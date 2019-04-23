Певица MakSim попала в больницу после ДТП

Материалы по теме«Спартак» строго накажет футболиста, избившего пешехода
По словам менеджера певицы Маргариты Соколовой, Марина Амбросина (она и выступает под сценическим псевдонимом MakSim) попала в серьезное ДТП на днях по дороге в аэропорт, торопясь на обратный рейс в Москву для съемок в клипе «Абонент недоступен».
Менеджер певицы говорит, что состоянием здоровья MakSim занимаются лучшие врачи, ее жизни ничего не угрожает. В больнице певица пробудет около месяца: до 20-х чисел мая все концерты и гастроли перенесены на конец мая.
Широкую известность MakSim приобрела в том числе после того, как ее песню «Знаешь ли ты» выбрали неофициальным гимном болельщики московского клуба «Спартак».
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Фото: sokllovamargarita / www.instagram.com
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