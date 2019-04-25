5 дней в разбитой машине без воды, еды и лекарств: жесткая история спасения

Робин Джойс Фанчер из Алабамы (США) была найдена живой в своей разбитой машине спустя пять дней после того, как она пропала по дороге на почту. Ее семья говорит: это чудо, что она выжила, просто акт «божественного вмешательства».
В последний раз женщину видели 17 апреля, когда она выходила из дома в Хэдленде и садилась за руль своего Mitsubishi Galant 2003 года, пишет Daily Mail. Через два дня ее объявили в розыск, но нашли Робин лишь через пять дней, когда случайный прохожий заметил разбитую серебристую машину, торчащую из канавы, и позвонил 911. Прибывшие на место полицейские обнаружили Робин в покореженной машине, зажатую между дверью водителя и рулевой колонкой, но живую и в сознании. И это при том, что она почти 120 часов провела без еды, воды и жизненно необходимых ей медикаментов!
Спасателям потребовалось полтора часа, чтобы освободить Робин. Женщина получила множественные травмы, в том числе перелом бедра и повреждение почек. Ей сделали операцию на бедре в больнице Юго-Восточной Алабамы, но в целом ее состояние оценивается как вполне удовлетворительное.
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Фото: Фейсбук
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