Штрафы за недолив топлива на АЗС появятся в следующем году

Законопроект был одобрен Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Теперь он должен быть согласован со всеми заинтересованными ведомствами, после чего правительство внесет его в Госдуму.
Глава Минпромторга, который и занимался подготовкой законопроекта, Денис Мантуров говорит о том, что проект может быть внесен уже в осеннюю сессию Госдумы и тогда штрафы будут введены с января следующего года, либо же в весеннюю, тогда штрафовать владельцев АЗС начнут с середины следующего года.
«На сегодняшний день у нас идет тенденция к снижению нарушений в этой части [по качеству топлива и химическому составу], но появились факты и проблемы, связанные с тем, что недоливают топливо», — цитирует ТАСС Дениса Мантурова.
Законопроект предполагает штраф в 1% от выручки АЗС за прошлый год, но не менее 500 тыс. руб. при первом выявленном нарушении и 3% от выручки за год, но не менее двух миллионов рублей — при повторном выявлении недолива.
Денис Мантуров ранее говорил о том, что ситуация с недоливом с каждым годом улучшается. Если в 2015 году он был зафиксирован на 20% АЗС, то в 2017 году — уже на 11,5%, а в первом полугодии этого года недолив выявлен в 9,5% случаев проверок АЗС.
Впервые о массовом недоливе топлива на АЗС стало известно летом, когда Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование по собственной методике. По его результатам выяснилось, что недоливают топливо на всех независимых АЗС и на 20%, принадлежащих крупным нефтяным компаниям. В среднем недолив топлива был обнаружен на 76% заправок.
Независимый топливный союз признал недолив на АЗС, аргументировав это необходимостью компенсировать потери из-за удержания стоимости литра топлива, а также… естественным испарением бензина. Но позднее в союзе усомнились в методике ФАР и даже угрожали судиться с федерацией, обвинив ФАР в клевете.
Тем не менее, вопросов недолива топлива плотно занялись в Росстандарте, Роскачестве и МВД. Московская полиция даже провела несколько рейдов по АЗС, на части которых действительно был выявлен недолив топлива.
- В ходе опроса, проведенного «За Рулем», выяснилось, что большинство водителей не замечают недоливатоплива на АЗС.
- Чтобы сдержать цены на бензин правительство«подарит» нефтяникам 630 млрд рублей.
Фото: Depositphotos.com
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