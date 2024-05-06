В Россию привезут гибридные версии этих популярных китайских авто
В России появятся гибридные версии моделей марки Haval
На российском авторынке по аналогии с китайским откроются продажи гибридных версий машин марки Haval, сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.
Haval Jolion HEV
Он пояснил, что гибридные технологии останутся не только в Tank, как во флагмане внедорожников, но появятся и в моделях Haval. По словам Акифьева, это произойдет «чуть позднее».
Haval Jolion HEV
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Гибридная модификация может появиться в России и у бюджетной модели Haval Jolion. Уже проводится подготовка дилерской сети к продаже гибридов этого бренда.
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
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Источник: Газета.Ru
Фото:Haval
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06.05.2024
Фото:Haval
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