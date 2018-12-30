Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Вступило в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора «автогражданки».

Указание предусматривает расширение тарифного коридора на 20%, с 3432–4118 до 2746–4942 рублей. То есть страховщик может как повысить тариф, так и снизить. Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что большинство компаний пойдут по верхней границе тарифа, а водителям станет еще сложнее ориентироваться при выборе страховщика. Правда, в самом ЦБ считают, что средняя стоимость полиса вырастет всего на полтора процента.

Повезло владельцам мотоциклов и скутеров: для них ОСАГО подешевеет на 10,9%, снижается тариф для юридических лиц (на 5,7%), а для таксистов тарифный коридор составит 4110–7990 рублей.

Вместо четырех категорий коэффициента возраст-стаж (КВС) будет применяться 58. Для самых молодых водителей в возрасте 16–21 год КВС вырастет с 1,8 до 1,87, а вот водители в возрасте от 59 лет со стажем более шести лет получат скидку в 7% (КВС составит 0,93).

Будет реформирована и система коэффициента бонус-малус (КБМ). КБМ начнут присваивать с 1 апреля и рассчитывать раз в год. В случае, если в базе Российского союза автостраховщиков (РСА) у одного автовладельца обнаружится несколько КБМ, то будет применяться самый низкий из них. За водителем станет закрепляться страховая история — это позволит избежать обнуления скидки при перерыве в заключении договоров «автогражданки».

В ЦБ запланировали следующий этап реформы ОСАГО на 2020–2021 годы.

С апреля водители смогут сами выбирать страховую компанию при покупке полиса через системы «Единый агент» и «Е-Гарант».

Проверять наличие «автогражданки» с помощью камер начнут в 15 регионах, но дата запуска эксперимента пока не определена.

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