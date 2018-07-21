Недоливают топливо? Нет, не замечал. Наш опрос

Государственные и общественные организации вот уже месяц обсуждают проблему недолива топлива на российских АЗС. «За рулем» спросил у своих читателей: а сталкиваются ли они с такой проблемой на заправках?

Выяснилось, что, несмотря на резонансный мониторинг Федерацией автовладельцев России недолива топлива на АЗС в 13 регионах и последовавшей на это реакцией министерств и ведомств вплоть до московской полиции, более трети водителей (36,95%) не обращают внимания на возможный недолив топлива. Всего в опросе приняло участие более четырех тысяч человек.

Еще 22,5% участников опроса заявили, что на заправках в бак вливалось топлива больше, чем он вмещает. Но здесь, возможно, и нет вины АЗС: во-первых, датчик не показывает абсолютно точно оставшееся количество топлива, во-вторых, за счет топливопроводов и пр. при заправке «до полного» влиться действительно может больше топлива, чем заявленный производителем объем бензобака.

На третьем месте оказались те, кто сталкивается с недоливом топлива постоянно (18,8%), а 17% утверждают, что топливо действительно недоливают, но совсем немного. Наконец, 4,5% опрошенных никогда не сталкивались с недоливом на АЗС.

Факты недолива топлива признают в объединениях независимых АЗС. В Национальном топливном союзе утверждают, что все дело в температуре и испарениях топлива, а недолив возникает еще при оптовой закупке топлива. Потом владельцы АЗС компенсируют свои потери за счет водителей. В Российском топливном союзе также признали факт недолива на некоторых АЗС, но там говорят, что к этому владельцев вынудили высокие оптовые цены на топливо. А заодно грозят ФАР судом за клевету, ведь методика Федерации не совпадает с утвержденной ГОСТами и другими нормативами.

Впрочем, Росстантарт готовит проект поправок в законодательство, который позволит ему использовать в работе новые методы контроля недолива топлива. Также ведомство настаивает на введении для владельцев АЗС оборотных штрафов. При первом нарушении он может составить 1% от годового оборота компании, при повторном уже 3%. Сейчас пакет поправок направлен на согласование в заинтересованные министерства, после чего будет вынесен на обсуждение в правительство.

Фото: Depositphotos.com