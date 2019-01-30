Как продавцы обманывают покупателей видеорегистраторов

Ради увеличения прибыли маркетологи, отвечающие за продвижение автомобильных гаджетов и, в частности, видеорегистраторов, продолжают обманывать покупателей подобных приборов, вводя их в заблуждение. Слабой технической подготовкой людей с удовольствием пользуются и продавцы гаджетов, подтверждая искаженные производителем технические характеристики продукции. Такой подход к делу вредит всему рынку автоэлектроники, создавая ему и его участникам не самый лестный имидж.
Так, при анализе рынка, отметили в компании Mio Technology, занимающейся разработкой и производством автоэлектроники, в последнее время в арсенале недобросовестных производителей и продавцов видеорегистраторов появились новые уловки.
Во-первых, они умалчивают о настоящем разрешении видеокамеры. Часто матрица оказывается гораздо меньше, а до заявленного размера изображение с нее просто растягивается, что отрицательно сказывается на его четкости, а значит и на качестве. Определить, какая матрица соответствует тому или иному разрешению, можно при помощи простой таблицы. Если характеристики видеорегистратора будут хоть в чем-то расходиться с данными таблицы, то это означает лишь одно — вас хотят обмануть.
Разрешения и соответствующие им размеры матрицы
|
Разрешение
|
Маркетинговое обозначение
|
Общее обозначение пикселей
|
Матрица в мегапикселях
|
720p
|
HD
|
1280 × 720
|
1
|
1080p
|
Full HD
|
1920 × 1080
|
2
|
1296p
|
Super HD
|
2304 × 1296 = 2,985,984
|
3
|
1440p
|
QHD, 2K
|
2560 × 1440 = 3,686,400
|
4
|
2160p
|
4K UHD или 4K x 2K
|
3840 × 2160 / 4096 × 2160
|
8
Завысить количество пикселей можно и путем их добавления с помощью мощных процессоров. В этом случае недостающие пиксели (часть изображения) берутся не из реальности, а из «воображения» компьютера. Таким методом не составляет труда растянуть картинку формата 2К до 4К, но информативнее, а значит лучше, она от этого не станет, так как нужной для этого 8-мегапиксельной матрицы в видеорегистраторе просто нет.
Третий способ — для самых ленивых. Заключается он в простом использовании устаревшего стандарта видеокодирования mjpeg. Его «преимущество» заключается в том, что он не требует современных мощных процессоров. Достаточно любого допотопного. Изображение с такого регистратора будет «шуметь» или содержать в себе размытости, называемые профессионалами «артефактами». Для справки: современные видеорегистраторы записывают видео в формате h.264.
Как видите, обладая самыми скромными знаниями, распознать обман не составляет никакого труда, и применять их можно не только при выборе видеорегистраторов.
- Узнать же о новых технологиях, применяемых в автомобилях или просто используемых автомобилистами, можно здесь.
Фото: depositphotos.com
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