Улыбнитесь, вас снимают: за что и как штрафуют дорожные видеокамеры

Сегодня так называемые комплексы фотовидеофиксации способны распознавать 28 видов нарушений ПДД. Дальше — только больше. На примере Москвы мы разобрались, где и почему устанавливают камеры, а также за что вам могут назначить штраф.

Мне сверху видно все…

Сейчас в Москве действует 1460 так называемых стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Большинство камер, вне зависимости от марки и производителя, могут регистрировать разные нарушения. Исключение — комплексы «Паркрайт» (автомобилисты их часто называют «парконами»). Они — только под нарушение правил парковки и «выделенку». Нарушителей ПДД на дорогах также подстерегают муляжи камер: внешне не отличаются от действующих экземпляров (даже бликуют, как настоящие), благодаря чему заметно стимулируют сознательность некоторых водителей.

По данным Центра организации дорожного движения (структура в Правительстве Москвы, ответственная за городское движение. — Прим. ЗР), в основном камеры (64% от общего числа) фиксируют превышение скорости. Еще 33% комплексов (опять же от общего числа) настроены в том числе на контроль выезда на полосу для городского транспорта, а 20% — на пересечение сплошной линии разметки, 10% — на остальные нарушения.

На улицах столицы можно заметить камеры типа «Форсаж», «ВСМ-2», «Стрелка» и «Автоураган». Две последние модели являются самыми распространенными в Москве.

Дело привычки

Адреса, где расположены комплексы видеофиксации нарушений, в ЦОДД не называют. К тому же их расположение довольно часто меняется, чтобы водители, так сказать, не привыкали. Обычно для этого достаточно 6–8 месяцев. Вычислить, что какая-то из установленных камер автолюбителям «приелась», труда не составляет — нарушений на конкретном участке резко становится меньше. Планируется, что в будущем году примерно треть комплексов в Москве поменяет местоположение.

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Решение, что на каком-то отрезке дороги требуется поставить камеру, принимает столичная Госавтоинспекция. Логика при выборе места довольно простая. Прежде всего, комплексы устанавливаются на аварийно-опасных участках, где нарушение правил систематически приводит к ДТП. Другой важный момент — расставить камеры так, чтобы обеспечить нормальную работу наземного общественного транспорта. Сегодня в Москве действуют 52 выделенные полосы общей протяженностью больше 321 км. На каждой выделенке в городе есть комплекс фотовидеофиксации.

Есть и такие нарушения, которые московские водители могут совершить только в определенных частях города. К примеру, камеры, контролирующие движение грузового транспорта, установлены только на Московской кольцевой автодороге (МКАД) и Третьем транспортном кольце (ТТК). В то же время комплексы, фиксирующие движение по обочине, вопреки распространенному мнению, есть не только на МКАДе, но и на городских дорогах с обочиной.

И еще больше камер...

В 2019 году в Москве установят еще 600 комплексов фотовидеофиксации. При этом двести из них будут отслеживать непропуск пешехода водителями на нерегулируемых пешеходных переходах (ст. 12.18 КоАП РФ предусматривает штраф от 1500 до 2500 рублей). Места, где будут устанавливать камеры, определит Госавтоинспекция.

Обсуждаемое новшество 2019 года — камеры, которые будут фиксировать езду без полиса ОСАГО. В ЦОДД говорят, что фиксация нарушения начнется только после того, как МВД и РСА (Российский союз автостраховщиков) завершат работы по объединению баз. Когда это произойдет, пока сказать сложно. «Как только общая база будет готова, мы включим камеры на этот вид нарушения. Технически мы готовы к запуску», — заверили в службе.

Пока столичные камеры фиксируют 28 видов нарушений ПДД. Что надо сделать (!), чтобы получить штраф, можно посмотреть в нашем «Парке документов» по ссылке.

Имейте в виду:

Если вы не согласны со штрафом, вы можете попытаться его оспорить. Для этого обратитесь в ту организацию, которая выписывала штраф. В Москве это может быть ГИБДД, ГКУ АМПП или МАДИ. Форму для обращения можно найти на портале Mos.ru. На обжалование у вас есть десять дней с момента получения постановления о штрафе. Если срок пропущен, можно написать ходатайство о его продлении. Не лишним будет приложить к жалобе фото, видео или другие документы, подтверждающие ваши аргументы.