Супертест двухкамерных видеорегистраторов Full HD

Ранее мы уже сравнивали между собой как бюджетные, так и самые дорогие видеорегистраторы на российском рынке. На этот раз решили изучить направление, до которого ранее руки попросту не доходили, — аппараты с двумя камерами.

Сразу скажем: это далеко не самый популярный тип автокамер, о чем говорит хотя бы их ассортимент — меньше пятой части всех представленных на Яндекс.Маркете моделей. Для того чтобы материал был полезен максимально широкому кругу автомобилистов, мы взяли наиболее интересные устройства не только разных ценовых диапазонов, но и формфакторов.

Давайте по порядку. Сколько должно быть камер в видеорегистраторе — вопрос для бесконечных обсуждений. Хотя бы потому, что даже один «глазок» может вам так никогда и не пригодиться. С другой стороны, как показывает практика, почти всегда весь «экшн» попадает в поле «черного ящика», снимающего вперед. Однако в отдельных случаях именно установленное на заднем стекле автомобиля дополнительное око становится главным очевидцем и дает полную картину происшествия. Например, при подставе на дороге или при необходимости прояснить маневры участника аварии позади вашей машины.

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Звучит все здорово, но на деле палки в колеса продажам двухканальных регистраторов ставят следующие факторы. Первый — ценовой. Дополнительный «глазок» означает, что приличной модели дешевле 7000 рублей вы не найдете в принципе, о чем говорит наш опыт. А средний уровень (чтобы каждая из двух камер снимала в Full HD, а не в Full HD + HD или Full HD + VGA) стартует в районе 12 тысяч, что по нынешним временам недешево. Фактор два — сложность в установке. При подключении задней камеры не получится бросить кабель в салоне абы как — пригодятся все комплектные крючки на 3М-скотче.

Наконец, однокамерный регистратор вы без труда можете забирать с собой из машины. В случае двухкамерной модели, как правило, придется отсоединять два кабеля. А если GPS внешний, то и все три шнура. И так — каждый раз! В итоге заниматься систематическими монтажными работами вам быстро надоест, и аппарат пропишется в салоне на постоянной основе. Что наверняка наведет вас на мысль запитать его напрямую от бортовой электросети и освободить прикуриватель. Если вы не обладаете соответствующими знаниями и опытом, готовьтесь отстегнуть около 5000 рублей за грамотную установку (цены московские).

Участники теста

Пойдем по возрастанию цены.

Neoline Wide S49

Neoline Wide S49, 7000 рублей. Этой модели выпала честь представлять бюджетный сегмент — условно до 10 000 рублей. Почему мы не взяли еще более доступный девайс? Как показали наши поиски, ниже семитысячной отметки практически не представляется возможным найти Full HD—регистратор более-менее известного бренда с хорошей репутацией. А тратить время читателей на знакомство с потенциально проблематичным явно «китайским» (в самом плохом смысле) устройством нам показалось неразумным.

Mio MiVue 698

Mio MiVue 698, 12 500 рублей. Еще год назад за этого «тайванца» нужно было выложить 15 000 рублей. Но с измененным ценником он явно претендует на лавры аппарата с отличным соотношением цены и возможностей. Этот Full HD—регистратор предлагает спидкам и два слота для карт памяти. Напомним, что Mio MiVue C330 в свое время стал одним из победителей теста бюджетных однокамерных регистраторов (до 7000 рублей).

Inspector Scirocco

Inspector Scirocco, 13 000 рублей. Данный экземпляр никак нельзя обойти стороной. Уникальный формфактор с двумя сверхкомпактными выносными камерами и отдельным блоком управления со всей начинкой. На российском рынке присутствует с полдесятка клонов этой модели (впрочем, кто кого клонировал — еще тот вопрос). Например, есть КАРКАМ Дуо за 15 000 рублей. Представители Инспектора заверили нас, что, кроме цены, никаких других существенных различий между этими регистраторами нет.

Cansonic Z1 Dual GPS

Cansonic Z1 Dual GPS, 13 900 рублей. Любимец таксистов, ГИБДД и автошкол — тайваньский уникум с двумя независимыми камерами в одном корпусе. Модель не сумеет снять картинку позади машины, зато запишет в единый видеофайл происходящее как перед капотом, так и в салоне. Cansonic эксплуатирует свою конструктивную особенность свыше пяти лет, за все время скопировать ее попытались лишь единожды в ParkCity DVR HD 495. Но рассматривать в качестве конкурента модель со съемкой в разрешении всего лишь 960х240 точек не приходится.

