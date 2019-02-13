Не только знают, но и видят: Mio представила два гибрида радар-детектора и видеорегистратора

Тайваньский производитель автомобильной электроники вывел на российский рынок два гибридных устройства, которые не только знают о стационарных камерах видеофиксации, но и умеют распознавать мобильные засады.

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До сих пор в модельной гамме тайваньцев в России были лишь видеорегистраторы. Особняком в ней держались радар-детекторы, которые некоторое время назад исчезли с полок магазинов. Как оказалось, Mio все это время разрабатывала под наш рынок комбо-устройства — именно на них, по заверениям представителей компании, сейчас отдельный спрос.

Две новые модели называются MiVue i85 и MiVue i88. С виду достаточно компактные для такого рода продукции. Оба устройства уже поступили в продажу по цене 11 990 руб. и 13 990 руб. соответственно. Различия — в деталях. Так, старшая 88-я модель при чуть меньшем угле обзора (140 градусов против 150-ти по горизонтали) снабжена матрицей Sony Exmor (против более бюджетной тайваньской SOI F22), что позволяет надеяться на более качественную ночную съемку — камень преткновения для всех регистраторов (позже «За рулем» протестирует устройство в реальных условиях).

На борту у обоих новичков, помимо обновляемой вручную (встроенный Wi—Fi не предусмотрен) базы радаров по всей России, содержатся данные сигнатур всех камер и радаров. В этом смысле MiVue i85 и MiVue i88 именно сигнатурные радар-детекторы. Тут требуется пояснение: устройств, замеряющих скорость и фиксирующих другие нарушения ПДД, на дорогах стало очень много. Это и давно известные «Стрелки», и «Осконы», появившиеся совсем недавно, и десятки других устройств. Каждое имеет собственный набор характеристик: частотность излучения, длину волны и число импульсов. Они-то и содержатся в памяти выводимых на рынок комбо-устройств Mio.

В Mio говорят (и это нам еще предстоит проверить), что в результате длительных внутренних тестов и адаптации гаджетов под российские условия (к слову, такие комбо-устройства доступны только в РФ) удалось избавиться реакции радаров на паразитные помехи от радиосигналы ретрансляторов сотовой связи, ЛЭП и пассивных систем безопасности других автомобилей (например, датчики слежения за слепыми зонами). Как итог, MiVue i85 и MiVue i88 способны видеть радары на расстоянии 1000 м.

«Вшита» в оба устройства и фирменная система безопасности ADAS, которая следит за разметкой и расстоянием до следующей машины, напоминает о необходимости включить фары и помогает оптимизировать стиль езды. Она нам уже знакома по ранним моделям видеорегистраторов Mio.

Фото: Mio