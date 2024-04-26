Новая Toyota Camry в Пекине: ярче, современнее, но чуть убавила в комфорте

Toyota сохранили атмосферный мотор для новой Camry на китайском рынке

Журналисты «За рулем», конечно же, не смогли пройти мимо нового поколения популярного тойотовского седана Camry. Хотя как нового? Если повнимательней присмотреться к обводам кузова, сразу понятно, что это всего лишь модернизированная версия прежней модели.

Экстерьер осовременили, а салон так и вовсе стал хорош. И нетипично современен для Тойоты: виртуальные приборы, большой и яркий экран медиасистемы, двухцветная отделка. Какой контраст с унылой предшественницей!

Впрочем, кое в чем новинка уступает прежней модели. Речь о комфорте задних пассажиров. Впрочем, сидеть на втором ряду все так же просторно, но сервисные функции, вроде управления настройками медиасистемы, отсюда убрали. Все что осталось на центральном подлокотнике – это подстаканники.

Китайским товарищам тойотовцы усиленно «сватают» Camry с гибридной силовой установкой. Но и чисто бензиновая модификация никуда не делась. Она снабжена 2-литровым атмосферником (177 л.с.), которому ассистирует вариатор. Версии с мотором V6 больше нет.

Одно можно сказать точно: «серые» поставки новой Camry не заставят себя долго ждать. Корреспондент «За рулем» на автосалоне в Пектине стал невольным свидетелем беседы российских дилеров, которые живо обсуждали объем первой партии.

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Видео: Кирилл Милешкин/«За рулем»





