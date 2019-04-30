Попавшую в ДТП певицу МакSим скоро перевезут в Москву

Поклонников известной певицы ждет радостная новость — она пошла на поправку, записала аудиообращение и скоро ее доставят в Москву для продолжения лечения.

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Напомним, Марина Амбросина, которая выступает под сценическим псевдонимом MaкSим, попала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь на обратный рейс в Москву для съемок в клипе «Абонент недоступен».

Сегодня менеджер певицы Маргарита Соколова опубликовала на своей страничке в Instagram текст следующего содержания:

«(МакSим) п ередаёт всем аудиопривет! Пока ещё больно говорить, но чувствует себя лучше. К концу недели, Бог даст, перевезем ее в Москву».

В аудиообращении певица слабым голосом заверила поклонников, что выполняет все предписания врачей и идет на поправку. Пока еще у нее болит голова и держится температура, но с каждым днем ей становится все легче. Она также поблагодарила людей за поддержку.



Реабилитация девушки продлится до середины мая. МакSим получила широкую известность в 2006 году с выходом альбома «Трудный возраст».

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Фото: sokllovamargarita / www.instagram.com