3 новых гаджета для водителя: проверка с пристрастием

Гибрид навигатора и видеорегистратора; недорогой двухканальный регистратор с двумя камерами Full HD; прибор-антисон для водителя — все эти устройства заслуживают внимания, и «За рулем» устроил им тщательную проверку.

Двойная игра

Тандем навигатора и видеорегистратора через мои руки уже проходил (ЗР, № 7, 2016). Прибор Garmin DriveAssist 50 разочаровал своими навигационными способностями, а главное — не понравилась цена: на тот момент 35 500 рублей. Сегодня аналоги предлагают по цене от 23 тысяч — всё равно дороговато.

Navitel RE900 тоже сочетает в себе электронного проводника и видеорегистратор Full HD (1920×1080 пикселей). На официальном сайте указана стоимость 8490 рублей, а если поискать в интернете, найдете такой же прибор на полторы тысячи дешевле. Привлекательно: гаджет «2‑в‑1» по цене хорошего регистратора.

Navitel RE900 идет в комплекте с картами России, Казахстана, Белоруссии, Украины и еще 43 стран Европы. Картинку с видеорегистратора можно врезать в любую часть экрана по своему вкусу.

Навигационные способности Навитела я проверял в сравнительном тесте с СитиГидом, Яндексом и Гуглом год назад (ЗР, № 11, 2017). Сделанные тогда выводы подтвердились и сейчас. Водит программа неплохо, но с корректностью отображения дорожной ситуации есть проблемы: «зеленый» участок в реальности может оказаться пробкой. Для показа заторов нужно подключить Navitel к интернету с помощью смартфона или вставить в него отдельную сим-карту.

Актуальность данных для офлайн-навигатора отличная. В картах по состоянию на третий квартал 2018 года прорисованы дороги, открытые в столице в сентябре. Есть и предупреждения о камерах фиксации нарушений. База полная, если не брать в расчет комплексы, установленные в последние месяц-два. Но это абсолютно закономерно.

От видеорегистратора хотелось бы более четкой картинки днем — детали в динамике порой расплываются. К ночной съемке претензий нет. В нашем традиционном тесте на дальность видимости номерных знаков в статике камера показала 9 метров днем и 7 метров ночью. Результат хороший, но Navitel может и лучше. В недавних испытаниях бюджетных регистраторов (ЗР, № 12, 2018) модель R600 набрала 11 и 8 метров ­соответственно.

Грамотно реализована совместная работа навигатора и регистратора. Информация от одного из них выводится на основной экран, от другого — представлена компактным врезом. Щелчок пальцем по сенсорному дисплею, и функции меняются местами. В обоих случаях информация толково скомпонована и считывается без проблем.

Не обошлось без недостатков. Так, в режиме видеорегистратора прибор не показывает предупреждений о камерах. Они появляются, только если основным режимом включен навигатор.

Navitel RE900 создан на платформе Android и располагает 16 Гб встроенной памяти. Значит, можно устанавливать дополнительные мобильные приложения (например, «Стрелку» с базой радаров). Однако Play Market, фирменный магазин приложений для приборов на Андроиде, на Navitel не установлен. Без него скачивание программ усложняется. Как в таких случаях действовать, можно узнать в интернете.

У 5-дюймового сенсорного экрана Навитела хороший отклик. В недрах гаджета скрыт процессор MTK8382 Cortex-A7. Линза видеорегистратора — из пятислойного стекла.

Смотрю за двоих

Регистраторов с двумя камерами на рынке множество. Решение, как правило, одно и то же: к стандартному «видику», который снимает картину перед машиной, прилагается выносная камера для обзора назад. Она может использоваться как ассистент парковки или как второй канал видеорегистратора, фиксирующий обстановку сзади и тоже сохраняющий ролики на карту памяти.

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У подавляющего большинства моделей второй объектив самый простенький, для съемки с разрешением HD (1280×720 пикселей) или VGA (640 × 480 пикселей). Ориентируясь на картинку с VGA, сложно даже парковаться, а уж для видеозаписи такой вариант вообще не годится. HD-камера позволяет нормально парковаться в любых условиях, но ролики с нее не позволят увидеть происходящее в деталях. Иногда придется догадываться даже о горящем сигнале светофора.

В качестве двухканального видео­регистратора лучше всего подойдет модель с парой камер уровня Full HD. До последнего времени такие были дороговаты, а Playme сумел сделать интересное предложение. Рекомендованная цена на видеорегистратор Zeta составляет 9450 рублей, но на момент подготовки статьи минимум в интернете был гораздо ниже — 7770 рублей.

Две камеры с матрицами Sony пишут видео с разрешением 1920×1080 пикселей. Дополнительная камера сделана исключительно под установку внутри автомобиля. Поэтому для седанов такой регистратор, пожалуй, не подойдет. Да и не на каждом хэтчбеке или универсале дворник очищает зону вплотную к верхней кромке стекла. Так что советую перед покупкой примерить камеру на автомобиль: хватит ли регулировки кронштейна, не придется ли клеить крепление прямо по центру стекла?

Playme Zeta работает на процессоре MSC8328P и матрицах Sony IMX323. Шестиметрового кабеля хватит для установки задней камеры в большинстве машин. Для наглядности при сравнении изображений мы установили обе камеры на ветровое стекло тестового Тигуана.

Объектив вспомогательной камеры попроще, чем у основной. Так что предельная дальность в тесте на читаемость номеров у него хуже: 8 метров против 9 метров днем и 5 метров против 6 метров ночью. Но всё равно качество лучше, чем у камеры, пишущей видео в HD. Субъективная оценка видеороликов, сделанных в движении, - отлично. GPS-модулем и базой камер Playme Zeta не располагает, но с учетом стоимости гаджета надеяться на них было бы наглостью.

Как читаются номерные знаки в статике: 1 — Navitel RE900, день — 9 м; 2 — Navitel RE900, ночь — 7 м; 3 — Playme Zeta, день, основная камера — 9 м; 4 — Playme Zeta, ночь, основная камера — 6 м; 5 — Playme Zeta, день, вторая камера — 8 м; 6 — Playme Zeta, ночь, вторая камера — 5 м.

Не спать!

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Третий интересный девайс в нашей подборке не умеет записывать и показывать видео, но обладает отличным зрением. Dunobil Insomnia следит за взглядом водителя и поднимет тревогу, если обнаружит признаки засыпания. Имя сложнопроизносимое, но подходящее: англ. insomnia — бессонница.

Прибор размером с очень компактный видеорегистратор размещают слева от салонного зеркала заднего вида. Увы, он оказывается в зоне обзора водителя, но с нештатным устройством по-другому не получится. Калибровка предельно простая: нажимаете клавишу и несколько секунд сидите, смотря на дорогу, чтобы гаджет зафиксировал правильное поло­жение глаз.

Мне довелось проверить Dunobil Insomnia в дальней поездке. Камера правильно отслеживает движения глаз. Смотреть в боковые зеркала можно, а любоваться пейзажами через боковое стекло — нет. Опустить взгляд на комбинацию приборов или центральную часть передней панели (там обычно расположена мультимедиасистема) — без проблем, а вот увлечься настройкой микроклимата внизу консоли Insomnia не дает.

Dunobil Insomnia я пробовал вешать в разные автомобили. Даже в компактной Весте быстро перестаешь его замечать. Что уж говорить о более просторном Тигуане.

Но самое главное — распознавание засыпания. И эту проверку Insomnia прошла. Стоит опустить веки, даже не меняя положения головы, и спустя две с небольшим секунды прибор запаникует. Интервал срабатывания оптимальный: и от ложных тревог избавит, и не даст потерять управление. Голосовое предупреждение ненавязчивое, но достаточно громкое.

Попробовал провокацию с очками. Прозрачные или светло-желтые линзы для гаджета не помеха: глаза он продолжает контролировать чётко. Надев непроницаемо черные очки, вы, понятное дело, сделаете прибор-антисон неработоспособным. Чудо невозможно.

В Сети Dunobil Insomnia предлагают по цене от 6990 рублей. Дорого? А вы прикиньте последствия аварии. Рекомендую обзавестись таким приборчиком тем, кому приходится часто совершать дальние поездки в одиночку. Однажды он сбережет вам деньги. А то и жизнь.