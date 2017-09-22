В этой статье ЗР подробно расскажет, как превратить смартфон в полноценный видеорегистратор, рассмотрит аргументы «за» и «против». И, конечно, устроит битву смартфона с настоящим видеорегистратором!

В комментариях к статьям с советами по выбору видеорегистраторов все чаще встречаются сообщения пользователей, которые не видят смысла в их покупке. Аргументация: едва ли не у каждого первого россиянина есть более-менее приличный смартфон, который (предположительно) снимает ничуть не хуже еще одного гаджета, за который нужно выложить по меньшей мере 5–6 тыс. рублей. Действительно ли смартфоны «уничтожат» рынок регистраторов в ближайшем будущем? Давайте разбираться.

Подбираем кронштейн

Главный враг смартфона-регистратора в автомобиле — тряска. Задача правильно подобранного держателя сводится к тому, чтобы свести передаваемую автомобилем вибрацию к минимуму. Поэтому главный совет — ищите кронштейн с максимально короткой ножкой. В противном случае не удивляйтесь тому, что на казалось бы ровной дороге изображение будет «плавать», а про читаемые госномера на видео можете сразу забыть. Еще лучше договориться с продавцом о возможности проверить выбранную модель держателя (или несколько вариантов) перед покупкой.

Для надежной фиксации и гашения вибрации лучше искать крепления с широким хватом. Многочисленные варианты с узкими ручками, а то и вовсе круглыми магнитными площадками оставьте тем, кто предпочитает не превращать смартфон в видеорегистратор.

Принципиальный вопрос — устанавливать телефон на ветровое стекло или торпедо? — зависит от конкретного автомобиля и кронштейна. Скорее всего, у смартфона-регистратора на торпедо часть кадра в районе полуметра-метра от машины будет перекрыта панелью и капотом. Проблема решается более высоким креплением, но тогда мы возвращаемся к вопросу вибрации. Как правило, лучше всего фиксировать крепление в районе центра на стекле — так будет обеспечен наилучший обзор происходящего перед машиной.

Преимущества смартфона-регистратора

Доказательство без оговорок. Приобщение роликов к судебным разбирательствам регулируется ст. 26.7 ч. 2 КоАП. Где сказано, что документы по делу признаются доказательствами, если имеют значение для разбирательства. А к документам «…относятся материалы фото- и киносъёмки, звуко- и видеозаписи». Нет ни слова о каком-либо особом статусе записей с регистраторов — в правовом поле не важно, каким именно устройством производилась съемка. Поэтому по юридической значимости видео с телефона ничуть не уступает роликам с авторега.

При этом нужно отметить следующее. Повсеместно граждане превратно понимают термин «доказательство», считая его неким нерушимым, истинным в последней инстанции источником информации для суда. В действительности же статус доказательства означает всего лишь то, что вам разрешат показать ролики судье, который в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ оценивает доказательства «по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности». В ней же отмечается, что «никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу». Хоть с регистратора, хоть со смартфона. Поэтому не следует думать, что суд будет полностью солидарен с вами в оценке происходящего на видео — не важно, чем вы это видео сняли.

Чем меньше устройств, тем лучше. Спорный аргумент, который подразумевает отсутствие дополнительных гаджетов на стекле и свободный прикуриватель. Однако на рынке уже предостаточно предельно компактных моделей регистраторов без экрана, не говоря уже о штатных устройствах. Что касается прикуривателя, этот вопрос решается организацией постоянного питания от электросети машины со скрытой прокладкой кабеля.

«Лишние телодвижения». Смартфон требуется постоянно снимать и устанавливать. Если водитель не желает оставлять регистратор в машине и привлекать воров или печется об аккумуляторе, те же действия придется производить и с регистратором.

Быстрый доступ к видео. Неоспоримое преимущество — сделанную запись вы тут же можете просмотреть на смартфоне и при необходимости продемонстрировать инспектору. Регистраторы же с Wi—Fi для мгновенной передачи видео все еще находятся в меньшинстве из-за своей дороговизны. Хотя радует, что за последние год-два появляется все больше моделей в бюджетном сегменте до 6000 руб. Но не все так просто. Чаще всего в них отсутствует возможность сразу запустить воспроизведение: сначала нужно долго скачивать ролик из регистратора в память смартфона из расчета около минуты загрузки на минуту видео.

Цена. Этот пункт скорее претензия к однокамерным регистраторам дороже 8–9 тыс. руб. Тему дороговизны мы уже рассмотрели в материале «Супертест ЗР — дорогущие видеорегистраторы и удалой бюджетник». Напомним, там лучшему среди бюджетных регистраторов противостояли аппараты за 17–21 тыс. руб.

