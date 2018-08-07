В правительстве рассказали о штрафах за недолив топлива

Правительство подготовило законопроект, который поможет бороться с недоливом топлива на АЗС. Определен размер штрафа за нарушение, выявленное в первый раз, и за рецидив.

Итак, согласно законопроекту, штраф за недолив бензина на АЗС в России составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей, а за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн рублей. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в интервью «Комсомольской правде». Ранее руководитель Росстандарта Алексей Абрамов предупреждал, что оборотные штрафы могут стать наказанием за недолив топлива на заправках.

Между тем глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что ситуация с недоливом топлива с каждым годом улучшается: так, если в 2015 году было зафиксировано примерно 20% таких нарушений, то по итогам прошлого года — уже 11,5%, а в первом полугодии 2018 года — 9,4%.Оборотные штрафы действуют и сейчас, просто их хотят ужесточить. Росстандарт проводит постоянные проверки АЗС: с января по май пятьдесят АЗС были оштрафованы за нарушение физико-химических характеристик топлива, с них взыскано 28,5 млн рублей. В среднем штраф составляет 500 тыс. рублей, что в 10 раз больше, чем в 2017 году.

Также министр отметил, что будет усилено внимание к АЗС, готовятся изменения в закон о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля. Это даст возможность почаще проводить внеплановые проверки.

Напомним, с чего все началось: Федерация автовладельцев России провела выборочную проверку ряда АЗС и обнаружила, что на 75% автозаправок недоливают топливо. Общественность возмутилась, и профильные ведомства взялись за проверки.

Мы поинтересовались у наших читателей, встречались ли они с этим явлением? Обратили внимание на недолив 58,5% респондентов, а 37% ответили, что никогда такого не замечали.

Федерацию автовладельцев обвинили в том, что ее мониторинг был проведен некорректно, и за дело взялось МВД, инициировав свою собственную проверку. Из 400 тайных закупок, проведенных ведомством, было выявлено 60 нарушений.



Фото: Светлана Холявчук/ТАСС