Штрафы с камер за отсутствующее ОСАГО: все оказались не готовы

Эксперимент по фиксации автомобилей без полисов «автогражданки» автоматическими камерами вновь откладывается.

В первую очередь начало эксперимента отложено из-за базы полисов ОСАГО, которую ведет Российский союз автостраховщиков (РСА). Связано это с тем, что графа с госномером транспортного средства является для полиса необязательной, а именно по нему комплексы фиксации нарушений ПДД и «выписывают» штрафы нарушителям. Кроме того, некоторые страховые компании не сразу вносят данные о заключенном договоре «автогражданки», то есть комплекс может оштрафовать того, кто только приобрел полис.

Впрочем, представители РСА говорят, что виноваты не только они и требуется тесное взаимодействие с ГИБДД России и Москвы, где эксперимент должен был стартовать уже 1 ноября этого года.

«Проблема в том, что у РСА нет всех нужных идентификаторов, и поле с госномером не является обязательным в полисе ОСАГО, а камера читает по госномерам. Дальше сложный бизнес-процесс, потому что страховщик в течение суток вводит информацию о полисе ОСАГО в базу данных. Следующий вопрос был юридический. Мы планировали, что на первом этапе будут не штрафы выписываться, а выдаваться предупреждения. В итоге выяснилось, что это невозможно по законодательству. Потому что сотрудник полиции при обнаружении административного правонарушения должен привлечь нарушителя к ответственности. Дальше возник вопрос по поводу обработки персональных данных. Поэтому эта тема не сработала», — цитирует «Интерфакс» директора по методололгии и страхованию РСА Михаил Порватов.

Однако Порватов отметил, что РСА не отказывается от эксперимента в котором будут задействованы две-три камеры. Ранее столичный ЦОДД заявлял о том, что полностью готов к обработке данных с камер и готов выписывать штрафы за отсутствие у автомобилей ОСАГО с ноября этого года. Следом за Москвой подобный эксперимент планировалось запустить в Татарстане, а по итогам пилотного запуска уже распространить на всю Россию.

Сегодня штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 руб. (действует 50-процентная скидка), но Минфин неоднократно предлагал поднять его в несколько раз. При этом остается непонятным сколько раз в сутки камеры будут «штрафовать» нарушителей. По закону, каждый комплекс, зафиксировавший машину без ОСАГО, может направлять данные, то есть за день автовладелец может получить несколько штрафов. Но представители РСА говорили о том, что штраф будет выписываться не чаще, чем раз в сутки.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС, коллаж «За рулем»