Thinkware Dash Cam F770

Thinkware Dash Cam F770, 25 000 рублей. В тесте самых дорогих однокамерных регистраторов корейская модель была досконально изучена нами и получила оценку «серебро с заметным золотым отливом». Опционально к Thinkware Dash Cam F770 за 18 000 рублей можно докупить заднюю камеру ценой в 7000 рублей (цена Neoline Wide S49!). Посмотрим, оправдает ли себя дорогой представитель премиум-сегмента на фоне сильных конкурентов.

BlackVue DR750S-2CH

BlackVue DR750S—2CH, 28 750 рублей. В том же тесте мы подробнейшим образом рассмотрели BlackVue DR650S-1CH. Это однокамерный флагман премиального корейского бренда. Который, кстати, и стал победителем по итогам тестирования. К моменту нынешнего сравнения подоспело обновление моделей BlackVue в цилиндрическом корпусе. Замене подверглась почти вся начинка: BlackVue DR750S—2CH получил новый процессор и флагманскую японскую матрицу Sony Starvis, передняя камера стала снимать с частотой 60 к/с, у задней разрешение выросло с 720p до 1080p. Было сложно не поддаться искушению узнать, на что способен второй по дороговизне в России (после Axiom Premium Porsche Edition за 35 000 рублей) двухкамерный регистратор.

Комплектация Модель Neoline Wide S49 Mio MiVue 698 Inspector Scirocco Cansonic Z1 Dual GPS BlackVue DR750S—2CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 7000 руб. 12 500 руб. 13 000 руб. 13 900 руб. 28 750 руб. 25 000 руб. Карта памяти / кардридер / SD—адаптер — / — / — — / — / — — / — / — — / — / — microSD, 16 Гб / + / + microSD, 16 Гб / + / + Кронштейн на скотче 3М / с вакуумной присоской + / + — / + + / — + / + + / — + / — Запасной скотч 3М — — + + + + Адаптер питания + + + + + + Кабель бесперебойного питания (прямое подключение в электросеть машины) — — + — + — Кабель для подключения к компьютеру — — + + — — AV—кабель вывода картинки на экран головного устройства машины — — + — — — Внешний GPS-приемник —* —* + + — —* Инструкция + + + + + + CD с плеером и инструкцией — + — — — — Крючки прокладки кабеля в салоне — — 8 штук — 8 штук 5 штук Лопатка для укладки кабеля питания под обшивкой салона — — — — + —

*Встроен в корпус регистратора

**Опционально доступен для покупки

С точки зрения полноты комплектации и возможности работы «из коробки» в лидерах традиционно «корейцы». Thinkware и BlackVue снабжают свои модели комплектными фирменными карточками microSD. Впрочем, иной подход с учетом цены их продукции был бы странным.

Двухкамерным моделям, как никаким другим, пригодятся крючки для аккуратной прокладки в салоне. Конечно, в идеале все провода следует спрятать под обшивку, но далеко не все автомобилисты будут заморачиваться этой непростой процедурой. В Inspector, Thinkware и BlackVue это прекрасно понимают и кладут в комплект крючки.

Карты памяти Thinkware и BlackVue, крючки Inspector для прокладки кабеля.

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Neoline Wide S49 в соответствии с ценником показал минимальную комплектацию. Хотя даже в таком случае хотелось бы видеть в наличии как минимум кабель для подключения к компьютеру — он необходим для копирования и просмотра видеороликов.

Вновь неприятно удивил бренд Mio. Единственное, что отличает комплект поставки недешевого MiVue 698 от почти вдвое более доступного по стоимости Neoline, — диск с программой-плеером и PDF—инструкцией. И если мы могли понять такой подход в случае бюджетного Mio MiVue C330, то в случае с нынешним участником теста это вызывает откровенное недоумение. Нынче не то что ноутбуки, не каждый настольный компьютер оснащают CD—приводом.

В двухкамерном регистраторе сама собой напрашивается идея использования заднего «глазка» в качестве парковочного. Для чего было бы неплохо выводить картинку через AV—кабель на экран головного мультимедийного устройства машины. Рекомендуем конкурентам не стесняться и подсмотреть идею комплектного «шнурка» AV у Inspector Scirocco. Впрочем, Neoline и Mio оснащены крупными дисплеями с диагональю 3 и 2,7 дюйма соответственно.

Внешний вид, управление

Внешний вид, управление Модель Neoline Wide S49 Mio MiVue 698 Inspector Scirocco Cansonic Z1 Dual GPS BlackVue DR750S—2CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 7 000 руб. 12 500 руб. 13 000 руб. 13 900 руб. 28 750 руб. 25 000 руб. Формфактор Моноблок Моноблок Модульный видеорегистратор Моноблок с двумя камерами Цилиндр Моноблок с имитацией штатного оборудования машины Материал корпуса* Матовый пластик Матовый пластик / металл Пластик софттач Матовый пластик с металлической накладкой Матовый пластик Матовый пластик, глянцевые вставки Маркость корпуса* (1–5 баллов, выше балл — больше пачкается) 4 / 3 2 / 1 2 4 2 1 / 2 Удобство использования (1–5 баллов, больше — лучше) 8 8 7 7 9 10 Возможность выключения одной кнопкой экрана, микрофона, защита файла + / + / + — / + / + + / — / + — / + / — — / + / — — / + / +

*Передняя / задняя камера (без разделения при одинаковом значении)

И снова у нас подобралась совершенно разношерстная с точки зрения дизайна компания регистраторов. Во всяком случае, если говорить о фронтальных камерах. Neoline Wide S49 выполнен в наиболее привычном для автокамер формфакторе небольшого параллелепипеда. Но с изюминкой: область объектива украсили так замысловато, что она вызывает ассоциации с глазом какого-нибудь трансформера. Принцип управления модели идеален для регистраторов с кнопочным контролем — динамическая панель на экране над клавишами, где в зависимости от ситуации меняются пиктограммы с обозначением текущих функций.

Neoline Wide S49

Задняя камера — типичная для двухкамерных регистраторов ценой до 7–8 тысяч рублей. Опытные автомобилисты наверняка опознали классическую камеру заднего вида, которую вы можете отдельно купить примерно за 1000 рублей для установки на козырьке над задним госномером. То есть, прежде всего, перед нами не инструмент высокодетальной съемки, а именно помощник для парковки. На это недвусмысленно намекают два факта. Первый — низкое разрешение 640x368 точек, у всех конкурентов кроме Cansonic — 1920х1080 пикселей. Также у кабеля задней камеры есть ответвление провода для подсоединения к фонарю заднего хода. Как только вы сдаете назад, на весь экран регистратора сразу включается картинка с тыльного модуля. Другие участники теста подобным похвастаться не могут.

«Парковочная натура» Neoline Wide S49 серьезно усложняет установку, у вас попросту не получится повесить камеру на заднее стекло — она будет смотреть почти «в пол». Либо придется возиться с выводом камеры на дверцу багажника, над госномером, либо крепить на потолок автомобиля.

У Neoline Wide S49 в качестве площадки для установки мы использовали тыльный модуль Mio MiVue 698, так как липнуть к пластиковой вставке на потолке машины Neoline Wide S49 никак не хотел. Но от показа этой безобразной конструкции мы, пожалуй, воздержимся.

Mio MiVue 698 — полнейшая копия бюджетного Mio MiVue C330 по части контроля устройства, здесь все те же динамические пиктограммы отображают функцию той или иной клавиши. Механизм усовершенствовали тем, что справа от дисплея добавили крупную оранжевую кнопку пометки файла как аварийного. Если задуматься, дело полезное — в самом деле, в стрессовой ситуации при ДТП будет сложно быстро вспомнить, какая же из пяти-шести внешне одинаковых кнопок за что отвечает. Тыльный глазок заслуживает похвалы — основной «кожух» сделан из металла, а передняя сторона — из рельефного пластика софттач.

Тыльный глазок Mio MiVue 698 заслуживает похвалы — основной «кожух» сделан из металла, а передняя сторона из рельефного пластика софттач.

Inspector Scirocco представляет собой абсолютный минимализм во плоти. Четкие прямые углы блока с начинкой и крохотные корпуса-близнецы камер, в которых места хватает впритык для матрицы и объектива. Основной набор клавиш находится под дисплеем. Впервые в нашей практике прямо на кнопках подписаны абсолютно все их функции, что не может не радовать. Другое дело — значки очень мелкие, поэтому устанавливать центральный блок далеко от водителя не рекомендуется. В том числе и потому, что в нем находится микрофон.

Inspector Scirocco

Cansonic Z1 Dual GPS также не балует дизайнерскими изысками, разве что эффектным (но несколько марким) сочетанием глянцевого пластика корпуса и металлической пластины-накладки спереди. Непонятно, зачем было полностью покрывать глянцем корпуса объективов, без касания которых настроить их «взгляд» невозможно. Клавиш тут аж семь штук, но запутаться в них малореально. Скажем, включение/выключение микрофона и аварийная пометка файла отмечены соответствующими значками.

Cansonic Z1 Dual GPS

Thinkware Dash Cam F770 лишен экрана. Производить настройку можно только со смартфона, с него же можно видеть картинку с любой из двух камер в режиме реального времени (чтобы установить правильный наклон объектива) и скачивать видео. С точки зрения быстрых функций устройство Thinkware практически не уступает исключительно кнопочным коллегам, есть возможность мгновенно вручную остановить и возобновить съемку, а Wi—Fi включается только по желанию водителя. Задний модуль внешне аналогичен тыльной камере BlackVue и повторяет конструкцию передней камеры DR750S—2CH — крепление словно «обволакивает» камеру и потому не увеличивает общие габариты.

Задний модуль внешне аналогичен тыльной камере BlackVue и повторяет конструкцию передней камеры DR750S-2CH — крепление словно «обволакивает» камеру и потому не увеличивает общие габариты.

BlackVue DR750S—2CH, как и модель Thinkware, дает вашему смартфону доступ к настройкам и файлам. Если сравнивать с BlackVue DR650S—2CH, новинка подверглась заметной модернизации по части управления. Так, единственная физическая кнопка теперь отвечает не только за форматирование карточки памяти, но и в зависимости от длительности нажатия включает/выключает Wi—Fi. С противоположной стороны специальный датчик срабатывает, если вы проводите ладонью в паре сантиметров от левого бока регистратора. Если раньше так можно было быстро включить/выключить микрофон, то теперь получится сменить функцию на ручной старт/стоп записи. Прежде в регистраторах бренда такая возможность не была доступна ни в каком виде.

BlackVue DR750S-2CH

Установка в автомобиле

Установка в автомобиле Модель Neoline Wide S49 Mio MiVue 698 Inspector Scirocco Cansonic Z1 Dual GPS BlackVue DR750S—2CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 7000 руб. 12 500 руб. 13 000 руб. 13 900 руб. 28 750 руб. 25 000 руб. Формфактор Моноблок Моноблок Модульный регистратор Моноблок Цилиндр Моноблок с имитацией штатного оборудования машины Быстросъемность, 1–10 баллов (больше — быстрее, то есть лучше) 5 9 1 10 6 4 Защита аккумулятора машины от разряда, при питании регистратора от плафона — — — — — + Высота крепления с камерой (см) 11,7 11,5 4,5 12,5 5,5 6,5 Высота крепления (см) 7,8 8,5 — 7,2 5,5 0,3 Наличие шарнира / регулировка камеры по горизонтали / по вертикали +/ + / + +/ + / + +/ + / + +/ + / + — / — / + — / — / +

При оценке быстросъемности учитывалась не только скорость снятия с крепления, но и освобождения от всех кабелей — которых может быть чаще всего от двух до четырех. Среди традиционных двухкамерников нестандартным решением удивил Mio, в устройстве применен Y—образный провод. То есть кабели от обеих камер соединяются в один, который и подключается в корпус «основного» регистратора. В итоге процесс снятия/установки фактически не отличается от обычного однокамерного аппарата. Это, безусловно, плюс Mio MiVue 698.

Mio MiVue 698.

Выделяющийся на фоне тестируемых образцов Cansonic Z1 Dual GPS подошел к вопросу творчески. Чтобы снять камеру с шарнирного крепления, достаточно... просто потянуть устройство вниз. А чтобы поставить обратно — соответственно, с незначительным усилием одной рукой снизу вверх натолкнуть регистратор на шарнир кронштейна. Прежде нечто подобное можно было видеть в навигаторах Garmin. В общем, конкурентам на заметку.

Cansonic Z1 Dual GPS

Несколько особняком стоит Inspector Scirocco. Камера и крепление представляют собой единое целое. О быстром снятии и речи нет. Торчащие из корпусов камер кабели несъемные, а кронштейны есть только с площадкой 3М. С другой стороны, давайте подумаем: зачем забирать с собой регистратор? Правильно — чтобы не привлекать внимание воров. Однако у Inspector Scirocco одни из самых миниатюрных камер не только в тесте, но и в принципе на рынке регистраторов. Поэтому тема боязни водителем вторжения в салон незваных гостей из-за привлекающего внимание регистратора для устройства Inspector не столь актуальна.

у Inspector Scirocco одни из самых миниатюрных камер не только в тесте, но и в принципе на рынке регистраторов.

Вопрос заметности моделей Thinkware и BlackVue мы уже подробно рассматривали в прошлый раз. Thinkware Dash Cam F770 сделан с прицелом на имитацию штатного оборудования автомобиля. Если же вверху лобового стекла есть тонированная полоса или большая зона шелкографии — в силу низкого расположения объектива корпус получится установить так, что регистратор извне никто не сможет заметить.

Thinkware Dash Cam F770 сделан с прицелом на имитацию штатного оборудования автомобиля.

Судя по многочисленным роликам в Сети, для российских автомобилистов будет нелишней возможность развернуть регистратор вбок и снятьбеседу с инспектором ГИБДД или действия неадекватного участника дорожного движения в боковом стекле автомобиля. Если вы придерживаетесь такого же мнения, к вашим услугам шарнирные кронштейны всех участников теста за исключением моделей Thinkware и BlackVue. Эта парочка исповедует корейский принцип «снимать строго прямо». В компанию к «корейцам» при желании можно записать Mio — компания из модели в модель настолько зажимает шарнир, что для поворота камеры лучше сразу задействовать обе руки.

Подобный фокус можно провернуть и с BlackVue DR750S-2CH. Однако если стекло «голое», с одним только зеркалом заднего вида, скрыть регистратор у вас точно не получится.

Что касается адаптеров питания, внимания заслуживает разве что Neoline Wide S49 из-за наличия USB—разъема для параллельного заряда, например, смартфона. Остальные участники теста старательно делают вид, что в случае занятого ими единственного гнезда прикуривателя у автомобилиста непременно найдется при себе переносная зарядка для прочих устройств. Впрочем, при грамотной установке в сервисе прикуриватель можно освободить… У Neoline же — самая бюджетная модель, с которой вы вряд ли пойдете в сервис. В самом деле — отдавать за установку 5000 рублей, когда само устройство стоит 7000 рублей?! Поэтому дополнительный USB—разъем в адаптере Neoline Wide S49 является не столько жестом доброй воли, сколько ожидаемым для бюджетника атрибутом.

Дополнительный USB-разъем в адаптере Neoline Wide S49 является не столько жестом доброй воли, сколько ожидаемым для бюджетника атрибутом.

А что с задними камерами? По части быстросъемности (если она вообще нужна тыльному модулю) выделяется разве что Mio MiVue 698, который можно снять буквально за мгновение. С моделями BlackVue и Thinkware придется повозиться, а Inspector и Neoline получится изъять со стекла только вместе с держателем. По возможностям настройки положения нет равных модели Inspector с шарнирным держателем, так что камеру необязательно вешать строго по центру. Про Neoline Wide S49 мы уже говорили — это типичная парковочная камера с непростой установкой: либо придется дырявить потолок комплектными мелкими винтиками, либо производить эту же операцию с крышкой багажника.

Дополнительные возможности

Дополнительные возможности Модель Neoline Wide S49 Mio MiVue 698 Inspector Scirocco Cansonic Z1 Dual GPS BlackVue DR750S—2CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 7000 руб. 12 500 руб. 13 000 руб. 13 900 руб. 28 750 руб. 25 000 руб. GPS (запись маршрута, штамп скорости) — + + + + + Функция спидкам (радар-детектор) — + + — — + Частота обновления баз спидкам — Не менее раза в месяц Не менее раза в месяц — — Не менее раза в месяц Территориальный охват баз спидкам — Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения Абхазия Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Латвия Литва Молдавия Россия Туркменистан Узбекистан Эстония — — Установка базы только по одной стране из списка: США Канада Россия Великобритания Австралия Сингапур ЕС Новая Зеландия Бразилия Кувейт Мексика Италия G-сенсор Блокировка текущего видеофайла Видео только с фронтальной камеры: ролик с 10 секундами до и 10 после удара Видео с обеих камер: по 15 секунд с каждой камеры Блокировка текущего видеофайла Блокировка текущего видеофайла Сохранение видео с 5 секундами до срабатывания — и до конца текущего видео Ролик с 10 секундами до и 10 после удара Предупреждение о съезде с полосы / начале движения машины впереди / опасном сокращении дистанции с машиной впереди — / — / — + / — / — + / + / — — / — / — + / — / — + / + / + Доступ к камере по интернету / противоугонные функции — — — — + — Два слота для карт памяти (резервное копирование роликов) — + — — — —* Поддержка Wi-Fi — — — — + +

*Доступно резервное копирование во внутреннюю память видеорегистратора.

В тесте самых дорогих однокамерных регистраторов «козырял» BlackVue DR650S-2CH как первый в мире регистратор с постоянным интернет-подключением и противоугонными функциями. То есть пользователь может из любой точки мира запустить по IP—протоколу live—трансляцию с камеры. А также посмотреть на карте местоположение машины и скорость ее движения. Вдобавок предусмотрено с полдесятка сценариев, при которых пользователь получает мгновенное уведомление на смартфон в случаях, если с автомобилем начинает происходить что-то, что непременно требует внимания владельца. Помимо противодействия угонщикам такая система способна, например, сэкономить много времени и нервов своевременным сообщением о попытке эвакуации машины.

Всеми этими особенностями обладает и BlackVue DR750S—2CH. Однако обладание это не из дешевых. Комплект для подключения модели к интернету обойдется в 7800 рублей. Плюс наверняка вы будете производить установку в сервисном центре — а это еще минус 5000 рублей из вашего кошелька. Итого регистратор с установкой в сервисе и комплектом для постоянного интернет-соединения обойдется вам почти в 42 000 рублей. Скажете «ого-го!»? Но тут стоит напомнить, что регистраторы BlackVue из года в год остаются самыми дорогими и в то же время самыми технически «нафаршированными» решениями на рынке. Продуктами для тех, кто желает получить всё «самое-самое» без оглядки на оценку соответствия цены возможностям модели.

BlackVue Cloud

Кстати, модели BlackVue перестали быть единственными в мире «облачными» регистраторами. Схожим функционалом обзавелся свежий флагман корейского же бренда Thinkware — Dash Cam F800 Pro.

Thinkware Dash Cam F800 Pro

В случае двухкамерной модели противопоставление экрана и Wi—Fi можно рассматривать с разных точек зрения. Логично, что заднюю камеру хотелось бы использовать как парковочную — это нам позволяют сделать модели Mio, Neoline и Inspector. С другой стороны, максимально скрытная установка и возможность быстро сбросить ролик на смартфон и показать в спорной ситуации инспектору — весомый козырь.

Опять же, отсутствие дисплея ставит под сомнение ценность спидкама в Thinkware — у пользователя банально нет возможности организовать «режим тишины» с отображением предупреждения о радаре на экране без звукового сопровождения.

Четыре из шести моделей — с поддержкой системы предупреждения о съезде с полосы. Впрочем, с наступлением распутицы и банально по причине неудовлетворительной разметки пользы от LDWS в России нет ровно никакой.

В Inspector Scirocco оригинально организована возможность ручной пометки файла как защищенного — для этого предназначена отдельная физическая кнопка, которую вы устанавливаете где вам удобно в салоне машины.

Видеосъемка

Видеосъемка Модель Neoline Wide S49 Mio MiVue 698 Inspector Scirocco Cansonic Z1 Dual GPS BlackVue DR750S-2CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 7000 руб. 12 500 руб. 13 000 руб. 13 900 руб. 28 750 руб. 25 000 руб. Количество слотов для карт памяти 1 2 1 1 1 1 Объектив — материал, количество линз Не уточняется Стекло, 5 линз Стекло, 6 линз Стекло, не уточняется Стекло, не уточняется Стекло, не уточняется Диафрагма, F (меньше — лучше) Не уточняется 2.0 2.0 2.0 Не уточняется Не уточняется Процессор Не уточняется Ambarella A7LA70D Не уточняется HiSilicon HI3559 Ambarella A7LA85 Матрица Sony Exmor OmniVision OV2710 OmniVision OV2710 Не уточняется Sony Starvis Sony Exmor Мегапикселей Не уточняется Не уточняется 2,1 Не уточняется 2,1 2,1 Физический размер матрицы Не уточняется Не уточняется 1/2,7″ Не уточняется Не уточняется Не уточняется Угол обзора по диагонали* 155 / Не уточняется 140 / Не уточняется 160 / 160 150 / 150 139 / 139 140 / 140 Битрейт* 16 / 7,1 17 / 12 9,2 / 6,4 21 12,5 / 10,5 10 / 8 Формат видео MOV MP4 MP4 MOV MP4 MP4 Разрешение видео* 1920x1080, 30 к/с

640x368, 25 к/с 1920x1080, 30 к/с

1920x1080, 30 к/с 1920x1080, 30 к/с

1920x1080, 30 к/с 1920х800, 30 к/с 1920x1080, 60 к/с

1920x1080, 30 к/с 1920x1080, 30 к/с

1920x1080, 30 к/с Датчик движения (парковочная съемка) + + + — + + Поддержка WDR + + + — — +

*Передняя камера / задняя камера

Примеры съемки в различных условиях освещенности — в нашей галерее.

Оценка видеосъемки в баллах (больше — лучше), передняя камера Neoline Wide S49 Mio MiVue 698 Inspector Scirocco Cansonic Z1 Dual GPS BlackVue DR750S-2CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 7000 руб. 12 500 руб. 13 000 руб. 13 900 руб. 28 750 руб. 25 000 руб. Цветопередача (баланс белого, правильность цветов), до 3 баллов Ситуация №1 2 1 2 2 3 3 Ситуация №2 3 1 3 2 2 2 Ситуация №3 3 3 3 3 3 2 Сумма баллов Яркость (1 — слишком темный или пересвеченный, 5 — нормальная яркость) Ситуация №1 5 4 5 5 5 5 Ситуация №2 4 3 5 4 5 4 Ситуация №3 2 3 3 4 5 4 Ситуация №4 4 2 3 1 5 3 Сумма баллов Четкость изображения (1 — низкая четкость, 10 — высокая четкость) Ситуация №1 8 8 7 4 8 7 Ситуация №2 9 7 7 6 9 7 Ситуация №3 7 9 7 4 8 9 Ситуация №4 8 4 7 2 10 7 Сумма баллов 55 45 52 37 63 53 Оценка видеосъемки в баллах (больше — лучше), задняя камера Neoline Wide S49 Mio MiVue 698 Inspector Scirocco Cansonic Z1 Dual GPS BlackVue DR750S-2CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 7000 руб. 12 500 руб. 13 000 руб. 13 900 руб. 28 750 руб. 25 000 руб. Цветопередача (баланс белого, правильность цветов), до 3 баллов Ситуация №1 3 2 3 — 3 2 Ситуация №2 3 1 2 — 3 3 Ситуация №3 3 3 3 — 3 3 Сумма баллов Яркость (1 — слишком темный или пересвеченный, 5 — нормальная яркость) Ситуация №1 5 5 5 — 5 4 Ситуация №2 3 3 5 — 4 4 Ситуация №3 2 3 4 — 5 3 Ситуация №4 1 2 3 — 5 4 Сумма баллов Четкость изображения (1 — низкая четкость, 10 — высокая четкость) Ситуация №1 4 8 6 — 7 9 Ситуация №2 5 8 7 — 7 9 Ситуация №3 4 4 4 — 10 7 Ситуация №4 2 3 5 — 10 6 Сумма баллов 35 42 47 0 62 54

Общая оценка съемки в баллах по итогам тестирования передних и задних камер (больше — лучше) Neoline Wide S49 Mio MiVue 698 Inspector Scirocco Cansonic Z1 Dual GPS BlackVue DR750S-2CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 7000 руб. 12 500 руб. 13 000 руб. 13 900 руб. 28 750 руб. 25 000 руб. Итого 90 87 99 37 125 107

Несколько слов хотелось бы сказать о Cansonic Z1 Dual GPS. Модель предлагает два варианта эксплуатации. Наиболее распространенный у покупателей — когда одна камера смотрит вперед, а другая снимает происходящее в салоне. Но при желании возможна и 300-градусная съемка происходящего перед машиной — достаточно направить объективы вперед. Однако в таком случае нужно будет следить, чтобы по центру двух камер не было «слепой зоны». Лучше, чтобы изображения немного заходили друг на друга.

Синхронная съемка в две стороны Cansonic Z1 Dual GPS.

Зеленая рамка — примерные размеры кадра камеры Cansonic Z1 Dual GPS с углом обзора в 150 градусов по диагонали.

К слову, у некоторых таксистов мы могли видеть аналог Cansonic Z1 Dual GPS в лице... Inspector Scirocco! Водители вешают обе камеры на лобовое стекло и направляют одну в салон, а вторую на дорогу. Действенная альтернатива, но тут каждый индивидуально решает, что для него лучше. Напомним, установка регистратора Inspector куда сложнее, а постоянная съемка/установка его в принципе не предусмотрена. Тогда как Cansonic по простоте установки и снятия выигрывает даже у большинства однокамерных конкурентов.

