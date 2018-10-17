Полис ОСАГО можно будет не возить с собой

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий в правах электронный полис «автогражданки» и полис на бланке.

Законопроект, который был внесен правительством, предполагает отказ от печати полисов ОСАГО на бланках строгой отчетности, то есть уравнивание их с электронными.

Предполагается, что проверять наличие действующего полиса ОСАГО сотрудники ГИБДД будут с помощью обращений через мобильные устройства к соответствующим базам данных или «любыми иными способами», говорили ранее в Минфине, не объясняя, правда, что это за иные способы.

При этом у желающих иметь бланк полиса останется такая возможность: получить его можно будет в офисе страховой компании.

«Человек может ничего с собой не возить, но если он хочет получить бланк — пожалуйста, это его право», — цитирует ТАСС замминистра финансов Алексея Моисеева.

Впрочем, после принятия поправок МВД должно внести соответствующие изменения в Правила дорожного движения, в которых полис «автогражданки» присутствует в списке документов, которые обязательно должны быть у водителя. Несмотря на широкое распространение е-ОСАГО, в Российском союзе автостраховщиков рекомендуют автовладельцам распечатывать полисы.

Накануне Минфин внес проект поправок к Закону об ОСАГО, который поэтапно отменяет ряд коэффициентов.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к Владимиру Путину с просьбой приостановить реформу ОСАГО.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС