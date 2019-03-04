Штраф за +10–20 км/ч: в правительстве задумались о его необходимости

Правительственная комиссия к лету доработает законопроект о штрафе за минимальный порог превышения скорости.

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Связано это с тем, что министерства и ведомства расходятся во мнениях о необходимости такого штрафа и в том, какого размера он должен быть. Ранее законопроект должен был быть предоставлен в правительство до 1 марта 2019 года. Но предложения, предоставленные в комиссию, носят «сырой» характер.

«Правкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения тщательно проанализирует представленные министерствами, ведомствами и другими структурами предложения по уменьшению нештрафуемого порога скоростного режима до 10 км/ч, в первую очередь в части их обоснованности, эффективности для достижения приоритетной цели — снижения аварийности на дорогах, — заявил ТАСС представитель вице-премьера Максима Акимова. — Планируем провести такую оценку с привлечением заинтересованных сторон в течение второго квартала этого года».

За это время комиссия изучит технические и экспертные оценки воздействия введения штрафа. Дело в том, что статистика ГИБДД не позволяет оценить влияние превышения скорости на 10–20 км/ч на аварийность.

В ГИБДД считают, что нужно ввести штраф в 500 руб. за превышение скорости на 10–40 км/ч, штрафовать только в населенных пунктах. Минтранс предлагает штрафовать за превышение скорости на 10–20 км/ч на 500 руб., а в остальных случаях увеличить штрафы.

Но источники агентства в правительстве говорят, что все министерства и ведомства принципиально согласны с необходимостью введения нового штрафа.

Глава ГИБДД Михаил Черников высказывается по этому поводу более осторожно: дескать, менять норму можно лишь проведя ревизию улично-дорожной сети, чтобы понять, насколько это необходимо и как отразится на безопасности дорожного движения.

Кроме того, ведомство обещает провести соцопрос, чтобы понять, как граждане относятся к этому ужесточению.

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