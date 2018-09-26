Штрафы за недолив топлива на АЗС появятся в следующем году

После скандалов и проверок АЗС, где был выявлен массовый недолив топлива, в правительстве подготовили законопроект, вводящий для их владельцев оборотные штрафы.

Законопроект был одобрен Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Теперь он должен быть согласован со всеми заинтересованными ведомствами, после чего правительство внесет его в Госдуму.

Глава Минпромторга, который и занимался подготовкой законопроекта, Денис Мантуров говорит о том, что проект может быть внесен уже в осеннюю сессию Госдумы и тогда штрафы будут введены с января следующего года, либо же в весеннюю, тогда штрафовать владельцев АЗС начнут с середины следующего года.

«На сегодняшний день у нас идет тенденция к снижению нарушений в этой части [по качеству топлива и химическому составу], но появились факты и проблемы, связанные с тем, что недоливают топливо», — цитирует ТАСС Дениса Мантурова.

Законопроект предполагает штраф в 1% от выручки АЗС за прошлый год, но не менее 500 тыс. руб. при первом выявленном нарушении и 3% от выручки за год, но не менее двух миллионов рублей — при повторном выявлении недолива.

Денис Мантуров ранее говорил о том, что ситуация с недоливом с каждым годом улучшается. Если в 2015 году он был зафиксирован на 20% АЗС, то в 2017 году — уже на 11,5%, а в первом полугодии этого года недолив выявлен в 9,5% случаев проверок АЗС.

Впервые о массовом недоливе топлива на АЗС стало известно летом, когда Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование по собственной методике. По его результатам выяснилось, что недоливают топливо на всех независимых АЗС и на 20%, принадлежащих крупным нефтяным компаниям. В среднем недолив топлива был обнаружен на 76% заправок.

Независимый топливный союз признал недолив на АЗС, аргументировав это необходимостью компенсировать потери из-за удержания стоимости литра топлива, а также… естественным испарением бензина. Но позднее в союзе усомнились в методике ФАР и даже угрожали судиться с федерацией, обвинив ФАР в клевете.

Тем не менее, вопросов недолива топлива плотно занялись в Росстандарте, Роскачестве и МВД. Московская полиция даже провела несколько рейдов по АЗС, на части которых действительно был выявлен недолив топлива.

В ходе опроса, проведенного «За Рулем», выяснилось, что большинство водителей не замечают недоливатоплива на АЗС.

Чтобы сдержать цены на бензин правительство«подарит» нефтяникам 630 млрд рублей.

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