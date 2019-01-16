Оформить ДТП по ОСАГО можно будет по мобильнику через «Госуслуги»

В правительстве разрабатывают требования к мобильному приложению для оформления мелких аварий.

Минкомсвязи и Центробанк разработали проект постановления правительства, позволяющий оформлять мелкие аварии по европротоколу с помощью специального мобильного приложения (СМП).

Оформление аварии без участия полиции получает все большее распространение. Сегодня участники аварии заполняют специальные извещения, с которыми потом идут в страховую компанию. Оформление по европротоколу касается только небольших аварий, в которых пострадало исключительно имущество, а между сторонами нет разногласий относительно того, кто виноват в ДТП. В Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по европротоколу можно получить до 400 тыс. руб. (максимальная выплата по ОСАГО за ущерб имуществу), в остальных регионах сумма ограничена 100 тыс. руб.

Проектом постановления предполагается, что участники аварии смогут заполнить всю необходимую информацию в СМП, пишут «Ведомости». Это будет считаться надлежащим исполнением требования Закона об ОСАГО. Для доступа к приложению предполагается использовать учетную запись, которая используется для доступа к сайту госуслуг с помощью Единой системы аутентификации и идентификации (ЕСИА). На сайте самих госуслуг можно будет впоследствии проследить за ходом рассмотрения дела и через него же получить выплату по ОСАГО.

О разработке СМП, которое имеет рабочее название «Помощник ОСАГО», было заявлено еще осенью 2017 года. Тогда предполагалось, что приложение будет разработано уже через год и в 2018-2019-м оформление через СМП в качестве эксперимента стартует в Москве, где мобильная связь (она необходима, в том числе, и для более точного указания координат ДТП, не говоря уже о передаче данных) наиболее устойчива.

В начале января вступил в силу новый тарифный коридор по ОСАГО. Сейчас страховые компании пересматривают тарифы.

Самые масштабные изменения в системе ОСАГО должны произойти в 2020–2021 годах.

Фото: коллаж «За рулем»