Автономность

Автономность Модель Neoline Wide S49 Mio MiVue 698 Inspector Scirocco Cansonic Z1 Dual GPS BlackVue DR750S—2CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 7000 руб. 12 500 руб. 13 000 руб. 13 900 руб. 28 750 руб. 25 000 руб. Емкость аккумулятора (мАч) 470 Нет данных 1100 700 суперконденсатор суперконденсатор Заявленное производителем время автономной работы, минут — — — 120 — — Протестированное время автономной работы, минут 31 14 76 87 — —

И вновь — идеологическое противостояние корейских суперконденсаторов и литиевых аккумуляторов в моделях «прочих» производителей. Для начала хотелось бы спросить у читателей: пригодилась ли вам хоть раз возможность автономной съемки в регистраторе? Если да — в какой ситуации (пишите в комментариях)? Ведь, по-хорошему, запись вне машины будет полезной разве что для фото- и видеосъемки места ДТП, скажем, для европротокола. Тогда как рекордсмены нашего теста типа Inspector Scirocco и Cansonic Z1 Dual GPS метят едва ли не на звание альтернативы бытовой видеокамере.

Ахиллесова пята любого литиевого аккумулятора — патологическая нетерпимость как к морозам, так и к высоким температурам. После первой же зимы или регулярных поездок под палящим солнцем (впрочем, достаточно оставить камеру на парковке на солнцепеке) вы рискуете обнаружить вздувшуюся и вышедшую из строя батарею.

Вот так вздувшаяся батарея регистратора и выглядит.

Как уже было отмечено, важный нюанс именно двухкамерных гаджетов — стационарность. Вы точно не станете постоянно забирать с собой «головное» устройство и по нескольку раз в день возиться с подключением/отключением 2–4 кабелей. То есть ему суждено постоянно находиться в машине. А значит, как ни крути, предпочтительнее выглядят суперконденсаторы. Автономной записи вы не получите (хотя для того же европротокола хватит и съемки со смартфона), зато регистратор гарантированно будет работать, корректно хранить настройки, дату и время даже при ночевках с температурой вплоть до —20 ºC.

Качество сборки

На этот раз результаты разборки откровенно удивили. Настолько, что после внимательного изучения уровня потрохов даже не было смысла делать рейтинговую таблицу с общей оценкой и указанием частных недоработок. Несмотря на то что в тесте приняли участие устройства весьма широкого ценового диапазона, в том числе очень бюджетный Neoline Wide S49 (за 7000 рублей), даже он категорически отказался явить нам хотя бы какие-то «косяки» сборки. Например, так любимое китайцами черканье по плате фломастером, тонкую клеевую паутину или следы небрежного обращения с оловом во время ручной пайки. Иными словами, все тестируемые нами модели собраны если не идеально, то на достаточно высоком уровне, без каких-то видимых существенных заводских «косяков».

Отметить можно лишь то, насколько каждый из производителей «перевыполнил» стандартную программу качественной сборки. Thinkware Dash Cam F770 мы уже разбирали в прошлый раз и лишний раз убедились в «пряморукости» корейцев. Новый BlackVue DR750S-2CH с точки зрения организации внутренностей полностью идентичен рассмотренному ранее DR650S-2CH. Тогда корейские устройства были отмечены нами как эталон высочайшего качества и культуры внутренней сборки регистратора. Во всяком случае, для своих формфакторов. BlackVue DR750S-2CH только подтвердил это.

Стабильно из аппарата в аппарат радует Mio — бренд не скупится на мелочи вроде дополнительной проклейки шлейфа экрана металлизированным скотчем. Отдельного внимания заслуживает приподнятая металлическая кроватка для аккумулятора, такое мы видим впервые. Пожалуй, у Mio MiVue 698 определенно нет конкурентов по стремлению изолировать батарею и исключить негативное влияние ее нагрева на материнскую плату регистратора. С другой стороны, отметим в плюс наличие отдельной платы под объектив с матрицей. Таким образом вам не придется переплачивать при ремонте за CMOS—сенсор при повреждении основной, материнской платы.

Cansonic запомнился чрезвычайно непростой разборкой. Если бы не подсказка официального сервиса бренда, вряд ли нам удалось бы вскрыть устройство. Внутри на плате красовалась надпись «Cansonic» как гордое свидетельство собственной оригинальной разработки. Также только в данной модели производитель перестраховался и экранировал корпус изнутри специальным напылением для защиты электроники от внешних наводок.

К Inspector Scirocco вопросов не нашлось — модель сделана на совесть.

Итог теста