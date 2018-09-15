«За рулем» выяснил, сколько можно сэкономить, если использовать дополнительную камеру для видеорегистратора еще и в качестве парковочного ассистента. Правда, такое решение подойдет не любой машине.

Спорить о пользе видеорегистратора сегодня не имеет смысла. С нашим хаотичным движением больших городов и панибратством в малонаселенных районах страны, когда виновник ДТП может оказаться другом или родственником инспектору ДПС, приехавшему на оформление аварии, только видеорегистратор в любой ситуации будет на вашей стороне. Этого свидетеля не подкупить и не запугать. Все, что попало в объектив его камеры, можно использовать впоследствии в суде при разборе полетов. Вот только не всегда авария попадает в поле зрения гаджета, ведь большинство автомобилистов используют только фронтальную камеру с углом обзора от 120 до 170 градусов. А если удар пришелся на заднюю часть вашего автомобиля и виновник решил скрыться — что тогда? На этот случай лучше иметь и вторую камеру.

Хорошо, если виновник аварии признает свою вину. Но если ситуация спорная, порой только запись видеорегистратора может разрешить ситуацию.

На рынке видеорегистраторов за последнее время появилось множество моделей, которые записывают сразу два видеосигнала. Причем вторая камера, направленная назад по ходу движения автомобиля, может быть вмонтирована в основной корпус видеорегистратора (тогда в ее поле зрения попадает салон и в меньше степени дорога позади машины) или же может крепиться на заднее стекло автомобиля. Вот этот вариант нам как раз и интересен. Что если «убить сразу двух зайцев»? Использовать изображение с этой же камеры для облегчения парковки задним ходом?

Кому это может пригодиться?

Львиная доля автопарка России — это машины в начальной или средней комплектации. Зачастую у таких автомобилей нет штатной камеры заднего вида или даже датчиков парковки. А опции эти весьма полезные, особенно для начинающих водителей. И той и другой можно обзавестись и после покупки автомобиля. Достаточно приобрести на рынке соответствующие аксессуары.

В случае с парктроником предстоит упрятать под обшивку салона и багажника проводку, просверлить отверстия в бампере под парковочные датчики и все правильно подключить. Не всякий современный автомобилист возьмется сделать эту работу самостоятельно. Кому-то недостает времени, а кому-то необходимых навыков, инструмента или гаража. Поэтому платить, скорее всего, придется не только за само устройство (1000–4000 руб.), но и за его инсталляцию (работа оценивается от 2000 до 6000 руб.).

То же касается и установки камеры заднего вида (от 1000 руб. за устройство и от 2500 руб. за установку), которая крепится снаружи автомобиля. К тому же не в каждой машине имеется магнитола с подходящим дисплеем, на который можно вывести изображение с камеры.

Владельцам таких машин может пригодиться способ, который мы и хотим опробовать.

Сколько при этом можно сэкономить?

Mio MiVue A30 совместима с моделями видеорегистраторов Mio 7-й серии, моделями C380D и MiVue 698.

В линейке любого известного производителя видеорегистраторов есть камера без дисплея, предназначенная как раз для установки на заднее стекло. Ее можно докупить к уже имеющемуся у вас видеорегистратору либо приобрести сразу в комплекте с основным устройством.

Предположим, что у вас есть видеорегистратор с подходящим, достаточно крупным дисплеем. Тогда остается подобрать тыловую камеру (лучше того же бренда). Например, в случае с производителем «Каркам» — это будет камера КАМ-110 (4990 руб.). Есть подобная камера и у фирмы Dunobil: все модели с приставкой Duo поддерживают двухканальную видеозапись.

Функционал у всех схожий, поэтому выбор производителя в данном случае роли не играет. Для эксперимента выбрали Mio MiVue A30 (4 990 руб.), которую можно приобрести отдельно либо в комплекте с видеорегистратором Mio C380D.

В чем преимущества такого типа камеры?

Конечно, на рынке есть и более доступные камеры заднего вида. Цена зависит от характеристик. Нам нужно достаточно качественное изображение. А чем выше качество, тем дороже сам гаджет. К тому же большая часть аналогов предназначена для установки снаружи автомобиля и монтируется под козырек номерного знака. Но если номер расположен в бампере, то смысла в этом попросту нет. Низко расположенная камера не увидит препятствия, расположенные над ней. Паркуясь задним ходом, можно напороться на какую-нибудь высокую перекладину забора, к примеру.

Именно поэтому для эксперимента мы подобрали камеру с хорошим разрешением, которая крепится к заднему стеклу автомобиля изнутри при помощи двухстороннего скотча. Преимущества следующие:

Внутри салона камера менее заметна и недоступна для вандалов.

Камера не слепнет, если установлена в зоне работы заднего стеклоочистителя. Ее объектив не нужно протирать в грязную погоду.

