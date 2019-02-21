Какими параметрами должен обладать самый важный свидетель, достойный занять место в вашем автомобиле, рассказывает эксперт «За рулем».

1. ЦЕНА И БРЕНД

Выбор гаджета в чем-то сродни выбору автомобиля. Кто-то готов рискнуть, отдав предпочтение нераскрученным производителям, большинство выбирает продукцию из сегмента массовых марок, другие раскошеливаются на премиум, где в цену заложена доплата за бренд.

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К регистраторам первой категории относятся приборы дешевле 2500–3000 рублей. Найти среди них достойные сложнее, чем выиграть в лотерею. За 3000–4500 рублей предлагают приличные модели, но без функциональных излишеств. Выложив 4500–8000 рублей, приобретете хороший регистратор с GPS-модулем и базой камер фиксации нарушений. Дороже — это уже премиальный сегмент.

Из конкретных марок смело советую победителей наших сравнительных тестов. Это SilverStone F1, Playme, Inspector, Sho-Me. Регистраторы Neoline неплохи, но при прочих равных всегда чуть дороже.

Хорошо раскручены и популярны приборы Mio, но их качество не всегда на уровне. Хотите премиум? Выбирайте Datakam — это качественные гаджеты с отличным функционалом. Хотя они не настолько лучше близких по потребительским свойствам аналогов, насколько дороже.

2. РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО

Приличное качество записи — это как минимум разрешение Full HD (1920 × 1080 пикселей). В низшем ценовом сегменте немало HD-приборов (1280 × 720 пикселей), но от них хорошего изображения не ждите. Номерные знаки точно не прочитаете. Такой регистратор сойдет только как подарок человеку, которого вы больше никогда не увидите.

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Хватает на рынке моделей с нехорошей хитрецой. Имя ей интерполяция. Реально гаджет пишет видео в разрешении HD, а затем оно программно «растягивается» до Full HD. Результат — размытое изображение и сплошное разочарование. А на коробочке при этом указаны красивые рекламные параметры.

Нередко по этой же схеме реализуется разрешение Super HD (2304 × 1296 пикселей), полученное интерполяцией из Full HD. Но тут уж не так обидно, ведь исходное качество съемки вполне приемлемое.

Выбирайте видеорегистратор, ­снимающий видео как минимум Full HD. Чтобы не стать жертвой обмана производителя, поищите в интернете примеры съемки, сделанной приглянувшимся прибором. Или же внимательно читайте наши сравнительные тесты.

3. КОМПОНЕНТЫ

На качество видеозаписи влияют три ключевых компонента — процессор, матрица и объектив. Но даже использование «правильных» составляющих отнюдь не гарантирует хорошего результата. Во‑первых, не все производители уделяют должное внимание точной настройке, без которой даже звездный состав не отработает на должном уровне. Во‑вторых, малоизвестные производители могут лукавить. Не будете же вы вскрывать прибор перед покупкой, чтобы проверить их честность!

Самые популярные на сегодняшний день процессоры — Ambarella и Novatek. Есть и менее раскрученные, но вполне пристойные бренды. Например, компания SilverStone предлагает отличное комбо­устройство с процессором AIT. Матрицы ставят Sony или OmniVision. Объектив у хорошего видеорегистратора всегда ­стеклянный, с пятью — семью линзами.

Качественные компоненты — это хорошо, но только записанное прибором видео покажет, на что он способен.

4. УГОЛ ОБЗОРА

В подавляющем большинстве случаев производители заявляют для своих моделей угол от 130 до 170 градусов. Иногда лукавят, указывая обзор объектива не по горизонтали, а по диагонали: при одинаковом охвате угол по диагонали получается больше. Лучший способ проверить «кругозор» гаджета — посмотреть отснятое им видео. Не следует слепо верить тому, что написано в официальной характеристике.

Наши тесты показывают, что угол обзора у всех моделей достаточный. Не стоит уделять этому параметру особое внимание. Разочаровать могут только самые дешевые приборы (до 3000 рублей), но их мы в принципе не рекомендуем покупать.

5. РАБОТА ОТ БАТАРЕИ

Регистраторы в большинстве своем не предназначены для длительной работы от встроенного аккумулятора. Он им нужен только для того, чтобы сохранить последний видеофрагмент после отключения внешнего питания — например, при серьезной аварии. А ведь мертвая батарея — это риск остаться без видеосви­детеля в нужный момент. Впрочем, о кончине аккумулятора вы узнáете: многие модели попросту перестают работать. Даже при подключении к сети. Для оживления потребуется заменить батарею.

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Практически во всех гаджетах предусмотрен так называемый парковочный режим работы: встроенный датчик распознаёт движение снаружи автомобиля в зоне обзора регистратора и включает запись. Если планируете его использовать, выбирайте прибор с емким аккумулятором. Но… не соблазнит ли висящий на стекле «видик» взломщиков?

Видеорегистраторы не создаются как приборы для съемки в автономном режиме. Без питания они проживут в лучшем случае 10–15 минут, хотя отдельные модели обещают до часа автономности. Аккумуляторы этих гаджетов недолговечны, мороз быстро их приканчивает. Если этот параметр для вас важен, не поленитесь запросить детальную информацию у производителя — приличная компания ответит честно. Или выбирайте регистратор с живучим суперконденсатором. Впрочем, ресурсных тестов мы не проводили и не станем однозначно утверждать, что такие конденсаторы принципиально превосходят классические аккумуляторы.

