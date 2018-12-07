Страховщики разрешат всем водителям выбирать компанию по ОСАГО

Со 2 апреля автомобилисты, приобретающие полисы через системы «Е-Гарант» и «Единый агент», смогут выбирать страховую компанию. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев по итогам внеочередного общего собрания Российского союза автостраховщиков. Пока это невозможно — страховщик назначается автоматически.

Предоставление выбора стало возможным, потому что сократились случаи страхового мошенничества, так как этим плотно занялись правоохранительные органы вместе со страховщиками. Уменьшилось и число клиентов, вынужденных покупать «автогражданку» через системы гарантирования, потому что не получается купить их напрямую у страховщиков. Если в феврале этого года число таких автовладельцев было 10–15%, сейчас — лишь 5%.

Поэтому Союз даст возможность клиентам самим выбирать своего страховщика и в «Е-Гаранте», и в «Едином агенте». Сейчас это невозможно, страховая компания выбирается автоматически по номеру паспорта транспортного средства.

Как это будет работать со 2 апреля? В две системы загрузят определенное количество полисов (сейчас в день продается примерно 3 тысячи). Каждая из 50 компаний, имеющих лицензию на осуществление страхования по ОСАГО, будет представлена в этих системах, а количество полисов в системе равно федеральной доле страховщика на российском рынке по этому виду страхования.

Клиент «Е-Гаранта» перейдет на страницу РСА и сможет увидеть список всех компаний и выбрать из него свою. Полисы компаний по ходу продажи будут исчезать из системы. Например, с утра автовладелец сможет выбрать из всех 50 компаний, к 12 часам дня их останется уже 30, а к вечеру — 5. Как только будет продан последний полис, тут же загрузится новая партия. Если окажется, что потребность в покупке полисов значительно выше, чем предложено, то количество и объем траншей увеличат.

При покупке полиса через систему «Единый агент» (речь о регионах, где купить ОСАГО по-прежнему трудно!) в офисе любой страховой компании менеджер покажет клиенту список страховщиков, чьи полисы в данную минуту доступны для покупки в системе замещения. Сейчас продажи через систему «Единого агента» осуществляются в 16 «токсичных» регионах России и предусматривают использование метода случайной выборки страховщика по номеру техпаспорта автомобиля.

Подчеркиваем, возможность выбора откроется только со 2 апреля 2019 года, отсрочка нужна для того, чтобы подготовить к работе информационную систему. Систему выбора хотят запустить одновременно с первым этапом реформы по либерализации тарифов ОСАГО. А в рамках реформы предстоит очень много технической работы — изменение расчетов коэффициентов «бонус-малус» и «возраст-стаж», запуск мобильного приложения с электронным извещением, а также модернизация Бюро страховых историй.

Недавно в РСА сообщили, что к эксперименту по проверке полисов ОСАГО с помощью видеокамер готовы присоединиться более 15 регионов.

В России начало работу Бюро страховых историй. Все материалы по всем клиентам страховых компаний загружаются в единую информационную базу. Страховщикам это помогает отслеживать убыточных, недобросовестных клиентов. Гражданам также есть от нее польза.

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