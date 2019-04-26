Как и где в России чаще нарушают правила: найдите себя на карте

Официальную статистику ГИБДД мы нанесли на интерактивную карту России. «За рулем» проанализировал, где нарушают правила чаще и чем это обычно заканчивается.

Как известно, причины у дорожно-транспортных происшествий разные. Одни происходят из-за технической неисправности машины, другие — по неосторожности или неопытности водителя, а кто-то, случается, засыпает за рулем, но большинство ДТП — результат нарушения правил дорожного движения.

ГИБДД в официальной статистике не делит нарушения на грубые и незначительные. Чаще всего в сводки попадают те нарушения, которые заканчиваются аварией, а зафиксированные камерами видеофиксации, как правило, ограничиваются «письмами счастья». Так что у нас перед глазами карта, в основном, тех нарушений ПДД, в результате которых были ранены или погибли люди.

Лидируют по числу нарушений Центральный и Приволжский федеральные округа, на третьей строчке — Сибирь. Наименьшее количество нарушений зафиксировано на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Статистика свидетельствует, что по осени нарушают больше. Так, в сравнении с весенним периодом количество осенних нарушений в среднем увеличивается на 58%. Наибольший рост в 2018 году наблюдался на Дальнем Востоке (+70%), в Центральном (+67%) и Сибирском (+65%) федеральных округах.

Примечательно, что с приходом осени заметно возрастает и тяжесть последствий. Смертность в ДТП от нарушений правил в таких округах, как Центральный и Сибирский, увеличилась более чем вдвое, а в Дальневосточном — почти в три раза. Меньший прирост тяжелых последствий зафиксирован в Северо-Кавказском (+61%) и Уральском (+63%) федеральных округах.

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На рост осенних нарушений, несомненно, влияет сокращение светового дня и связанное с этим ухудшение видимости . Не стоит забывать и о мокром дорожном покрытии, гололедице, о слабой освещенности дорог и несвоевременном переходе на зимнюю резину. Все вместе это способствует непреднамеренным нарушениям ПДД. Также установлено, что около 10% ДТП произошли по вине нетрезвых водителей.

Что касается главных мегаполисов и прилегающих областей, то они ожидаемо лидируют по количеству ДТП в России, что объясняется наибольшей концентрацией автомобилей. К примеру, по количеству аварий, связанных с нарушением правил дорожного движения, Москва опережает весь Северо-Кавказский ФО. Однако тяжесть последствий от аварий в Москве и Санкт-Петербурге заметно ниже. Тут прямая зависимость от скорости движения. Обратим также внимание на то, что Москва и Санкт-Петербург в меньшей степени подвержены росту осенних ДТП. Хорошая освещенность, уборка улиц, ограничения скорости, обилие камер фиксации нарушений делают свое дело.