6. ДАТЧИК УДАРА

В большинстве приборов есть датчик удара. Он реагирует на столкновение автомобилей и сохраняет запись, сделанную в течение нескольких секунд до и после аварии, в защищенной от перезаписи директории. Но это в теории, а на практике всё не так гладко. Электроника не отличает легкое ДТП от проезда «лежачего полицейского» или трамвайных путей, от попадания в крупную яму.

Лучше всего выставить для датчика удара минимальную чувствительность, чтобы он реагировал только на действительно сильные сотрясения. Иначе тревожные фрагменты буквально за пару дней забьют всю память, не оставив места для обычных записей.

Датчик удара полезен, если настроен на минимальную чувствительность. Если есть функция, ограничивающая объем памяти под «аварийные» записи, можно настроить акселерометр гаджета и на максимальный уровень «паникерства».

7. ВТОРАЯ КАМЕРА

Двухкамерные видеорегистраторы представлены на рынке в богатом ассортименте. Обычно второй объектив подключается проводом длиной 5–6 метров — хватит, чтобы протянуть его к корме. Перед покупкой такой модели учтите несколько моментов.

Первый — способ установки второй камеры. При наружной установке объектив придется постоянно протирать, а еще изрядно повóзитесь с установкой. В салоне пристроить дополнительный объектив проще, он будет в чистоте, - но заднее стекло должно постоянно очищаться дворником. Для седанов такой вариант, пожалуй, не подойдет.

Второй нюанс — предназначение вспомогательной камеры. При использовании в качестве ассистента парковки достаточно разрешения HD, а ставить объектив придется снаружи. Если же нужен второй канал видеорегистратора для записи происходящего сзади, лучше выбрать модель с двумя камерами Full HD (например, Playme Zeta из нашего теста).

Вторая камера с разрешением VGA (640 × 480 пикселей) — выброшенные на ветер деньги, обходите такие приборы стороной.

Использовать камеру одновременно как парковочную и как второй канал регистратора вряд ли получится. Для помощи при парковке ее придется нацеливать вниз, прямо под бампер, что лишит объектив возможности смотреть вдаль. Во втором случае — всё наоборот.

Двухкамерные видеорегистраторы обладают широким функционалом. Но перед покупкой нужно четко представлять, как вы будете устанавливать и использовать такой прибор. Если всё заранее продумать, он не разочарует.

8. ИНЫЕ ФУНКЦИИ

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GPS-модуль служит для определения координат и скорости, которые отображаются на видеозаписи. У законо­творцев была идея использовать видеозаписи с отображением координат при оформлении аварий по европротоколу, но страховым компаниям это показалось неинтересным. В России регистраторы не являются сертифицированными устройствами видео­фиксации, поэтому их ролики могут проигнорировать.

Но лучше все же выбрать модель с GPS. Связь со спутником автоматически выставит правильные дату и время при каждом включении прибора. А это очень важно.

Приобщить запись к делу прямо на месте аварии позволит регистратор со встроенной памятью. В нее владелец копирует нужный ролик для себя, а оригинал на карте памяти отдает автоинспектору. Для этой же цели выпускают модели с двумя картами памяти. Кстати, в регистраторах и смартфонах применяют карты единого формата: можно переставить в телефон и скопировать видео в его память.

Есть «видики» с модулем Wi-Fi, чтобы обновлять программное обеспечение и переписывать видео «по воздуху». Но и без такого функционала, как уже сказано выше, можно сохранить копию ролика для себя.

База камер фиксации нарушений в наших условиях очень полезна. Регистраторы с такой базой стоят от 4500–5000 рублей. Обновления, как правило, ежемесячные. Качество наполнения у всех разное. В наших тестах попадались приборы с весьма значительными пробелами в знаниях, но и у лучших новые камеры появляются в базе данных лишь месяца через два. В плане оперативности и полноты наполнения баз гаджеты проигрывают специализированным мобильным приложениям для смартфонов, лучшие из которых — «Стрелка» и Mapcam.

Всевозможные системы активной безопасности вроде контроля дистанции и рядности фактически бесполезны. Качественно работать они способны, только будучи интегрированными в автомобиль на заводе. Равно как инфракрасная и светодиодная подсветка, призванная улучшить качество картинки в темноте. В любой реализации она неэффективна. Впрочем, эти прибамбасы уже ушли в прошлое.

9. ФОРМ-ФАКТОР И ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Присоска — штука громоздкая, зато прибор можно легко перевешивать из машины в машину. Крепление на двухстороннем скотче компактное, но «одноразовое».

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Большинство моделей крепится на резьбе или вставляющемся в паз кронштейне, - не очень удобно, но пользоваться можно. Лучший вариант — это магнит, позволяющий снять-поставить гаджет в секунду. До недавнего времени такое крепление было только у дорогих приборов, сейчас встречается и в среднем ценовом сегменте.

Дисплей необходим видеорегистраторам с базой камер фиксации нарушений. Остальные и без него хороши: такой прибор компактнее, его легко спрятать за салонным зеркалом. А для просмотра видеозаписи, сделанной на месте аварии, можно использовать смартфон.

Особняком стоят видеорегистраторы, надевающиеся на штатное центральное зеркало автомобиля. В глаза воришкам они не бросаются, дорогу водителю не загораживают. Но горящий экран сильно ограничивает обзор назад, а широкий корпус мешает опустить противосолнечные козырьки. Кроме того, перестает нормально работать функция автозатемнения (если она есть в штатном зеркале).

Выбирайте форму и тип крепления по своему вкусу. Я предпочел бы гаджет с присоской, магнитом и экраном.