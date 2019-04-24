Вы попали в ДТП: 10 самых важных шагов

Рано или поздно это происходит с большинством водителей: они попадают в аварию. Обычно это не настолько существенные столкновения, в которых страдает только железо и чувство собственного достоинства. Но даже опытные водители могут растеряться или забыть, что надо предпринять. «За рулем» рассказывает, что нужно делать, если неприятность случилась.

Материалы по теме ОСАГО: страховщики стали платить реже, но больше

Сегодня шанс попасть в ДТП выше, чем не попасть, грустно шутят инспекторы ГИБДД.

Особенно велик шанс у тех, кто недавно за рулем и это их первая авария.

Рассказываем, что нужно сразу же сделать.

1. Шаг ноль

При заключении договора ОСАГО вы получили бланки «Извещений о ДТП». Надеемся, они не потерялись: бланки пригодятся для оформления аварии по европротоколу. Если вы покупали Е-ОСАГО, то бланки извещений придут по электронной почте — распечатайте их и положите в бардачок.

Установите на смартфон приложение «ДТП. Европротокол», разработанное Российским союзом автостраховщиков (есть в магазинах приложений Google и Apple). Пройдите процедуру регистрации. Приложение иногда глючит, бывают сбои в его работе, но оно пригодится в случае аварии.

Не лишним будет установить в машину видеорегистратор. В идеале — с двумя камерами, одна из которых смотрит вперед, а вторая, соответственно, назад. Так будет проще доказать, что, например, не вы въехали во впередистоящую машину, а ее водитель включил заднюю или откатился на пригорке и в итоге столкнулся с вами.

2. Первые секунды

Все же это произошло: вы попали в ДТП. Не надо спешить и выскакивать из машины, накидываясь на виновника или оправдываясь в случае, если виноватым вы чувствуете себя. Придите в себя, несколько раз глубоко вдохните. Прислушайтесь к ощущениям. Если есть малейший намек на травмы или сотрясение мозга — вызывайте скорую помощь. Если с вами все в порядке (точно? Проверьте еще раз, особенно если удар был ощутимым), то выходите из машины.

3. Первые действия

Включите аварийку, а затем выставьте знак аварийной остановки. Иначе любой проезжающий мимо экипаж ГИБДД не упустит возможности выписать штраф в размере 1000 руб. (п. 1 ст. 12.27 КоАП России). Причем получат его все участники аварии.

Выставьте знак подальше от места столкновения: иначе вас могут вовремя не заметить.

4. Фотофиксация

Материалы по теме Штрафы за отсутствующее ОСАГО: ГИБДД пока против эксперимента

Необходимо зафиксировать положение автомобилей на проезжей части в момент аварии. При этом снимать нужно не только и не столько повреждения, которые получили автомобили, а именно положение с привязкой к местности. В кадре должны быть номера домов, дорожные знаки, какие-либо запоминающиеся детали, которые потом помогут доказать, что именно в этом месте была авария.

Сделайте звонок в свою страховую компанию и сообщите о случившемся (телефон есть на полисе ОСАГО). В договорах некоторых страховщиков прямо указано, что водитель должен незамедлительно сообщить о ДТП. Не сделаете этого — лишний повод отказать в выплатах.

5. Европротокол

Оформление аварии без ГИБДД возможно в случае, если участников ДТП лишь двое и в нем нет пострадавших — повреждены только машины. Здесь-то и пригодится приложение «ДТП. Европротокол» для смартфонов и бланки «Извещения о ДТП». Через приложение первым делом «пробейте» номер полиса ОСАГО второй стороны. Многие из-за высоких цен на «автогражданку» ездят с поддельными полисами. Если с полисом все ок, то и фиксацию места ДТП производите приложением.

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где действует максимальная сумма выплаты по европротоколу (400 тыс. руб.), сотрудники ГИБДД, скорее всего, даже не приедут на аварию. В других регионах их придется ждать. Причем зачастую несколько часов.

6. Оформление с ГИБДД

Уберите свой автомобиль с проезжей части, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Если авария произошла на попутных трамвайных путях, то компания или учреждение, которые занимается перевозками пассажиров, потом могут предъявить иск для компенсации ущерба, нанесенного простоем трамваев.

Материалы по теме Что обязаны сделать водители после мелкого ДТП (но никто не делает)?

В ГИБДД могут заявить, что в любом случае не приедут на ДТП: если машины на ходу. Оформить аварию придется на ближайшем стационарном посту или в отделе ГИБДД, в чьем ведении находится дорога, на которой произошла авария.

Сотрудники ГИБДД помимо оформления самой аварии потребуют с обеих сторон объяснительные. Постарайтесь расписать все подробности с указанием времени и места произошедшего как можно подробнее, обязательно с указанием всех регистрационных данных автомобилей и водителей.

Чаще всего виновника аварии определяют на месте, но он может быть не согласен, тогда всех участников ждет административная группа разбора. На руках у пострадавшей стороны окажется копия протокола или постановления о нарушении на виновника аварии. Справку, которую до сих пор требуют некоторые страховщики, ГИБДД уже несколько лет не выписывает. Все повреждения автомобилей отмечаются в протоколе или постановлении. При этом сотрудникам ДПС запрещено писать «возможны скрытые повреждения», так как они не являются автомобильными экспертами.

7. В страховой компании

Материалы по теме Как правильно оформить ДТП — сохраните это в закладках

В случае, если пострадавшей стороной признаны вы, то, собрав все документы, необходимо приехать в офис своей страховой компании для прямого урегулирования убытков. Причем не в любой офис, а в тот, который занимается урегулированием убытков. Даже в крупных городах и мегаполисах страховщики не держат больше одного — максимум двух таких центров.

Там необходимо написать заявление, приложить все документы и, желательно под роспись на копии, передать ответственному сотруднику. Если машина на ходу и вы прибыли в страховую на ней, то «независимый» (так как работает он все же на страховую) эксперт осмотрит автомобиль для калькуляции нанесенного ущерба. Данные шаги предстоят и в случае, если у вас каско.

8. Споры со страховой

Материалы по теме Что обязаны сделать водители после мелкого ДТП (но никто не делает)?

Сегодня в России действует приоритет «натурального» возмещения убытков перед выплатой денег. То есть пострадавшая сторона направляется в сервис для ремонта автомобиля, а денег не получает.

Но сервисы, которые работают со страховыми компаниями, могут и не взять автомобиль в ремонт. Например, он редкой модели либо же невыгоден в работе для сервиса. Использовать подержанные запчасти нельзя, а высокие цены за ту или иную запчасть страховая может и не одобрить.

В этом случае страховая рассчитает сумму в соответствии с утвержденными РСА справочниками на запчасти и работы и переведет ее на ваш счет. Чаще всего этой суммы на ремонт не хватит. Возле офиса страховой вас наверняка встретят т.н. автоюристы, выкупающие у пострадавшей стороны требования о выплатах. И они предложат больше, чем страховая компания. Можно самостоятельно нанять юриста, но ему для начала придется заплатить гонорар (в среднем он составляет 60 тыс. руб. плюс обговоренный процент при выигрыше дела). В этом случае процедура выплаты грозит растянуться на продолжительное время, но и сумма выплат вместе со штрафами и пеней будет гораздо выше той, что страховая готова заплатить изначально.

9. Ремонт

Не важно, ремонтировали вы автомобиль по «натуральному» возмещению ОСАГО или каско. При приеме машины внимательно ее осмотрите, прежде чем ставить подпись под актом о выполненных работах. При покраске кузовных элементов с первого раза в цвет машины попадает далеко не каждый автомаляр. Все замененные запчасти и поврежденные элементы, даже колесные диски, вам должны отдать.

В случае возникновения малейших претензий к качеству выполненных работ немедленно обращайтесь в страховую компанию и отказывайтесь принимать машину. Если сервис накосячил — пусть исправляет ошибки за свой счет, разбираться с ним должна страховая, а не вы.

10. Постсиндром

Многие, попав даже в мелкую аварию, боятся вернуться за руль. Но нужно превозмочь себя и сделать это как можно быстрее. Лучше всего будет пойти на курсы контраварийной подготовки: в таких центрах инструкторы еще и психологи, они сумеют уничтожить страх. Если таких курсов нет или вам они кажутся слишком дорогими, а страх сесть за руль остался, — наймите инструктора. В любом случае, гоните страх. А если его нет и вы по-прежнему уверены в себе — постарайтесь ездить как можно больше. Главное — аккуратность и соблюдение ПДД.