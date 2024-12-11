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Что будет с поставками запчастей для иномарок – прогноз страховщиков

Эксперт Демидов прогнозирует рост цен на автозапчасти в 2025 году до 35%

Рост цен на автозапчасти в 2025 году составит от 15 до 35%, а сроки их поставок не уменьшатся. Об этом рассказал корреспонденту «За рулем» вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

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Средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей в 2024 году вырос на 16-26% по сравнению с прошлым годом, согласно данным сети автосервисов Fit Service. Основными причинами увеличения затрат эксперты называют рост цен на услуги и запчасти.

На фоне подорожания и нехватки запчастей и расходников автовладельцы стали более тщательно готовить свои машины к зимнему сезону. И такая ситуация продлится и в следующем году, убежден Демидов.

Мнение эксперта

Сергей Демидов, вице-президент компании «Ренессанс страхование»

– В зависимости от оптимистичности сценария мы ожидаем в следующем году рост цен от 15% до 35%. В части ассортимента и сроков доставки комплектующих в 2024 году наблюдалось существенное увеличение сроков, и пока положительной динамики нет.

В таких условиях покупка автомобиля на вторичном рынке будет рациональным и выгодным решением с точки зрения финансов. К тому же новый автомобиль теряет порядка 20-30% изначальной стоимости уже после небольшого срока эксплуатации.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
11.12.2024 
Фото:Depositphotos
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