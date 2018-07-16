Девушка на Джипе рухнула с 60-метрового утеса и выжила

23-летняя американка Анжела Эрнандес чудом выжила в жутком ДТП, но была травмирована. Спасатели нашли ее только через неделю!

Родные Анжелы сообщили в полицию о ее пропаже 6 июля. По их словам, девушка ехала на кроссовере Jeep Patriot из Орегона в соседнюю Калифорнию в гости к сестре, отправляла по мере продвижения смс-сообщения, а потом перестала и не отвечала на звонки.

13 июля ее, изможденную, нашли под обрывом приехавшие порыбачить на побережье туристы. Оказалось, что на дорогу перед Анжелой выбежал кролик, она пыталась его объехать, но не справилась с управлением и рухнула вниз на отмель с 60-метрового утеса. Очнувшись, она разбила подручным инструментом боковое окно в заливаемой водой машине, выбралась из нее, но из-за травмированного плеча и контузии головы не могла далеко уйти. Ей пришлось неделю выживать рядом с искореженным Джипом. К счастью, неподалеку был ручей с пресной водой, но чтобы до нее добраться, девушке пришлось демонтировать патрубок радиатора и использовать его как соломинку.

Сейчас здоровью Анжелы ничего не угрожает, она проходит лечение и реабилитацию в больнице, сообщает CBS News.

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Фото: Jeep