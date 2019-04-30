Попавшую в ДТП певицу МакSим скоро перевезут в Москву

Материалы по темеПевица MakSim попала в больницу после ДТП
Напомним, Марина Амбросина, которая выступает под сценическим псевдонимом MaкSим, попала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь на обратный рейс в Москву для съемок в клипе «Абонент недоступен».
Сегодня менеджер певицы Маргарита Соколова опубликовала на своей страничке в Instagram текст следующего содержания:
«(МакSим) передаёт всем аудиопривет! Пока ещё больно говорить, но чувствует себя лучше. К концу недели, Бог даст, перевезем ее в Москву».
В аудиообращении певица слабым голосом заверила поклонников, что выполняет все предписания врачей и идет на поправку. Пока еще у нее болит голова и держится температура, но с каждым днем ей становится все легче. Она также поблагодарила людей за поддержку.
Реабилитация девушки продлится до середины мая. МакSим получила широкую известность в 2006 году с выходом альбома «Трудный возраст».
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: sokllovamargarita / www.instagram.com
Читать комментарии (2)