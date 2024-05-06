В Россию привезут гибридные версии этих популярных китайских авто

В России появятся гибридные версии моделей марки Haval

На российском авторынке по аналогии с китайским откроются продажи гибридных версий машин марки Haval, сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

Haval Jolion HEV

Он пояснил, что гибридные технологии останутся не только в Tank, как во флагмане внедорожников, но появятся и в моделях Haval. По словам Акифьева, это произойдет «чуть позднее».

Haval Jolion HEV

Гибридная модификация может появиться в России и у бюджетной модели Haval Jolion. Уже проводится подготовка дилерской сети к продаже гибридов этого бренда.

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Источник: Газета.Ru