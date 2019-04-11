Штрафы за скорость: рост в несколько раз и отмена скидок

ГИБДД подготовила ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся нарушения скоростного лимита.

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О том, что будет введен штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч и пересмотр штрафов за другие нарушения, стало известно уже давно. Сейчас ГИБДД подготовила собственные поправки в КоАП. И они не сулят водителям, особенно тем, кто любит ездить быстро, никаких поблажек.

Так, новый штраф за нарушение скоростного режима планируется установить на отметке 1500 руб. Существующие штрафы также планируется пересмотреть. За превышение скорости на 20–40 км/ч в ГИБДД планируют наказывать на 3000 руб.

Изначально в Госавтоинспекции планировали сделать его в размере 5000 руб., но отказались от этой идеи после консультаций с ФССП, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с законопроектом. Последняя будет изымать штрафы в упрощенном порядке.

В ГИБДД считают необходимым отменить скидку при любом повторном нарушении (за исключением превышения скорости на 10–20 км/ч). А водители грузовых автомобилей и автобусов вообще не должны пользоваться дисконтом. Штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч был отменен в 2013 году и с тех пор ГИБДД пытается его вернуть.

По данным ведомства, в 2018 году за нарушение скоростного режима было вынесено 87,3 млн штрафов.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что законопроект требует доработки. Так, штрафовать за превышение на 10–20 км/ч можно было бы в городе. Требует пересмотра и расположение и количество знаков: водителю постоянно приходится отвлекаться на их распознавание.

Сейчас законопроект ГИБДД проходит экспертизу в Правительстве России, откуда он должен поступить в Госдуму уже в готовом виде.

Вскоре штрафовать обычных водителей смогут и инспекторы Военной автоинспекции.

Глава ГИБДД Михаил Черников пообещал, что новый штраф появится только после ревизии всех дорог.

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