Спорить о пользе видеорегистратора сегодня не имеет смысла. С нашим хаотичным движением больших городов и панибратством в малонаселенных районах страны, когда виновник ДТП может оказаться другом или родственником инспектору ДПС, приехавшему на оформление аварии, только видеорегистратор в любой ситуации будет на вашей стороне. Этого свидетеля не подкупить и не запугать. Все, что попало в объектив его камеры, можно использовать впоследствии в суде при разборе полетов. Вот только не всегда авария попадает в поле зрения гаджета, ведь большинство автомобилистов используют только фронтальную камеру с углом обзора от 120 до 170 градусов. А если удар пришелся на заднюю часть вашего автомобиля и виновник решил скрыться — что тогда? На этот случай лучше иметь и вторую камеру.
На рынке видеорегистраторов за последнее время появилось множество моделей, которые записывают сразу два видеосигнала. Причем вторая камера, направленная назад по ходу движения автомобиля, может быть вмонтирована в основной корпус видеорегистратора (тогда в ее поле зрения попадает салон и в меньше степени дорога позади машины) или же может крепиться на заднее стекло автомобиля. Вот этот вариант нам как раз и интересен. Что если «убить сразу двух зайцев»? Использовать изображение с этой же камеры для облегчения парковки задним ходом?
Кому это может пригодиться?
Львиная доля автопарка России — это машины в начальной или средней комплектации. Зачастую у таких автомобилей нет штатной камеры заднего вида или даже датчиков парковки. А опции эти весьма полезные, особенно для начинающих водителей. И той и другой можно обзавестись и после покупки автомобиля. Достаточно приобрести на рынке соответствующие аксессуары.
В случае с парктроником предстоит упрятать под обшивку салона и багажника проводку, просверлить отверстия в бампере под парковочные датчики и все правильно подключить. Не всякий современный автомобилист возьмется сделать эту работу самостоятельно. Кому-то недостает времени, а кому-то необходимых навыков, инструмента или гаража. Поэтому платить, скорее всего, придется не только за само устройство (1000–4000 руб.), но и за его инсталляцию (работа оценивается от 2000 до 6000 руб.).
То же касается и установки камеры заднего вида (от 1000 руб. за устройство и от 2500 руб. за установку), которая крепится снаружи автомобиля. К тому же не в каждой машине имеется магнитола с подходящим дисплеем, на который можно вывести изображение с камеры.
Владельцам таких машин может пригодиться способ, который мы и хотим опробовать.
Сколько при этом можно сэкономить?
Предположим, что у вас есть видеорегистратор с подходящим, достаточно крупным дисплеем. Тогда остается подобрать тыловую камеру (лучше того же бренда). Например, в случае с производителем «Каркам» — это будет камера КАМ-110 (4990 руб.). Есть подобная камера и у фирмы Dunobil: все модели с приставкой Duo поддерживают двухканальную видеозапись.
Функционал у всех схожий, поэтому выбор производителя в данном случае роли не играет. Для эксперимента выбрали Mio MiVue A30 (4 990 руб.), которую можно приобрести отдельно либо в комплекте с видеорегистратором Mio C380D.
В чем преимущества такого типа камеры?
Конечно, на рынке есть и более доступные камеры заднего вида. Цена зависит от характеристик. Нам нужно достаточно качественное изображение. А чем выше качество, тем дороже сам гаджет. К тому же большая часть аналогов предназначена для установки снаружи автомобиля и монтируется под козырек номерного знака. Но если номер расположен в бампере, то смысла в этом попросту нет. Низко расположенная камера не увидит препятствия, расположенные над ней. Паркуясь задним ходом, можно напороться на какую-нибудь высокую перекладину забора, к примеру.
Именно поэтому для эксперимента мы подобрали камеру с хорошим разрешением, которая крепится к заднему стеклу автомобиля изнутри при помощи двухстороннего скотча. Преимущества следующие:
- Внутри салона камера менее заметна и недоступна для вандалов.
- Камера не слепнет, если установлена в зоне работы заднего стеклоочистителя. Ее объектив не нужно протирать в грязную погоду.
- Установка не требует специальных навыков, ведь прилепить камеру на скотч сможет и ребенок.
- Камера расположена в верхней части автомобиля, а значит изображение с нее более информативно.
Какой тип кузова подойдет?
Итак, первым делом подключаем нашу тыловую камеру к основному видеорегистратору в салоне седана Nissan Almera. Понятно, что трехобъемный кузов для нашего эксперимента категорически не подходит, но мы это все же проверим. Должна же быть хоть какая-то точка отсчета.
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Изображение с тыловой камеры можно в одно касание развернуть на полный экран видеорегистратора. Но на седане наше решение ожидаемо не сработало. Стоящий сзади автомобиль уже скрылся за кромкой багажника…
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…а дистанция между машинами еще неприлично большая.
Ну что ж, седаны отпадают. Однако в России также популярны и хэтчбеки (Renault Sandero, Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio прошлого поколения). А уж кроссоверов с двухобъемным кузовом еще больше.
Продолжим эксперимент на другой популярной модели — Lada Largus. У этого универсала практически вертикальная задняя дверь. Обзор должен быть идеальным.
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Камеру можно закрепить как на стекло (желательно не на нити электрообогрева), так и на металлическую часть двери.
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Задняя камера на Ларгусе позволяет разглядеть происходящее в непосредственной близости от машины. Однако при таком угле атаки камера уже не справляется с основной задачей. В случае ДТП, траекторию движения автомобиля, который врезался в вас сзади, по видеозаписи не понять.
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Если ориентироваться на изображение с камеры, можно запарковать на минимальной дистанции. Ближе я бы не рискнул подъезжать и с парктроником.
Итак, мы выяснили, что камера не должна быть ориентирована слишком низко. При установке придется подбирать угол атаки так, чтобы линия горизонта попадала в кадр. Кроме того, очевидно, что многое в нашем эксперименте зависит от угла наклона заднего стекла. Попробуем промежуточный вариант на Peugeot 3008.
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Камеру крепим под верхнюю кромку заднего стекла так, чтобы обзор ей не перекрывала щетка стеклоочистителя.
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Двигаемся задним ходом, пока стоящий сзади автомобиль не начнет скрываться за нижней границей стекла.
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На этой машине установлены датчики парковки. Дистанция в 0,7 м — вполне себе достаточная для компактной парковки в мегаполисе.
В результате нашего эксперимента удалось определить, что использовать заднюю камеру видеорегистратора и в качестве помощника при парковке тоже можно. Такой способ подойдет владельцам машин с двухобъемным кузовом, силуэт которого не слишком купеобразный. Однозначно можно рекомендовать такое решение владельцам любых универсалов, а также таких популярных кроссоверов, как Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur, Lada XRAY и др. Большинство хэтчбеков B-класса тоже подойдут.
Есть ли минусы?
Кто-то наверняка скажет, что разглядеть что-либо на маленьком дисплее видеорегистратора сложно. Возможно, и так. Но не стоит забывать, что мы в данном случае рассматриваем некую альтернативу штатным системам, которая позволит владельцу недорого автомобиля сэкономить. А любая экономия подразумевает некий компромисс. К тому же в качестве головного устройства мы использовали видеорегистратор Mio MiVue 788. Ширина картинки на его дисплее 6 см, а сам дисплей расположен ближе, чем дисплей на центральной консоли автомобиля. Для сравнения можно вспомнить Kia Cerato прошлого поколения, у которого центральный дисплей был немногим больше. При этом корейцы не постеснялись вывести на него изображение со штатной камеры заднего вида.
Ну а если в автомобиле установлена достаточно современная магнитола с большим дисплеем, то изображение с нашей камеры можно вывести и на него. Правда, своими силами при установке здесь уже не обойтись. Лучше обратиться к специалистам.
Итог
В ходе эксперимента мы выяснили, что дополнительную камеру видеорегистратора, которая установлена на заднем стекле изнутри, можно использовать и в качестве парковочного ассистента. При этом среднестатистический владелец бюджетной машины сэкономит от 3000 до 10000 рублей, так как необходимость установки отдельной парковочной камеры снаружи или датчиков парковки отпала. Главное условие: машина должна быть с двухобъемным кузовом, а угол наклона заднего стекла — не более 40° от вертикали.
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