Штраф за +10 км/ч: назван срок его введения

Решение о его введении, судя по всему, окончательное.

Материалы по теме Попал под радар ГИБДД — но есть шанс избежать штрафа

В ГИБДД назвали сроки введения нового штрафа: за превышение разрешенной скорости на величину +10 км/ч. Причем в Госавтоинспекции всецело поддерживают нововведение. Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников.

«Конечно, поддерживаем, это надо делать», — цитирует Черникова РИА Новости. Правда, глава ГИБДД оговорился, что введение нового штрафа будет возможно только после инспекции всех дорог в стране. По мнению Михаила Черникова, это может произойти в 2019–2020 годах. А сам штраф появится через полтора года, то есть в середине 2020 года.

«Я думаю, что если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это, в принципе, сделать можно», — заявил он журналистам.

Но Михаил Черников считает, что на ряде дорог можно пересмотреть скоростной режим в сторону его увеличения, так как дорожные условия позволяют водителям безопасно передвигаться с более высокой скоростью, чем установлена сегодня.

«Возьмем запрещающий знак 60 километров в час. Он запрещает эту максимальную скорость. Но мы выявляем участки дорог, где 4-6-полосное движение, разделенные транспортные потоки. Зачем там нужно 60 километров в час? — заявил Михаил Черников. — Значит поставим знак, который будет увеличивать максимальную скорость».

По его словам, в каждом конкретном случае максимальную скорость нужно будет подбирать отдельно.

До сих пор неизвестно, каким будет штраф. В Минтрансе считают необходимым ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч в размере 500 руб., а во всех остальных случаях увеличить. В ГИБДД же предлагают штрафовать на 500 руб. за превышение максимальной скорости на 10–40 км/ч.

Ранее в правительстве засомневались в необходимости введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Водителей в ближайшем будущем ждет еще один штраф — на этот раз экологический.

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