По результатам испытаний был сделан следующий вывод:

Топовые регистраторы показали превосходство по четкости съемки около 45% по сумме баллов. Адекватна ли при этом переплата до 500%? Во-первых, рынок премиум-товаров давно не апеллирует строгой корреляцией цены и возможностей/результата. Ведь факт в том, что превосходство все же есть. А значит, всегда найдется пусть и малочисленная группа потребителей, желающих получить все лучшее, что только может предложить рынок в определенный момент времени. Во-вторых, как показало наглядное сравнение, топовые регистраторы более продуманы по различным техническим и конструктивным аспектам. Проводя аналогии: Lada Vesta точно так же, как и Mercedes-Benz S-класса, «всего лишь» перевозит вас из пункта «А» в пункт «Б». Но вряд ли читатель будет возмущаться тем, что один автомобиль стоит 500 тысяч, а другой 6 миллионов.

В контексте смартфонов возникает следующее непонимание. Обладатель современного смартфона вроде Xiaomi Redmi 5 Plus за 12 000 рублей удивляется, как мощный многофункциональный аппарат можно ставить на одну чашу с узкоспециализированным устройством, которое способно только лишь снимать видео. Причем качество видео, скорее всего, не будет радикально отличаться. Чтобы разобраться с этим, рассмотрим недостатки смартфона в роли регистратора.

Недостатки смартфона-регистратора

Смартфон — это не специализированное устройство для видеосъемки. Телефон вряд ли скажет вам спасибо за ежедневную непрерывную съемку минимум по часу, а то и по два-три — его рабочий ресурс наверняка очень скоро подойдёт к своему логическому концу.

Отсутствие парковочной съемки. Вы совершенно точно не будете оставлять смартфон в машине в свое отсутствие. Многочисленные ролики на YouTube показывают, что парковочная съемка на регистратор позволяет запросто узнать, кто повредил вашу машину на стоянке у гипермаркета, пока вы совершали шопинг. Или рассмотреть водителя, который во дворе задел ваш автомобиль. В отсутствие записи будет поздно сожалеть о сэкономленных 5–10 тысячах рублей на покупке регистратора.

Всегда лишь одна камера. Как ни крути, но обеспечить съемку происходящего позади автомобиля смартфон не в состоянии. Двухканальные регистраторы делают это с легкостью. Вдобавок зачастую тыльный модуль выполняет роль парковочной камеры. При этом, как только водитель сдает назад, во весь экран регистратора выводится картинка с заднего «глазка» с разметкой для оценки расстояния.

Повышенное энергопотребление. Запись видео наряду с включенным GPS существенно ускорят расход заряда батареи смартфона. Поэтому, по-хорошему, потребуется каждый раз подсоединять/отсоединять кабель зарядки перед поездкой и после нее.

Спорная эстетика. Если располагать смартфон хоть на торпедо, хоть на стекле, эстетично подвести к нему питание не получится. Все равно образуется длинный свисающий провод. Регистраторы, как правило, устанавливаются под потолок, поэтому спрятать кабель под обшивкой или аккуратно провести его по контуру стекла не составляет труда.

Остаться без смартфона. Как только телефон превращается в регистратор, вы автоматически лишаетесь возможности пользоваться им за рулем. И речь вовсе не про использование смартфона во время езды, что само по собе небезопасно и запрещено (за звонки без гарнитуры, напомним, предусмотрен штраф в размере 1500 руб.). Уже не удастся ответить на SMS или бегло глянуть новости в браузере во время остановки на светофоре или, что актуально для крупных российских городов, пока вы стоите в пробке. «Тыкать» в висящий на лобовом стекле телефон вам очень быстро надоест, равно как и постоянно снимать/устанавливать, например, для ответа на чье-либо сообщение.

И самое главное — когда вы извлекаете смартфон из держателя, функция видеорегистратора тут же испаряется. А теперь вспомните реальные истории, когда на светофоре водитель машины впереди по какой-то причине сдавал назад и врезался в автомобиль позади него. После чего по приезде инспектора утверждал, что это именно ему въехали в «корму». В отсутствие видеозаписи доказать обратное практически невозможно.

Трюк с перевоплощением

После крепления дело за малым — выбрать приложение, которое функционально превратит смартфон в полноценный видеорегистратор. В самом деле, практически у любого современного телефона есть для этого все необходимое. В частности, камера, акселерометр и приемник с GPS (и, возможно, ГЛОНАСС). Нельзя сказать, что рынок мобильных приложений рассматриваемой тематики сильно развит. Мы сразу сделали выборку из Android-приложений с оценкой выше четырех звезд, чтобы отсеять откровенно проблемные утилиты. Набор получился более чем скромным — всего четыре разработки.

