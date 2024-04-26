Этот «китаец» сильно изменился после обновления: что с ценой и техникой

Состоялся анонс продаж в России обновленного лифтбека Bestune B70 от FAW

FAW анонсировал начало продаж в РФ обновленного лифтбека FAW Bestune В70. Автомобиль появится у дилеров уже летом.

После рестайлинга дизайн модели сильно изменился. Так, обновленный FAW B70 получил двухъярусную переднюю оптику, небольшую решетку радиатора, новые бамперы, а также выхлопную систему с трапециевидными патрубками.

FAW Bestune В70

В салоне установлена модернизированная мультимедийная система с 12,3 дюймовым экраном и 7-дюймовой приборной панелью, объединенными в один блок.

В КНР FAW B70 можно купить c 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод у машины передний. Технические подробности FAW B70 для России пока не сообщаются.

Также известно, что в Китае цены на машину начинаются от 30 тысяч юаней (около 1,6 млн руб.). В РФ цена будет выше. Так, дорестайлинговый FAW B70 сейчас продается в России от 2 450 000 руб. (стоимость без скидок).

FAW Bestune В70

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Источник: Autonews.ru