Счетная палата: рост цен на топливо в 2019 году весьма вероятен

По мнению аудиторов СП, повышение акцизов всегда способствует росту инфляции, что нашло свое подтверждение в этом году весной, когда произошел резкий скачок цен на бензин.

Ускорение роста цен во втором квартале во многом было связано с резким ростом цен на бензин в мае-июне 2018 года, говорится в заключении Счетной палаты на проект Федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Счетная палата предупреждала об этом еще при формировании бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в 2018 году — фактор, способствующий инфляции. Это было подтверждено на практике: цены на бензин в мае текущего года выросли на 5,6%. Чтобы их стабилизировать, правительству пришлось принять меры, в частности отменить повышение акцизов на бензин с 1 июля, а существующую ставку снизить. Однако в июле и августе цены на бензин и дизтопливо снизились незначительно: на 0,2% и 0,3% соответственно, что недостаточно для компенсации роста цен, накопленного с начала года.

С 1 января следующего года ставки акцизов на моторное топливо в России вырастут в полтора раза, что связано с возвратом к ранее оговоренному уровню, которого планировалось достигнуть в 2018 году. По оценке правительства, это не приведет к скачку цен на бензин в связи с действием новых правил исчисления сбора в рамках завершения налогового маневра. Однако Счетная палата придерживается иного мнения: рост акцизов может вновь привести к резкому росту цен на бензин, и тогда потребуется принять дополнительные компенсационные и сдерживающие меры.

В сентябре на совещании по вопросам развития нефтедобывающей отрасли премьер-министр Дмитрий Медведев призвал нефтяников не допустить резкого роста цен на топливо‍ и не допустить той ситуации, что была весной.

С 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну.



Среди жестких мер по сдерживанию цен на рынке топлива называют введение госрегулирования.



Фото: Depositphotos