Одна из основных проблем приложений для видеофиксации — огромная аппаратная разобщенность смартфонов. Тысячи, сотни тысяч комбинаций матриц, объективов, процессоров, операционных систем и их версий. Все это создает условия, когда далеко не первое и не второе приложение будет полностью корректно работать с тем или иным телефоном. Проблемы варьируются от банальных глюков до явного занижения качества съемки или отсутствия поддержки максимально доступного в смартфоне разрешения записи. Поэтому в любом случае не поленитесь установить каждую из приведенных программ и самостоятельно оценить корректность ее работы.

В качестве тестового смартфона использовался личный аппарат автора — Xiaomi Redmi Note 4 (64 Гб), средняя цена модели на Яндекс.Маркете на момент подготовки материала составляла 13 500 рублей. То есть модель уверенно представляет средний сегмент рынка смартфонов и может наглядно показать, насколько подобный аппарат способен конкурировать с отдельным видеорегистратором.

Особенность Xiaomi Redmi Note 4 — съемка видео с частотой 10–15 кадров в секунду вместо 30 к/с в сумерки и ночью. То есть по умолчанию модель не в состоянии самостоятельно выступать в роли авторега — без сторонних программ не обойтись. Далеко не всем приложениям из выбранной четверки оказалось под силу преодолеть этот «недуг» телефона. Исправить недостаток смогли только DailyRoads Voyager и Roadly.

DailyRoads Voyager AutoBoy Записывающее устройство привода Roadly антирадар и регистратор Удобство интерфейса Крупные значки + + — — Старт/стоп видеосъемки + + + + Мгновенное фото + + — — Доступ в галерею записей + + + + Вход в настройки + Доступ через промежуточное меню с множеством ненужных пунктов + + Сигнализация о процессе съемки Окрашивание рамки в центре и значка записи в красный цвет Мигающая красная точка, длительность съемки Крупная красная точка по центру экрана, переместить нельзя + Демонстрация скорости машины + + Неизвестно — не нашел спутники + Статус связи со спутниками + + + + Управление микрофоном + — — + Промежуточная оценка от 1 до 10 баллов (меньше — хуже) 10 7 5 7 Работа в фоновом режиме Кнопка старт-стоп съемки поверх экрана — — Есть, но не работает + Старт/стоп видеосъемки за шторкой смартфона + + + Не требуется Промежуточная оценка от 1 до 10 баллов (меньше — хуже) 5 5 5 10 Резервное копирование Отправка видео на YouTube + + + + Отправка видео через доступные в смартфоне средства коммуникации (e-mail, Viber, WhatsApp и т.д.) + + + — Промежуточная оценка от 1 до 10 баллов (меньше — хуже) 10 10 10 5 Функционал Поддержка GPS (запись скорости и координат) + + Есть, но не работает + G-сенсор + + — + Настройка длительности видео + + + + Ручная пометка защищенного файла — — — + Ограничение места для хранения видео + + + + Промежуточная оценка от 1 до 10 баллов (меньше — хуже) 8 8 6 10 Итого баллов 33 30 26 32

Общая оценка приложения-регистратора складывается из нескольких составляющих.

Удобство интерфейса — это крупные значки-кнопки для удобного нажатия, наличие в рабочем окне клавиш для быстрого доступа к определенным функциям. Ведь практически во всех регистраторах во время съемки по нажатию одной клавиши доступна быстрая пометка файла как защищенного, включение/выключение микрофона. Хотелось бы видеть подобное и в смартфоне. Кроме того, на заглавном экране должны присутствовать клавиши съемки фото и видео, доступ в галерею, отображаться скорость машины и еще пара указанных в таблице особенностей.

Работа в фоновом режиме. Само собой, вы не можете постоянно держать открытым окно программы-регистратора. Звонки, навигация, да мало ли какие задачи выполняет смартфон во время поездки. Поэтому важно — как организован доступ к процессу записи и какие опции доступны без открытия программы во весь экран.

Резервное копирование — возможность быстро создать резервную копию видео. Подразумевается как опция «заливки» ролика прямо на свой канал на YouTube, так и отправки видео на e—mail, в мессенджер (Skype, Viber и т. д.).

Функционал. Тот пункт, что и превращает смартфон в регистратор, — по меньшей мере поддержка GPS (запись скорости и координат), акселерометра, настройка длительности видеофрагментов, ручная пометка файла как защищенного. Также крайне желательна опция ограничения места для видео. Другими словами, выделение определенного пространства (скажем, 5 Гб), при заполнении которого идет циклическая запись. Новые файлы затирают старые.

