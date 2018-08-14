На автомобиль упала труба: девушкам крупно повезло!

То есть, конечно, совсем не повезло, что это случилось с их автомобилем. Однако труба «ухитрилась» упасть так, что их Мерседес вдребезги, а они почти не пострадали!

Две девушки из Бангкока чудесным образом выжили после того, как массивная стальная труба сокрушила передок их автомобиля. Авария произошла в шестом часу вечера в районе строящейся эстакады.

33-летняя Натхаджира Чантанирирей, которая была за рулем седана Mercedes С-класса, явно потрясенная случившимся, рассказала журналистам, что заметила, как ужасно трясло строительный кран, когда тот поднимал 4-тонную трубу, но не могла ускориться, как как впереди и позади были автомобили. В результате гигантская труба рухнула прямо на переднюю часть ее машины. К счастью, труба упала таким образом, что лишь повредила сам автомобиль, водитель не пострадала, незначительные травмы получила 35-летняя пассажирка, ее во время срабатывания ударила подушка безопасности.

А между тем стальная труба размолотила переднюю часть Mercedes-Benz, теперь роскошный седан представляет собой лишь кусок дорогого лома. Труба использовалась для свайных работ, и если бы она свалилась на крышу, у женщин не было бы шансов выжить, отметили в полиции.

Подрядчик строительства, компания SRT Supplies Co. Ltd., готова взять на себя ответственность за ущерб и купить новый Mercedes Натхаджире. Готова даже приобрести для нее более свежую модель в качестве компенсации ущерба. Также строители готовы оплатить стоимость лечения пассажирки. Однако полиция заводит уголовное дело и собирается обвинить компанию в преступной небрежности, которая только по счастливой случайности не привела к гибели людей.

Оправившись от шока, Натхаджира сказала, что в ближайшее время посетит храм, чтобы поблагодарить высшие силы за их с подругой чудесное спасение. Она добавила, что не уверена, примет ли она компенсацию в виде наличных денег или новой машины, и сначала хочет посоветоваться со своей семьей.

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Видео, скриншот: Facebook