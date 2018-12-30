В ЦБ назвали сроки реформы ОСАГО

Первые серьезные изменения произойдут не раньше, чем через год.

В Банке России считают, что страховщик должен сам смотреть на плотность населения, качество дорог и оценивать другие факторы, которые влияют на стоимость «автогражданки».

При этом изменения коэффициентов ЦБ начнет только в 2020 году. Первым будет пересмотрен территориальный коэффициент. При этом в ведомстве не исключают, что данный коэффициент останется.

«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», — сообщил в интервью «Российской газете» начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Коснулся Табаков и темы отмены коэффициента мощности (зависит от мощности двигателя). По его словам, этот коэффициент также нуждается в пересмотре, но произойдет это, по всей видимости, только в 2021 году.

«Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 л.с. считался гоночным. По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 л.с., а для них все еще действует повышающий тариф», — отметил представитель ЦБ.

После отмены коэффициента мощности страховые компании получат право изменить тариф в пределах 40%. По словам Табакова, страховщики могут, как повысить тариф, так и предоставить водителю скидку в пределах тех же 40%. В самом же Банке России будут рекомендовать устанавливать на автомобили телематические устройства, отслеживающие манеру езды водителя, длительность, частоту и периоды использования транспортных средств.

С апреля водители смогут сами выбирать страховую компанию при покупке полиса через системы «Единый агент» и «Е-Гарант».

Проверят наличие «автогражданки» с помощью камер начнут в 15 регионах, но дата запуска эксперимента пока не определена.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС