Как продавцы обманывают покупателей видеорегистраторов

В арсенале недобросовестных производителей и продавцов автомобильных гаджетов появились новые уловки. Весьма эффективные.

Ради увеличения прибыли маркетологи, отвечающие за продвижение автомобильных гаджетов и, в частности, видеорегистраторов, продолжают обманывать покупателей подобных приборов, вводя их в заблуждение. Слабой технической подготовкой людей с удовольствием пользуются и продавцы гаджетов, подтверждая искаженные производителем технические характеристики продукции. Такой подход к делу вредит всему рынку автоэлектроники, создавая ему и его участникам не самый лестный имидж.

Так, при анализе рынка, отметили в компании Mio Technology, занимающейся разработкой и производством автоэлектроники, в последнее время в арсенале недобросовестных производителей и продавцов видеорегистраторов появились новые уловки.

Во-первых, они умалчивают о настоящем разрешении видеокамеры. Часто матрица оказывается гораздо меньше, а до заявленного размера изображение с нее просто растягивается, что отрицательно сказывается на его четкости, а значит и на качестве. Определить, какая матрица соответствует тому или иному разрешению, можно при помощи простой таблицы. Если характеристики видеорегистратора будут хоть в чем-то расходиться с данными таблицы, то это означает лишь одно — вас хотят обмануть.

Разрешения и соответствующие им размеры матрицы

Разрешение Маркетинговое обозначение Общее обозначение пикселей Матрица в мегапикселях 720p HD 1280 × 720 1 1080p Full HD 1920 × 1080 2 1296p Super HD 2304 × 1296 = 2,985,984 3 1440p QHD, 2K 2560 × 1440 = 3,686,400 4 2160p 4K UHD или 4K x 2K 3840 × 2160 / 4096 × 2160 8

Завысить количество пикселей можно и путем их добавления с помощью мощных процессоров. В этом случае недостающие пиксели (часть изображения) берутся не из реальности, а из «воображения» компьютера. Таким методом не составляет труда растянуть картинку формата 2К до 4К, но информативнее, а значит лучше, она от этого не станет, так как нужной для этого 8-мегапиксельной матрицы в видеорегистраторе просто нет.

Третий способ — для самых ленивых. Заключается он в простом использовании устаревшего стандарта видеокодирования mjpeg. Его «преимущество» заключается в том, что он не требует современных мощных процессоров. Достаточно любого допотопного. Изображение с такого регистратора будет «шуметь» или содержать в себе размытости, называемые профессионалами «артефактами». Для справки: современные видеорегистраторы записывают видео в формате h.264.

Как видите, обладая самыми скромными знаниями, распознать обман не составляет никакого труда, и применять их можно не только при выборе видеорегистраторов.

Узнать же о новых технологиях, применяемых в автомобилях или просто используемых автомобилистами, можно здесь.

Фото: depositphotos.com