Исследователи из Института Фраунгофера (Германия) используют виртуальные модели человека в симуляциях автокатастроф. Теперь они изучают влияние жесткости мышц на последствия аварий.
Модели виртуальных людей учитывают жесткость мышц пассажиров транспортных средств в расчетах будущих травм, что не берется во внимание при испытаниях с классическими манекенами, которые используют в краш-тестах.
Между тем, мускулатура оказывает существенное влияние на поведение тела во время столкновения. Если водитель расслаблен до удара, его мышцы сокращаются и становятся в результате этого более жесткими. На модели человека THUMS Version 5 исследовали четыре различных состояния жесткости мышц и их влияние на тяжесть травм в моделируемой лобовой аварии.
Оказалось, что жесткость мышц существенно меняет поведение пассажиров транспортного средства, и в зависимости от степени этой жесткости при аварии можно ожидать различных травм. Особенно в отношении вождения автоматических и полуавтоматических транспортных средств, когда человек расслаблен и не ожидает столкновения. Ведь когда человек за рулем, он все же видит перспективу и успевает среагировать, в отличие от владельца автопилотируемого транспортного средства.
Полученные результаты станут ценным материалом для будущих исследований в области пассивной безопасности. Ученые пока не раскрывают карт, что же все-таки лучше для человека в момент аварии — находиться в расслабленном или напряженном состоянии. Но бытует мнение (хотя научных обоснований этому нет), что сильно пьяные граждане, находящиеся в «мягком» виде, чудом выживали при падении с большой высоты именно потому, что их мышцы не были напряжены. Теперь немецким ученым предстоит подтвердить или опровергнуть этот факт, только уже в отношении трезвых владельцев обычных и автопилотируемых транспортных средств. Результаты могут оказаться довольно любопытными.
- Чудом продержалась и выжила в разбитой машине без воды, еды и лекарств американка из Алабамы.
- Поправляется и певица MakSim, попавшая в аварию по дороге в аэропорт.
Фото: springerprofessional.de
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