Нефтяники нашли виновных в высоких ценах на бензин

Оказывается, в ситуации с топливом на российском рынке виноваты независимые АЗС.

Такую позицию высказал глава «Роснефти» (владеет крупнейшей сетью АЗС в России) Игорь Сечин. По его мнению, независимые АЗС манипулируют ценами, заставляя и крупные нефтяные компании поднимать розничные цены.

По словам топ-менеджера, независимым компаниям принадлежит около 30% АЗС в России (по оценке последних их доля составляет 69%). Но именно они формируют цены. Если нефтяники опускают цены, то тут же попадают под антимонопольные разбирательства, и поэтому вынуждены поднимать их обратно.

Сечин говорит, что во многих регионах владельцы независимых АЗС выстраивают целые цепочки из посредников, которые и приводят к тому, что розничные цены растут. В качестве примера он привел регион, в котором у «Роснефти» всего шесть АЗС (там только 300 заправок).

«Есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети. Поразительная вещь. И сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний», — заявил Сечин в интервью радиостанции «КоммерсантЪ FM».

По его словам, сложившаяся ситуация связана с коррупцией, но «Роснефть» намерена выполнять обязательства по заморозке цен. Напомним, что соглашение с правительством действует до 31 марта 2019 года. Согласно ему до конца года цены заморожены, в феврале они могут вырасти из-за повышения акцизов, но не более чем на 1,7%, а затем не должны расти выше прогнозируемой на следующий год инфляции. Но Сечин напомнил о том, что в России на топливо действуют рыночные цены, а не госрегулирование.

Ранее «Роснефть» сделала свои предложения по сохранению розничных цен на АЗС. Часть из них вошла в соглашение, которое подписали с правительством все нефтяные компании.

Недавно силовики обнаружили, что на одной из сетей АЗС воровали топливо с помощью компьютерного вируса.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС