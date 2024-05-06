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500 л.с., дальность хода 1200 км: этот аналог Lixang L9 скоро появится в России
В Great Wall официально подтвердили выход двух...

500 л.с., дальность хода 1200 км: этот аналог Lixang L9 скоро появится в России

В Great Wall официально подтвердили выход двух новых моделей Wey на рынок России

В РФ до конца года появятся новые модели от автобренда Wey (принадлежит Great Wall), сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. В компании планируют, что интерес к этому бренду посредством добавления моделей вырастет. Модельная линейка Wey в России до конца года будет насчитывать три модели.

Wey 07
Wey 07

Акифьев пояснил, что на российском рынке появится кроссовер Wey 07, который является аналогом популярного в РФ Lixang L9. Для автомобиля будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание.

Интерьер Wey 07
Интерьер Wey 07
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Wey 07 – это гибридный кроссовер, его примерная мощность составляет 400-500 л.с. До «сотни» машина разгоняется за 6 секунд, на одной зарядке она может проехать 1200 км.

Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
06.05.2024
Фото:Autohome
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