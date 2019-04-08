В скором времени к делу фиксации нарушений ПДД гражданскими лицами подключится и Военная автоинспекция (ВАИ).

Материалы по теме На дорогах обнаружены ненастоящие инспекторы ДПС

Чиновники готовят поправки в Устав военной полиции, которые позволяет ВАИ фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими лицами.

Следует отметить, что военные не будут штрафовать людей лично, но смогут передавать информацию о нарушениях в ГИБДД. То есть получат возможность вести «надзор за дорожным движением, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме». Надзор этот будет проводиться при помощи радаров, а также фото- и видеокамер.

В данный момент военные закупают необходимую аппаратуру, на что выделено более 2 млрд рублей. Ее приобретение объясняется необходимостью обеспечения безопасности военных автоколонн, на автомобили которых она и будет устанавливаться, а также для фиксации нарушений ПДД на территориях гарнизонов и военных городков, куда нет доступа у сотрудников ГИБДД.

Сегодня инспекторы ВАИ, например, не имеют права останавливать военнослужащих, управляющих личными транспортными средствами. Чтобы избежать путаницы, в Уставе появится поправка, позволяющая инспекторам ВАИ останавливать любые личные автомобили граждан, а также пешеходов.

«Военные инспекторы не смогут сами лишить водительских удостоверений или оштрафовать гражданских автолюбителей. Но все видео- и фотоматериалы, собранные ВАИ, будут передаваться в ГИБДД. Инспекторы которой, в свою очередь, оформят штрафы и разошлют „письма счастья“», — рассказал «Известиям» бывший начальник ГИБДД Владимир Федоров.

С другими материалами рубрики «Закон» можно ознакомиться здесь.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС