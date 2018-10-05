На АЗС вернется алкоголь. Остроумное решение правительства по сдерживанию цен

Из-за кризиса на топливном рынке правительство пробует новые методы по сдерживанию розничных цен на бензин и дизтопливо.

Впрочем, новой мерой возвращение алкогольных напитков в магазины при АЗС можно назвать относительной: запрет на продажу спиртного на заправках существует с 2011 года. Правительство предлагает вернуть не весь алкоголь, а лишь напитки крепостью до 16,5%, то есть пиво и вино. Решение одобрили все ведомства, за исключением Минздрава, который последовательно выступает за ограничение продаж алкоголя и увеличение минимальных розничных цен на него.

Любопытно, что независимые АЗС, которые и жаловались на постоянный рост цен на оптовом рынке, выгоды практически не получат. Поблажка поможет получать дополнительную прибыль крупным нефтяным компаниям, большинство АЗС которых имеют магазины сопутствующих товаров. После того, как нефтяники пообещали заморозить цены на топливо (и пока стараются держать это слово), розничная продажа топлива приносит им убытки. А возврат алкоголя поможет получить дополнительные доходы. Например, в «Лукойле» говорят, что более трети операционных расходов АЗС покрывают продажи сопутствующих товаров.

Совет Федерации уже пытался вернуть продажу алкоголя на АЗС. Сенатор Геннадий Орденов вносил пакет поправок, аргументируя это тем, что с момента запрета продажи спиртного на заправках количество ДТП с участием пьяных водителей не уменьшилось, а только растет. В 2010 году таких аварий было 11 800, а в 2015-м, когда запрет уже действовал, — 16 тысяч.

Одновременно Дмитрий Медведев одобрил предоставление дополнительных субсидий нефтяникам в размере 600 млрд рублей. Правда, при этом он хочет поднять для них налоги, так что из этой суммы, в случае принятия положительного решения, в бюджет вернется порядка 100 млрд рублей.

Шаги правительства вполне объяснимы. Например, Независимый топливный союз предупредил первого вице-премьера Дмитрия Козака (курирует нефтяную отрасль) о возобновившемся росте биржевых цен на топливо. В таких условиях владельцы независимых АЗС просто вынуждены будут поднять цены, в итоге они не смогут конкурировать с крупными сетями и обанкротятся. Кроме того, впереди нас ждет сезонный рост цен на дизтопливо.

Накануне в Сети появился обзор малоизвестной компании «Технологический процессинг и сервис», в котором говорится о том, что в первом квартале 2019 года цена за литр бензина может подскочить до 60 рублей. Позднее выяснилось, что «Технологический процессинг и сервис» готовит свои обзоры для госструктур, таких как станции скорой помощи или пожарные части. На них ориентируются при заключении контрактов и организации тендеров по поставкам топлива.

Представители АЗС говорят, что розничная цена в 60 руб. за литр до второго полугодия 2019-го маловероятна, а вот 50 руб. за литр при неблагоприятном прогнозе вполне реальна. Помочь сдержать цены и должны субсидии, которые называют «демпферирующими».

Банк России пообещал, что до конца этого года розничные цены на топливо расти не будут. А вот насчет следующего года прогнозов не дал.

В следующем году для владельцев АЗС будут введены оборотные штрафы за недолив топлива.

Фото: DPA/ТАСС