Жену и ребенка укачивает в автомобиле. 11 способов избежать проблемы

У этого явления много названий: кинетоз, морская болезнь, болезнь движения, но суть одна — ощущение тошноты во время путешествий.

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Врачи-неврологи доказали, что в основе этого неприятного явления лежит… информационный конфликт — несоответствие информации, идущей в головной мозг от различных сенсоров человеческого организма. Все неприятности возникают из-за сбоя в работе вестибулярного аппарата . Этот орган отвечает за то, что мы твердо держимся на ногах, и реагирует на изменения положения головы и тела в пространстве.

Вестибулярный аппарат расположен в улитке внутреннего уха, в полукружных каналах, заполненных жидкостью — эндолимфой. Чувствительные волоски на стенках каналов реагируют на колебания этой жидкости и движение микроскопических кристалликов-отолитов. При изменении положения тела и при движении эти кристаллики раздражают волоски, и сигнал идет в мозг.

У большинства людей вестибулярный аппарат достаточно натренирован, и они не испытывают трудностей ни в воздухе, ни в море, ни на суше. Болезни движения подвержены 5–10% населения.

Почему укачивание в автомобиле называют «морской болезнью»?

Все очень просто: впервые люди столкнулись с этим феноменом во время морских путешествиях. Оттуда и пошло название.

«За рулем» называет одиннадцать способов, которые помогут именно в автомобильных путешествиях.

1. Выбирайте правильное место

Лучшее место в машине — переднее сиденье рядом с водителем. Здесь колебания ощущаются меньше всего и соответственно меньше укачивает. К тому же открывается прекрасный обзор через лобовое стекло, помогающий организму установить более правильные отношения с двигающимся пейзажем. Замечено, что на водительском месте укачивает еще меньше. Предложите жене сесть вместо вас за руль (разумеется, если у нее есть права).

2. Установите кресло в нижнее положение

В этом случае вы минимизируете амплитуду колебаний головы, вызывающих кинетоз. В дополнение к этому постарайтесь зафиксировать голову, прижав ее к подголовнику. Отличным решением может стать надувная подушка под шею.

3. Откажитесь от чтения в дороге

Не стоит читать книги, вести переписку на мобильном устройстве или работать с ноутбуком. Иначе вы усилите конфликт между фиксированными зрительными ощущениями и откликами организма на перемещение в пространстве.

4. Не смотрите в боковые окна

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Смотреть нужно по направлению движения, на полоску надвигающегося на вас шоссе. Постарайтесь следовать за условной меткой, установив ее метрах в 50 перед собой.

Этой рекомендации следует придерживаться во время езды по горной дороге, когда дополнительную нагрузку организму создает укачивание, связанное с изменением высоты и частыми поворотами.

5. Купите леденцы

Стюардессы перед взлетом не зря предлагают пассажирам карамельки. Сосательные конфеты — один из способов победить укачивание. Альтернативой может служить долька лимона или других цитрусовых.

6. Выставьте температуру пониже

Замечено, что жара и духота усиливают тошноту у людей, склонных к укачиванию. Включение кондиционера на более низкую температуру или интенсивное проветривание через открытые стекла ослабляют укачивающий эффект.

7. Подберите запахи

Не только чистый воздух, но и запахи в салоне помогают справиться с укачиванием. Запаситесь в дорогу ароматами розмарина, мяты, лимона. Можно использовать и натуральные эфирные масла, смочив ими носовой платок.

8. Пейте воду

Глоток воды, особенно негазированной, может стать в буквальном смысле спасительным во время поездки. Но избегайте употребления спиртных напитков и пива. Также перед поездкой не рекомендуется наедаться и употреблять жирную пищу.

9. Делайте остановки

Они просто необходимы, чтобы сделать поездку комфортной для всех путешествующих с вами в машине, а уж для расположенных к укачиванию тем более. Делайте остановки с периодичностью не реже чем один раз в каждые три часа.

10. Спите

Это прекрасное средство, чтобы без проблем перенести автопутешествие. Помочь заснуть могут таблетки, которые рекомендуют врачи страдающим от «морской болезни». Правда, во сне вы рискуете проспать все самое интересное, что было во время пути. Но это уже другая тема.

11. Подберите таблетки

Если вам все же не удается обеспечить нормальное состояние в автопутешествии, загляните в аптеку и спросите препарат от морской болезни». Высокую эффективность, в частности, показал препарат фенибут, который следует принять за час до поездки. Специалисты утверждают, что фенибут обязательно есть в бортовой аптечке космонавтов.

Решить проблему поможет также таблетка валидола под язык или 20 капель корвалола на полстакана воды.

Комфортных всем поездок!

Фото: Depositphotos