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В Россию привезут гибридные версии этих популярных китайских авто

В России появятся гибридные версии моделей марки Haval

На российском авторынке по аналогии с китайским откроются продажи гибридных версий машин марки Haval, сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

Haval Jolion HEV
Haval Jolion HEV

Он пояснил, что гибридные технологии останутся не только в Tank, как во флагмане внедорожников, но появятся и в моделях Haval. По словам Акифьева, это произойдет «чуть позднее».

Haval Jolion HEV
Haval Jolion HEV
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Гибридная модификация может появиться в России и у бюджетной модели Haval Jolion. Уже проводится подготовка дилерской сети к продаже гибридов этого бренда.

Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 3
06.05.2024
Фото:Haval
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