У роскошного Yangwang U7 самый низкий коэффициент лобового сопротивления

Седан Yangwang U7 представлен на Пекинском автосалоне 2024 года

Сегодня на Пекинском автосалоне элитный бренд Yangwang (суббренд BYD) представил свой новый флагманский седан U7. BYD утверждает, что у Yangwang U7 самый низкий коэффициент лобового сопротивления среди серийных автомобилей в мире – его Cd равен 0,195.

Спереди автомобиль очень похож на суперкар Yangwang U9, однако U7 намного больше: (д/ш/в) 5265, 1998, 1517 мм и колесная база 3160 мм.

У него такая же увеличенная С-образная группа фар со светодиодной окантовкой, как и у U9. Также похожую форму имеют ребра на капоте, но нижняя часть решетки совершенно другая и более плоская.

Задняя дверь имеет сквозной свет, прерываемый логотипом Yangwang, вероятно, здесь будет электрорегулируемый спойлер.

Yangwang U7 имеет камеры для зеркал бокового обзора, но предназначены они для более дорогих версий. Камеры, безусловно, помогли бы держаться в рамках самого низкого коэффициента аэродинамического сопротивления.

Автомобиль построен на той же платформе e4, что и Yangwang U9, в нем гидравлические амортизаторы заменены электродвигателями, чтобы создавалось ощущение, что вы всегда едете по ровной местности.

Максимальная скорость электрокара составляет 270 км/ч, а в движение его приводят четыре электромотора. Мощность каждого составляет 326 л.с., а в сумме они дают 1304 л.с. Из-за этого вес автомобиля составляет внушительные 3095 тонн. Запас хода – 800 км.

Седаны Yangwang U7 оснащены панорамным люком и системой автономного вождения TianShen. В U7 есть 3 лидара, радары с длиной волны 5 мм и 13 камер, обеспечивающих входные данные, а вычислительная система электрокара имеет мощность 508 TOPS.

В продаже Yangwang U7, вероятно, появится в ближайшие несколько месяцев.

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Источник: Сarnewschina