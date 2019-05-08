Очередные обновления в ПДД: когда это закончится?!

Новые Правила дорожного движения действуют с конца прошлого года. А уже весной чиновники начали говорить о необходимости внести в них существенные изменения. «За рулем» объясняет, чем грозит такое рвение.

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Нововведения в российских Правилах дорожного движения появляются регулярно. В прошлом году изменения в ПДД вносили — загибайте пальцы: 3 января, 10 марта, 28 апреля, 1 июня, 1 и 18 июля, 8, 14 и 21 декабря. Можно сказать, весь год. Но Правила меняли и в позапрошлом, 2017-м (7 раз), и в 2015-м (4 раза), и в 2014 году (6 раз)...

В середине декабря, когда должны были вступать в действие очередные новые Правила, сами представители ГИБДД на конференции по безопасности дорожного движения заявляли, что необходимо ввести мораторий на поправки. А руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин признал процесс изменений в ПДД неуправляемым и пообещал поставить его на паузу.

Очевидно, пауза кончилась. Глава ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников в ходе IV конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года» предлагает снизить максимально допустимую скорость при перевозке детей на 20 км/ч: разрешено 90 — едешь 70, разрешено 60 — едешь 40, и так далее. Как при движении с прицепом. Правда, даже в его ведомстве по поводу этого предложения появилось немало вопросов. Например, как вычислять в потоке автомобили, перевозящие детей? Потребуются новые знаки? И не будут ли такие машины затруднять движение? По утрам в городах многие родители возят детей в детские сады и школы...

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Минтранс предлагает разделить водителей на любителей и профессионалов (работающих по найму), с соответствующими поправками в ПДД. Эту идею раскритиковал замглавы ГИБДД Владимир Швецов: «Профессионалами должны быть все водители!».

В конце января член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил внести в ПДД пункт, запрещающий водителям курить — так как курение отвлекает от управления так же, как разговоры по телефону без гарнитуры (и запрет на мобильники в Правилах уже есть). В феврале зампред Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил повысить скоростной режим на федеральных трассах с действующих 90 до 110 км/ч. Коллегу поддержал председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев, считающий, что скоростной режим 70-х годов, когда у нас «были не дороги, а направления», должен уйти в прошлое. Тот же Лысаков одновременно предлагал ввести «городское» ограничение скорости в 50 км/ч, ссылаясь на научные данные и европейский опыт. И вообще, по словам Лысакова, ПДД — «живой организм», который надо менять в соответствии с «меняющейся обстановкой и вызовами времени».

В Госдуме оживленно обсуждают снижение максимальной скорости в городах до 50 км/ч — хотя сами авторы законопроекта признаются, что уже при наезде на 45 км/ч погибает 50% пешеходов.

Раз уж заговорили о зарубежном опыте. Городское ограничение в 50 км/ч действует в 47 из 251 страны мира, в основном в старых городах с узенькими улочками — хотя эта мера вполне оправдана уменьшением ущерба при авариях.

Однако то, что ПДД — живой организм, который должен беспрестанно меняться, — глубочайшее заблуждение. И с такой частотой, как у нас, ПДД нигде в мире не меняют. Даже в соседней Республике Беларусь Правила по указанию президента обновляют не чаще одного раза в пятилетку. Причины банальные: ни водители, ни дорожные полицейские, у которых доскональное знание ПДД входит в должностные обязанности, не успевают адаптироваться ко всем изменениям. Больше того — многие даже не знают об очередных поправках. Информированные водители ездят по одним Правилам, неинформированные — по другим, устаревшим. На дорогах возникает хаос, растет аварийность. А доверие к сотрудникам ГИБДД, которые зачастую сами не знают Правил, напротив, падает.

Современный человек и так перегружен информацией. Беспрестанно менять правила — значит сеять дорожный хаос.

Нашим законотворцам пора прекратить ставить опыты на людях. Надо бы не адаптировать законы к настоящему, а продумывать и принимать их с расчетом хотя бы на несколько лет. Но для начала — перестать относиться к ПДД как к живому организму. Правила дорожного движения должны обрести особый статус, стать монументом, к которому страшно даже прикоснуться.