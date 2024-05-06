500 л.с., дальность хода 1200 км: этот аналог Lixang L9 скоро появится в России
В РФ до конца года появятся новые модели от автобренда Wey (принадлежит Great Wall), сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. В компании планируют, что интерес к этому бренду посредством добавления моделей вырастет. Модельная линейка Wey в России до конца года будет насчитывать три модели.
Акифьев пояснил, что на российском рынке появится кроссовер Wey 07, который является аналогом популярного в РФ Lixang L9. Для автомобиля будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание.
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Wey 07 – это гибридный кроссовер, его примерная мощность составляет 400-500 л.с. До «сотни» машина разгоняется за 6 секунд, на одной зарядке она может проехать 1200 км.
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
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Источник: Газета.Ru