18:30: Награждение пилотов

19:00 – 19:40: Выступление группы «Кирпичи»

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 23 июня!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Реклама/ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneLrWgogZtK