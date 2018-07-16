На рынке много дорогих видеорегистраторов, но есть ли смыл переплачивать?

Обычно мы берем на тесты видеорегистраторы среднего ценового диапазона — за 4000–7000 рублей. Вариантов подешевле масса. По признанию производителей, в реги­онах расхватывают как горячие пирожки устройства ценой до 1000–1500 рублей. Но снимают они отвратительно, и качество изготовления соответствующее — помощники из них никакие. Но стоит ли покупать дорогие модели? Лучший способ найти ответ — сравнить!

Честь массового сегмента будут отста­ивать победители наших последних тестов — SilverStone F1 Hybrid Mini за 4990 рублей (ЗР, № 1, 2018) и комбоустройство Cenmax Alfa Signature (ЗР, № 4, 2018) за 9900 рублей, которое содержит в себе еще и хороший радар-детектор.

От премиум-сегмента выступают Blackvue DR590–1CH (10 290 рублей) и Datakam G5 City Pro (12 500 рублей).

Встречаем по одежке

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Комплектация недорогих моделей включает только самое необходимое — крепеж да провод питания, зато в функционал входит GPS-база камер фиксации нарушений. Datakam богаче соперников на второе крепление и чехол для переноски и тоже умеет информировать о радарах. Blackvue не предлагает ни GPS-модуля, ни базы. Это понятно, ведь дисплея тоже нет. Зато в коробке нашелся приятный бонус в виде карты памяти с адаптером для компьютера.

Обилием не самых важных примочек Datakam превосходит всех соперников, оставляя их далеко позади. В нем предусмотрены слоты для двух карт памяти — одну запись аварии отдать автоинспекторам, а дубль оставить себе для подстраховки. Есть съемный блендофильтр для борьбы с бликами. Счет настройкам идет на десятки — предусмотрено, например, шифрование записей (вероятно, для неверных мужей) или включение и выключение звука не полностью, а для отдельных действий.

У Датакама предусмотрен съемный блендофильтр для уменьшения засветки. Ночью он помог прибору обойти соперников в статическом тесте на читаемость номеров.

Но большинство функций, похоже, придумали для того, чтобы оправдать цену. Так ли нужно знать расстояние до трех ближайших городов? Тем паче что разглядеть эту информацию на небольшом дисплее нереально. У GPS-информера есть оповещения четырех типов: мигание, «гейгер», голосовое предупреждение и — как высшая стадия — полицейская сирена с крякалкой. Такое изобилие излишне, а сирена еще и опасна. Даже после двух недель общения с прибором я вздрагивал при ее срабатывании. Конечно, можно и отключить, но заплатить за эту ненужную функцию всё равно придется.

Если проводить параллели с автомобилями, Datakam — это действительно премиум на фоне добротного ширпотреба. Гикам понравится, а рядовому потребителю его великолепие ни к чему. Машину оценивают по множеству параметров, и каждый может оказаться важным для конкретного покупателя.Регистратор же следует выбирать по одному критерию — качеству съемки, ­а всё остальное служит лишь приятным приложением.

Blackvue DR590–1CH

Страна-производитель Южная Корея

Цена 10 290 руб.

Процессор н.д.

Максимальное разрешение Full HD при 60 к/с

Знание стационарных камер нет базы Компактный Несъемный, не лучшее качество съемки, отсутствие GPS-модуля и базы камер фотовидеофиксации, завышенная цена, настройки меняются только через компьютер Компактный гаджет легко спрятать за зеркалом, но невозможность снять его расстра­ивает. Качество видео разочаровало, и съемка со скоростью 60 к/с (вдвое выше, чем у конкурентов) ситуацию не спасает. Пользоваться регистратором, несмотря на отсутствие дисплея, несложно. Cenmax Alfa Signature

Страна-производитель Южная Корея

Цена 9900 руб.

Процессор Ambarella A12A20 (Cortex A9)

Максимальное разрешение Full HD при 30 к/с

Знание стационарных камер 39 из 40 (+ 1 ложная) Отличное качество съемки, хорошая база камер, разумная цена Небольшие недостатки в радарной части, которую мы в данном тесте не рассматриваем Комбоустройство показало отличное для своей цены качество видеосъемки. Претензий к гаджету нет. Качество изготовления и работы нареканий не вызвало.

Datakam G5 City Pro

Страна-производитель Россия

Цена 12 500 руб.

Процессор Datakam customized A5 Series

Максимальное разрешение Full HD при 30 к/с

Знание стационарных камер 35 из 40 (+ 5 ложных) Две карты памяти, большой угол обзора, удобное магнитное крепление, отличное качество ночной съемки в статике Непроработанная база камер, завышенная цена, обилие бесполезных настроек, увеличивающих цену Цена завышена необоснованно. По главному параметру, качеству съемки, аппарат смог обойти более дешевых соперников только ночью. В знании радаров проиграл им. Но гикам должно понравиться обилие настроек и «фишек». SilverStone F1 Hybrid Mini

Страна-производитель Китай

Цена 4990 руб.

Процессор Ambarella A12A35

Максимальное разрешение Super HD при 30 к/с

Знание стационарных камер 39 из 40 (+ 1 ложная) Качество съемки, хорошая база камер, низкая цена Дисплей мог бы быть крупнее При таком качестве съемки и всех остальных параметрах цена более чем адекватная. Все необходимые настройки и функции есть. Если при выборе регистратора исходить из рациональных соображений, это лучший вариант.

Регистратор Blackvue представляет собой единое целое с кронштейном и крепится на стекло клейкой пленкой. Он не съемный! Карту памяти проще вынуть с пассажирского места, чем с водительского. За эргономику и защищенность от вандалов — неуд.

Провожаем по уму

Вот мы и подошли к самому главному. Скриншоты дневной съемки сделаны на расстоянии 10 м от объектива регистраторов до номерного знака. Результат тянет на сенсацию: лучший — бюджетный Cenmax, худший — дорогой Blackvue. Первый позволяет четко прочитать весь номер, другой заставил сомневаться в трактовке сразу трех символов.

SilverStone и Datakam находятся посередине, причем у Сильверcтоуна картинка более четкая. А ведь Datakam выступал с «допингом» в виде дополнительного светофильтра.

Памятуя о том, что Blackvue снимает 60 кадров в секунду против тридцати у всех остальных, предоставим ему шанс отыграться в динамике.

Datakam выпускается в двух версиях. Это City — с увеличенным углом обзора, но меньшей дистанцией читаемости номеров — и Real, у которого меньше угол и больше дальность. Мы взяли модификацию City. У нее охват действительно оказался шире, чем у соперников. Остальная ­троица выступила на одном уровне. Но и у них угол обзора достаточен для городских условий.

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Со скоростью 50 км/ч (по спидометру) проезжаем вдоль ряда припаркованных машин. С помощью специальной программы раскладываем записанное видео на отдельные кадры: у Blackvue их действительно вдвое больше, чем у остальных. Только на результат это не повлияло. Номерной знак референсного автомобиля четко показывают все, кроме регистратора Blackvue. Он смазал правую часть, сделав нечитаемым код региона и две последние буквы.

В ночном статическом тесте сначала испытали Datakam без светофильтра. Стоп-кадры, сделанные с восьми метров, подтвердили результаты дневных съемок: Cenmax лучше всех, SilverStone ненамного обошел Datakam, а Blackvue в отстающих. Надетый «монокль» серьезно добавляет зоркости Датакаму: номерной знак удается прочитать даже с десяти метров. Однозначная победа?

Качество дневной съемки: стоп-кадр с расстояния 10 м

Увы, нет. Всё это актуально только для замеров на месте. При движении со скоростью 30 км/ч вдоль припаркованных параллельно дороге машин ни один из регистраторов не позволяет прочитать символы на жестянках. Так что при реальной аварии, когда виновник скрывается с места не останавливаясь, не поможет и Datakam. Кроме того, при ночной езде надетый фильтр делает картинку слишком темной даже на хорошо освещенном проспекте — без него детали видно лучше. Так что польза от «допинга» есть только при конкретных условиях.

Качество ночной съемки: стоп-кадр с расстояния 8 м

Перевернутый мир

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Масла в огонь подлила наша традиционная проверка баз камер фотовидеофиксации. Cenmax и SilverStone не знали одну камеру из сорокá и предупредили об одной недавно снятой. Datakam с его распиаренным ежедневным обновлением (у соперников базы обновляются раз-два в месяц) провалился. К тем же промахам, что и у конкурентов, он приплюсовал много других. Комплексов, установленных в феврале, в майской сборке не оказалось, о камерах «в спину» видеорегистратор Datakam предупреждать не умеет, муляжи от настоящих радаров не отличает. И к тому же он «увидел» три измерителя скорости, которых на тестовом участке не было никогда. В век маркетинга и пиара цена вещи зачастую определяется не реальными потребительскими качествами, а «хотелками» производителя.

Устройству Blackvue недостает функционала, он оказался последним по качеству съемки. За те же деньги лучше купить Cenmax, у которого есть GPS-модуль, база камер и неплохой радар-детектор.

Datakam снимает на уровне прибора SilverStone днем, а ночью выходит вперед только в статике и исключительно за счет уменьшающего засветку фильтра. Стоит ли переплачивать в два с половиной раза за такое преимущество в ночной съемке? А это единственный пункт, где Datakam сумел превзойти дешевый SilverStone. При этом сведения о радарах у элитного Датакама, мягко говоря, странные.

Вывод очевиден: нет смысла пере­плачивать за видеорегистраторы Blackvue и Datakam, выгоднее выбрать более дешевые модели.