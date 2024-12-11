Водителям рассказали, как проверить функционал коробки передач при покупке машины

СберАвто: почти 60% россиян предпочитают покупать Lada с МКП

Комфорт и экономичность вождения напрямую зависит от выбора трансмиссии при покупке автомобиля. Эксперты СберАвто проанализировали предпочтения российских автовладельцев и выяснили, что чаще всего они выбирают машины с механической коробкой передач.

В ходе анализа учитывались данные сервиса о выборе россиянами коробок передач за 2024 год и их популярность в разных ценовых категориях.

Лидером стала механическая коробка передач – ею оборудовано порядка 37% автомобилей, купленных в 2024 году. Затем с минимальный отрывом идет автоматическая коробка передач – доля ее продаж составляет порядка 36%. Причем такой вид коробки востребован в основном в ценовом сегменте 1-2 млн. рублей. Также 14% купленных в текущем году автомобилей оснащены вариатором, а 13% – роботизированной коробкой передач. Они популярны в автомобилях премиум-класса и среди владельцев машин японских и европейских марок.

«При покупке авто стоимостью до 1 млн рублей 60% покупателей предпочитали варианты с МКП, 28% – с АКП. В диапазоне от 1 до 1,5 млн. рублей доли авто с МКП и АКП составили 44% и 33% соответственно. В категории от 1,5 до 2 млн. рублей авто с АКП доминируют с долей 44%, вторым по популярности вариантом коробки передач выступает вариатор (26%). А в сегменте от 2 млн. рублей на авто с АКП приходится 42% от всех покупок, следом же идут авто на «роботе» с долей в 30%.», – уточняют в СберАвто.

Чаще всего с механикой покупают отечественные Lada – доля продаж таких машин составляет 57%. Kia и Hyundai делят между собой первое место по количеству приобретенных автомобилей, оснащенных коробкой-автоматом. Nissan лидирует по продажам авто с вариатором, а Skoda и Volkswagen особенно популярны у поклонников роботизированной коробки передач.

При выборе автомобиля эксперты СберАвто настоятельно рекомендуют очень внимательно проверять КП, так как ее состояние напрямую влияет на безопасность вождения.

Во время теста машины с МКП следует уделить внимание состоянию сцепления и плавности переключения передач. Чтобы проверить сцепление, нужно начать движение на второй передаче без добавления газа.

При осмотре машины с автоматом важно обратить внимание на отсутствие рывков и задержек при переключении. Автомобиль на роботе нужно проверить на плавность хода: машина должна сразу реагировать на отпускание тормоза. А машину с вариатором нужно протестировать на небольшом препятствии, например, бордюре. Автомобиль должен пытаться преодолеть его на передаче без пробуксовки, это будет свидетельством того, что трансмиссия исправная.

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Источник: пресс-служба СберАвто