По итогу было выявлено два явных лидера — DailyRoads Voyager и Roadly. Завоевать «золото» Roadly помешали мелкие значки на главном экране. Кроме того, непонятно, зачем было там же управление микрофоном и доступ к галерее прятать в отдельное подменю. AutoBoy показал себя как хорошее приложение, явных претензий к нему нет. Возможно, именно эта программа придется вам по душе своим интерфейсом, так что стоит ее игнорировать.

Маленький серый прямоугольник — панель приложения Roadly. Отображается поверх любых программ. Если нажать и удерживать «джойстик» справа, «информатор» можно переместить куда угодно на экране.

«Записывающее устройство привода» выглядит как явно «сырой» продукт, разработчикам следует основательно поработать над его улучшением. В нынешнем виде — не рекомендуем к установке. Кстати, будьте внимательны — приложение по умолчанию в настройках выставляет среднее качество съемки и ведет запись в разрешении 720х480 точек.

И все-таки — смартфон или регистратор?

Конечно, нельзя было обойтись без наглядного сравнения качества съемки регистратора и смартфона. По данным экспертов рынка видеорегистраторов, наибольшей популярностью в России пользуются устройства в ценовом диапазоне до 7000 руб. Поэтому было решено выбрать модель именно из него и узнать, стоит ли тратить эту не самую весомую сумму на отдельную камеру, если под рукой есть смартфон вроде Xiaomi Redmi Note 4 за 13 500 руб.

В качестве соперника был выбран Playme Netton за 6 тыс. руб. Его особенность заключается в наличии второй камеры, которая помимо функции регистратора выполняет роль парковочной камеры. Как только вы сдаете назад, на экране модели появляется трансляция с тыльного модуля с разметкой расстояния. В общем, наглядное доказательство того, что даже бюджетные регистраторы могут быть весьма «талантливыми».

Уже по дневной съемке видно, что по углу обзора смартфон существенно проигрывает — около 110 градусов по диагонали против 140 градусов у Playme Netton.

Предположим, что мы едем вторым рядом, первый занят припаркованными машинами. Если мошенник бросится из-за стоящей машины вам под колеса, этот маневр точно не попадет в кадр. У Playme Netton любитель легкой наживы явно будет заснят. А ведь это «всего лишь» 140, даже не 170 градусов по диагонали.

Советы некоторых обозревателей по использованию китайских линз-насадок на телефон совсем не универсальны.

Посмотрите сами, какое изображение формирует такая «надстройка» в случае Xiaomi Redmi Note 4. Не говоря о том, что постоянно держать при себе и устанавливать/снимать насадку водителю очень быстро надоест.

Дневная съемка заметно различается. Смартфону не хватает контраста, чаще «гуляет» баланс белого (синева на видео), зато дистанция читаемости госномеров не уступает регистратору. Playme показывает более ясную картинку, лучше детализация в тенях, не забываем о гораздо более широком угле обзора. Также уже днем изредка всплывает периодический поиск фокуса телефоном (например, за 31 секунде), на время этого процесса кратковременно «замыливается» весь кадр.

В ночное время заметно, что приложение не в состоянии понять специфику съемки регистратором и осторожничает, чтобы сделать кадр эстетичнее, не испортить его пересветом.

Изображение гораздо более темное по сравнению с Playme Netton, на плохо освещенной трассе за пределами фар будет практически полный мрак.

Как мы уже выяснили ранее в тесте дорогих регистраторов, среди топовых моделей рост качества съемки совсем не пропорционален увеличению цены. Кроме того, на цену влияют всевозможные дополнительные особенности вроде Wi—Fi, суперконденсатора или быстросъемных магнитных креплений. И здесь каждый автомобилист решает сам, готов ли он переплачивать. Однако сравнение Xiaomi Redmi Note 4 и Playme NETTON наглядно показало, что по меньшей мере покупка добротного регистратора в диапазоне до 7 тысяч рублей оправдана как качеством записи, так и возможным дополнительным функционалом.

Вывод

Как и обещали, мы рассказали, каким образом из смартфона можно сделать видеорегистратор, а заодно привели плюсы и минуты такого решения. Делать выводы за читателей было бы неправильным. Поэтому приглашаем вас рассказать в комментариях — что вы думаете о поднятом вопросе? Если вы уже используете телефон как авторег — насколько успешен этот опыт, с какими нюансами вам пришлось столкнуться?

Александр Шуб, эксперт по автомобильным регистраторам, приглашает к обсуждению в комментариях и обмену опытом покупки и использования подобных устройств. По выбору или иным вопросам, связанным с автомобильными регистраторами, обращайтесь также на его электронную почту schub.alexandr@yandex.ru.