Установка не требует специальных навыков, ведь прилепить камеру на скотч сможет и ребенок.

Камера расположена в верхней части автомобиля, а значит изображение с нее более информативно.

Какой тип кузова подойдет?

Итак, первым делом подключаем нашу тыловую камеру к основному видеорегистратору в салоне седана Nissan Almera. Понятно, что трехобъемный кузов для нашего эксперимента категорически не подходит, но мы это все же проверим. Должна же быть хоть какая-то точка отсчета.

Изображение с тыловой камеры можно в одно касание развернуть на полный экран видеорегистратора. Но на седане наше решение ожидаемо не сработало. Стоящий сзади автомобиль уже скрылся за кромкой багажника… …а дистанция между машинами еще неприлично большая.

Ну что ж, седаны отпадают. Однако в России также популярны и хэтчбеки (Renault Sandero, Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio прошлого поколения). А уж кроссоверов с двухобъемным кузовом еще больше.

Продолжим эксперимент на другой популярной модели — Lada Largus. У этого универсала практически вертикальная задняя дверь. Обзор должен быть идеальным.

Камеру можно закрепить как на стекло (желательно не на нити электрообогрева), так и на металлическую часть двери. Задняя камера на Ларгусе позволяет разглядеть происходящее в непосредственной близости от машины. Однако при таком угле атаки камера уже не справляется с основной задачей. В случае ДТП, траекторию движения автомобиля, который врезался в вас сзади, по видеозаписи не понять. Если ориентироваться на изображение с камеры, можно запарковать на минимальной дистанции. Ближе я бы не рискнул подъезжать и с парктроником.

Итак, мы выяснили, что камера не должна быть ориентирована слишком низко. При установке придется подбирать угол атаки так, чтобы линия горизонта попадала в кадр. Кроме того, очевидно, что многое в нашем эксперименте зависит от угла наклона заднего стекла. Попробуем промежуточный вариант на Peugeot 3008.

Камеру крепим под верхнюю кромку заднего стекла так, чтобы обзор ей не перекрывала щетка стеклоочистителя. Двигаемся задним ходом, пока стоящий сзади автомобиль не начнет скрываться за нижней границей стекла. На этой машине установлены датчики парковки. Дистанция в 0,7 м — вполне себе достаточная для компактной парковки в мегаполисе.

Угол наклона заднего стекла у Peugeot 3008 относительно вертикальной оси порядка 40°. Запарковаться, ориентируясь на тыловую камеру видеорегистратора, удалось на расстоянии 70 см. Вполне приемлемый результат. А главное, камера продолжает выполнять и свою основную функцию. Она записывает то, что происходит позади машины на достаточном расстоянии.

В результате нашего эксперимента удалось определить, что использовать заднюю камеру видеорегистратора и в качестве помощника при парковке тоже можно. Такой способ подойдет владельцам машин с двухобъемным кузовом, силуэт которого не слишком купеобразный. Однозначно можно рекомендовать такое решение владельцам любых универсалов, а также таких популярных кроссоверов, как Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur, Lada XRAY и др. Большинство хэтчбеков B-класса тоже подойдут.

Есть ли минусы?

Кто-то наверняка скажет, что разглядеть что-либо на маленьком дисплее видеорегистратора сложно. Возможно, и так. Но не стоит забывать, что мы в данном случае рассматриваем некую альтернативу штатным системам, которая позволит владельцу недорого автомобиля сэкономить. А любая экономия подразумевает некий компромисс. К тому же в качестве головного устройства мы использовали видеорегистратор Mio MiVue 788. Ширина картинки на его дисплее 6 см, а сам дисплей расположен ближе, чем дисплей на центральной консоли автомобиля. Для сравнения можно вспомнить Kia Cerato прошлого поколения, у которого центральный дисплей был немногим больше. При этом корейцы не постеснялись вывести на него изображение со штатной камеры заднего вида.

На фото штатный дисплей Kia Cerato прошлого поколения. Его размеры немногим больше, чем дисплей современного видеорегистратора. Однако корейцы посчитали, что этого достаточно для изображения с камеры заднего вида.

Ну а если в автомобиле установлена достаточно современная магнитола с большим дисплеем, то изображение с нашей камеры можно вывести и на него. Правда, своими силами при установке здесь уже не обойтись. Лучше обратиться к специалистам.

Итог

В ходе эксперимента мы выяснили, что дополнительную камеру видеорегистратора, которая установлена на заднем стекле изнутри, можно использовать и в качестве парковочного ассистента. При этом среднестатистический владелец бюджетной машины сэкономит от 3000 до 10000 рублей, так как необходимость установки отдельной парковочной камеры снаружи или датчиков парковки отпала. Главное условие: машина должна быть с двухобъемным кузовом, а угол наклона заднего стекла — не более 40° от вертикали.