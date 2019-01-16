В Европе обрушились продажи новых легковых автомобилей

Авторынок Евросоюза падает уже четвертый месяц подряд, и итоги декабря прошлого года, кажется, закрепили эту тенденцию. В целом же в 2018-м рынок EC практически не вырос.

Если в России авторынок чувствует себя относительно неплохо, то в странах Евросоюза, кажется, наступил кризис: продажи новых легковых автомобилей снижались последние четыре месяца, и хотя рекорд зарегистрирован в сентябре, когда они рухнули сразу на 23,5%, в последнем месяце прошлого года они тоже упали, хотя и не так сильно — на 8,4%.

Снижению, напомним, способствовало введение WLTP (всемирно согласованной процедуры испытаний на соответствие транспортных средств определенным стандартам топливной эффективности и экологичности). Новый стандарт заменил устаревший и во многом дискредитировавший себя цикл NEDC. Суть WLTP в усложнении алгоритма испытаний. Это сказалось на стоимости машин. Кроме того, многие автопроизводители не успели к нему адаптироваться, и им пришлось снять с продаж часть моделей. Все это отразилось на продажах, и поэтому годовой рост авторынка Евросоюза составил лишь +0,1%.

Всего в Европейском союзе в 2018 году было зарегистрировано 15,2 миллиона автомобилей. Если рассматривать итоги продаж по странам, то больше всего машин в прошлом году реализовали в Германии — 3,4 млн автомобилей (-0,2%) , на втором месте Великобритания — 2,5 млн штук (-6,8%) , на третьем — Франция с 2,1 млн штук (+3%) , за ней следует Италия с показателем 1,97 млн штук (-3,1%), и замыкает пятерку лидеров Испания — 1,2 млн штук (+7,0%) . Хуже всего в прошедшем году автомобили продавались в Великобритании и Швеции, рынки которых рухнули на 6,8%.

Среди производителей топ-5 прошлого года возглавил Volkswagen, которому удалось реализовать 1,7 млн автомобилей (+3,2%). Таким образом, доля марки на рынке Евросоюза составила 11,2%, что на 0,3 п.п. больше, чем в позапрошлом году. Все-таки страсти по дизельгейту понемногу утихают. На втором месте Renault — 1,08 млн проданных машин (-3,9%), на третьем — Ford с результатом 974 856 машин (-2,3%), за ним следует Peugeot — 956 247 машин (+5,2%), и замыкает пятерку лидеров Opel/Vauxhall —869 054 автомобиля (+157,3%).

Согласно недавно подведенным итогам продаж в России, авторынок нашей страны вырос на 12,8%, составив 1,8 млн штук. Таким образом, в условном рейтинге европейских стран наша страна заняла бы пятое место.

Цены на машины в России тоже растут, но по другим причинам — так, средняя цена нового автомобиля в 2018 году достигла 1,43 млн рублей, увеличившись на 7,5%.

Фото: depositphotos.com