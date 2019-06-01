6 простых приемов, которые сохранят вашему ребенку жизнь на дороге

Возможно, главный из них касается вас: помните, перебегая улицу вне перехода, что дети все копируют с родителей.

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Детские психологи, а также просто опытные (и наблюдательные) люди уверены, что маленькие дети копируют поведение взрослых. Если родители не соблюдают Правила дорожного движения, то и дети их соблюдать не будут — по крайней мере до школы, где ошибки родителей исправят, если повезет, педагоги.

На вопрос, зачем ребенку нужно знать и соблюдать Правила, ответ простой: чтобы жить. И главному можно обучать еще до того, как ребенок начинает ходить и разговаривать. Усаживая ребенка в детское кресло в машине (оно же у вас есть?!) и пристегивая ремнями, терпеливо объясняйте, что это необходимо для безопасности. Увидите: года через два малыш сам будет следить, чтобы в машине все были пристегнуты, а если кто забудет, — обязательно напомнит.

Конечно, светоотражающий жилет не может быть на ребенке постоянно. Но светоотражающие элементы на одежде очень желательны.

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Но еще лучше дети запоминают информацию, поданную им в игровой форме. Правила дорожного движения — неиссякаемая тема для детских стихов, песенок, игр. А во время поездок на машине с ребенком можно играть в штурмана: пусть он рассказывает папе-водителю, какие знаки видит и что они означают. Постарайтесь только снисходительно относиться к ошибкам маленького штурмана и не затягивайте игру. Скажет, что надоело — пусть отдохнет. Потом еще потренируетесь.

Уже в два года ребенок способен правильно называть сигналы светофора и «зебру», говорить, для чего они нужны. В три — называть многие дорожные знаки и объяснять их значение, хотя бы в примитивной форме.

Объясните ребенку как можно проще, что означает этот знак. А потом, увидев его на дороге, спросите, зачем он нужен. Так же — и с другими знаками.

Если ребенок ходит в садик — попробуйте вместе с ним нарисовать маршрут от дома до сада со всеми перекрестками и предложите его «пройти» вместе, «останавливаясь» на светофорах, перед пешеходными переходами и напоминая, что сперва нужно посмотреть налево, потом — направо и не выходить на дорогу, даже если горит зеленый, но быстро приближается машина (или мотоцикл).

Вешать ли на автомобиль подобные знаки — дело ваше. Но детям они нравятся. И делают тему дорожной безопасности понятнее и интереснее для ребенка.

Смотреть телевизор вредно. Наверное. Но все дети любят мультики. А многие современные мультсериалы пропагандируют соблюдение ПДД. Впрочем, не только современные. И старые советские мультфильмы, которые многие родители и сами с удовольствием смотрят, можно превратить в учебники правильного поведения на дороге. Кстати, это довольно интересно. Один из лучших примеров — «Ну, погоди!». Например, 3-я серия.

Отсутствие шлема при езде на велосипеде — частая ошибка и в мультиках, и в фильмах. Обращайте внимание ребенка на эту ошибку.

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Волк пытается поехать на мотоцикле с выключенной фарой и без номерного знака, Заяц едет на велосипеде по дороге, хотя ему явно меньше 14 лет, и без шлема. Волк пытается поймать сбежавший от него мотоцикл, стоя на осевой линии дороги. Чуть позже — едет на мотоцикле задом наперед, держась за выхлопные трубы, а заяц проскакивает под опускающийся шлагбаум на железнодорожном переезде. И это — только первые две минуты мультика! Дальше — больше. Попробуйте найти эту серию в интернете и предложите ребенку вместе сосчитать, сколько правил нарушили герои.

Даже в детсадовском возрасте дети начинают следить за одеждой, выбирать, что надеть. Постарайтесь купить хотя бы несколько вещей со светоотражающими элементами, повесьте фликеры на рюкзачок ребенка, самокат, беговел или велосипед, объясните, зачем они нужны. На велопрогулках обязательно используйте велошлемы и двигайтесь, соблюдая правила. Кстати, может быть, вы и сами их уже позабыли. Так что сейчас — самое время освежить их в памяти.