#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Назвали цены на Duster нового поколения
26 апреля
Назвали цены на Duster нового поколения
Цены на Dacia Duster третьего поколения...
Эдриан Ньюри
26 апреля
Борьба за власть в Red Bull вынуждает конструктора Эдриана Ньюи уйти из команды
Знаменитый конструктор болидов Формулы-1 Ньюи...
FAW Bestune В70
26 апреля
Этот «китаец» сильно изменился после обновления: что с ценой и техникой
Состоялся анонс продаж в России обновленного...

Этот «китаец» сильно изменился после обновления: что с ценой и техникой

Состоялся анонс продаж в России обновленного лифтбека Bestune B70 от FAW

FAW анонсировал начало продаж в РФ обновленного лифтбека FAW Bestune В70. Автомобиль появится у дилеров уже летом.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

После рестайлинга дизайн модели сильно изменился. Так, обновленный FAW B70 получил двухъярусную переднюю оптику, небольшую решетку радиатора, новые бамперы, а также выхлопную систему с трапециевидными патрубками.

FAW Bestune В70
FAW Bestune В70

Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

В салоне установлена модернизированная мультимедийная система с 12,3 дюймовым экраном и 7-дюймовой приборной панелью, объединенными в один блок.

В КНР FAW B70 можно купить c 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод у машины передний. Технические подробности FAW B70 для России пока не сообщаются.

Также известно, что в Китае цены на машину начинаются от 30 тысяч юаней (около 1,6 млн руб.). В РФ цена будет выше. Так, дорестайлинговый FAW B70 сейчас продается в России от 2 450 000 руб. (стоимость без скидок).

FAW Bestune В70
FAW Bestune В70

Ранее «За рулем» назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:FAW
26.04.2024
Фото:FAW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о FAW Bestum B70

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв