Правила дорожного движения: все изменения (за полвека!)

Слышали о странной идее Союза автошкол заставить водителей пересдавать теоретический экзамен по ПДД при очередной замене прав? «За рулем» доказывает абсурдность этой инициативы на конкретных примерах. Для этого пришлось заглянуть на несколько десятилетий назад и внимательно перечитать Правила.

Авторы идеи считают, что в последнее время основной для водителей закон серьезно меняется и регулярно проверять автомобилистов на его знание просто необходимо. Так ли это? Мы решили заглянуть не на пару лет назад, а на несколько десятилетий, вооружившись Правилами дорожного движения 1967 и 1973 годов.

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Правила из 1960‑х поражают наив­ностью. Они разрешают при отсутствии дорожных знаков проезжать городские площади «по кратчайшим направлениям», ограничивают скорость движения только в городе, а на Т‑образных перекрестках по умолчанию назначают главной дорогой ту, что идет по прямой. А еще было запрещено обгонять в гололед и при плохой видимости, а также обдавать пешеходов водой и грязью с дороги.

В Правилах 1967 года всего 83 знака (сейчас — вчетверо больше), но основные пункты и их содержание в точности соответствуют нынешним. В частности, определено понятие «помеха справа», перечислены меры по обеспечению безопасности пешеходов и пассажиров. Есть описание стрелок, указывающих направление движения по полосам, и светофоров с дополнительными секциями (смешно, если вспомнить, какая интенсивность движения в СССР была полвека назад!). И даже «механическим транспортным средством», как и сейчас, признавалось лишь то, что приводилось в движение двигателем рабочим объемом не менее 50 кубиков.

А в 1973 году в СССР вступили в силу новые Правила и ГОСТ на дорожные знаки, которые привели организацию движения в соответствие с международными нормами. Несмотря на масштабные изменения, обязательных переэкзаменовок в Союзе не устраивали.

Характеристики шин, фар и слабая дорожная инфраструктура накладывали на водителей серьезные ограничения.

Фактор неопределенности

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Фактически у нас и по сей день действуют Правила 45‑летней давности, хотя печать времени видна в первой же главе «Общие положения». В документе 1973 года разъясняется 19 терминов, а в нынешних ПДД их уже 58, включая «гибридный автомобиль», «дневные ходовые огни», «электромобиль» — таких терминов в 1970‑е годы, считай, не употребляли.

Принципиально изменилось толкование обгона. Прежде это был маневр опережения, связанный со сменой полосы движения, обгонять справа запрещалось. Теперь же термин подразумевает исключительно выезд на встречную полосу, всё остальное — опережение. Соответственно запрет на обгон справа исчез сам собой.

С точки зрения безопасности это неправильно. С другой стороны, при отсутствии у водителей привычки оставлять левый ряд свободным те, кто едут быстрее и опережают тихоходов справа, не становятся автоматически нарушителями.

Правила обгона, действовавшие в СССР середины прошлого века, работают только при минимальном трафике.

«Благословенное время», - скажет кто-то. Но не забывайте о тогдашней интенсивности движения и посредственных динамических возможностях советских автомобилей.

Представляю, какой бардак с переходом улицы был полвека назад… Но в некоторых местах он и поныне сохранился. Призыв очень правильный, и недурно бы подкрепить его соответствующим надзором.



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Однако и сегодняшний перечень неполный. Например, не объясняется понятие безопасного бокового интервала, за несоблюдение которого скоро можно будет схлопотать немалый штраф за опасное вождение. Трендом стала борьба с парковкой на газонах. Это правильно! Но где четко прописанные различия между газоном и обочиной? Последняя тоже может быть покрыта травой, а стоять на ней разрешено.

Нужно устранить двусмысленность, которая скрывается за термином «уступить дорогу (не создавать помех)». Сейчас под­разумевается, что участник движения не должен предпринимать действий, которые заставят пользующегося преимуществом водителя или пешехода изменить скорость или траекторию. Если пешеход вступил на первую полосу, а машина пересекает зебру по третьей-четвертой, помех человеку она не создает. Однако штраф инспектор выпишет.

При коммунистах такого не было

Из перечня необходимых водителю документов исчезла доверенность (хотя ушлые гаишники спрашивают ее до сих пор) и добавился полис ОСАГО. Не требовали в 1970‑х лицензию у таксистов, а у инвалидов — подтверждающие документы. Их ввели на фоне массовых нарушений последних лет.

Авторы документа 1973 года и подумать не могли, что когда-то появятся правила пользования телефоном за рулем.

В Правилах 1973 года не было упоминания о талоне техосмотра. Нет его и сейчас, хотя особо ретивые законотворцы предлагают вписать в перечень обязательных документов и диагностическую карту (нынешний аналог талона ТО), и медсправку. При том что их наличие на состоянии машин и водителей не скажется: процедуры получения обоих документов насквозь коррумпированы.

Старые ПДД содержат пункты, которые сегодня кажутся нам несуразными. Водители грузовиков были обязаны по требованию инспекторов ГАИ предоставлять машины для перевозки поврежденных в аварии или неисправных автомобилей. А еще Правила категорически запрещали «использовать транспортное средство в целях личной наживы».

В свою очередь, советские граждане были бы крайне удивлены нынешними пунктами, запрещающими пользоваться телефоном за рулем, обязывающими пристегиваться ремнями безопасности (эту норму в СССР ввели только в 1979 году), позволяющими оформлять аварию без вызова сотрудников ГАИ, а также термином «опасное вождение».

Отметим, что действующие Правила не требуют от водителя иметь в машине бланк европротокола и цифровой фотоаппарат, - но куда теперь без них?

Распишем в деталях

Гораздо подробнее сейчас прописаны моменты, касающиеся автомобилей со спецсигналами. Закон 1973 года только перечислял главы, от требований которых их водителям можно отступать, и обязывал всех прочих уступать дорогу автомобилям оперативных служб и сопровождаемым ими машинам. Теперь же этой теме посвящена отдельная глава из шести пунктов. И цветовой дифференциации проблесковых маячков в советском обществе не существовало.

Самое неоднозначное и серьезное изменение в Правилах коснулось термина «обгон». Теперь это только маневр с выездом на встречную полосу.

За соблюдением ПДД пешеходами у нас практически как не следили (это только в художественных фильмах их штрафовали за переход улицы в неположенном месте), так и не следят. Может, стоит упразднить посвященную их обязанностям главу?

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По сравнению со старыми Правилами добавилась норма об обязательном ношении фликеров вне населенных пунктов.

В современных Правилах появился бело-лунный сигнал на железнодорожных переездах, светофоры для велосипедистов, «промежуточный» желтый сигнал на реверсивных светофорах, а также допускается использование дублирующих звуковых сигналов. Одно из последних и пока еще редких новшеств - красное окаймление поворотной стрелки. Оно информирует водителей о наличии отдельной поворотной секции.

ПДД 1973 года не знали об аварийной сигнализации в принципе. Предупреждение об обгоне звуковым сигналом и дальним светом фар тогда, в эпоху машин с одним (в лучшем случае!) боковым зеркалом, было актуальным. Сегодня его смело можно вычеркивать из документа. Тем более что в тексте четко описаны условия, при которых разрешено выходить на обгон. Жесты-сигналы поворота и торможения для автомобилистов XXI века тоже выглядят нелепо. При том что велосипедисты и мотоциклисты при движении в колонне и сегодня предупреждают друг друга о снижении скорости поднятием левой руки. Соблюдать традицию их заставляют не правила, а здравый смысл.

Сейчас обгон запрещают соответствующие разметка и знак. До их появления правила выполнения этого маневра были сложнее, с массой ограничений, которые водитель должен помнить.

Нормы поведения

Старые ПДД ограничивали скорость только в населенных пунктах. Причем уже тогда отмечалось, что при наличии необходимых условий местные органы власти могут повысить лимит. Сравните с нынешней редакцией, в которой ограничения указаны для различных категорий машин и дорог.

Документ 1973 года разрешает выезжать на трамвайные рельсы попутного направления только для обгона. Сейчас по ним можно ездить (не создавая помех общественному транспорту) при всех занятых правых полосах, поворачивать с них налево и разворачиваться — при отсутствии знаков движения по полосам и запрещающей разметки.

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Согласно ныне действующим ПДД обгон нельзя совершать на пешеходных переходах, регулируемых перекрестках, мостах, эстакадах и в туннелях. Документ почти полувековой давности всё это разрешал.

Советские Правила не запрещали открывать двери автомобиля, не убедившись, что это безопасно, и оставлять в машине на стоянке детей без присмотра. Вероятно, тогда эти прописные истины были очевидны каждому и не требовали отдельного упоминания. Сейчас же любая инструкция обязана оговорить все возможные условия, дабы потом не было претензий. Наши законотворцы этому только рады, ведь каждый новый запрет — это увеличение «штрафных» поступлений в бюджет. К примеру, недавно звучала идея на уровне закона закрепить перестроение в одну полосу в шашечном порядке при сужении дороги. Зачем, если это прекрасно работает и без великих умов, желающих оправдать свое жалованье?

Круговое движение в прежних Правилах фигурирует только в виде названия дорожного знака. Теперь в ПДД добавлены две нормы, касающиеся кругового перекрестка: во‑первых, въезжать на него можно с любой полосы, во‑вторых, он всегда главный по отношению к примыкающим дорогам.

Порядок с проездом круговых перекрестков в России так и не навели. В Правилах он прописан, но на деле единообразия нет. В СССР этим вообще не заморачивались.

Подобные плакаты должны постоянно маячить перед глазами любого родителя, но встречаются они только в отделах пропаганды ГИБДД.

Правила проезда железнодорожных переездов и остановок общественного транспорта не изменились, а вот отношения водителей с пешеходами сегодня прописаны четче. В частности, появилось требование остановиться или снизить скорость, если перед зеброй это сделала попутная машина в соседней полосе.

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В главе о пользовании световыми приборами за 45 лет появились как поблажки, так и ужесточения. В темноте запретили ездить с «габаритами», но зачем-то разрешили включать противотуманные фары — их сегодня можно использовать и в качестве дневных ходовых огней (равно как и ближний свет), чего никак нельзя делать в Европе. Иными словами, эти фары теперь никакие не противотуманные, а на все случаи жизни.

В разделе «Буксировка» установлен запрет для водителей со стажем менее двух лет. За прошедшие десятилетия максимально допустимая скорость для сцепки выросла с 30 до 50 км/ч.

Про специальные условия перевозки детей Правила 1973 года ничего не говорят. Теперь такая норма есть, но формулировки в высшей степени непродуманные: требования устанавливаются в зависимости от возраста ребенка, а надо ориентироваться на рост и вес. Кроме того, ПДД разрешают перевозить детей от семи до одиннадцати лет, пристегивая их только штатным ремнем безопасности, что может быть смертельно опасным (ЗР, № 5, 2017).

Перевозку детей в специальных креслах старые Правила не регламентировали. Формулировки нынешнего закона далеки от совершенства и несут опасность маленьким пассажирам.

Запутать хочу

За полвека количество дорожных знаков выросло вчетверо. Происходило это постепенно, и дополнительные «жестянки» действительно иллюстрировали какие-то новые ситуации. Нынешние эксперты по безопасности движения предлагают разом добавить к трем с лишним сотням знаков еще 76! Дескать, они «еще более лучше» иллюстрируют современную дорожную обстановку. Мы считаем такой эксперимент с безопасностью на дорогах ненужным и даже опасным (ЗР, № 2, 2018). От знаков и так в глазах рябит. Не говоря уже о том, что при создании макетов авторы забыли и о ПДД, и об общепринятом исполнении табличек. Например, знак, запрещающий выезд на «вафельницу», оказался почему-то не кругом с красной каймой, а серым квадратом. А разрешение повернуть направо на красный, возможно, вовсе не появится в Правилах, но знак под него уже придумали.

ПДД времен СССР не разрешали выезжать на трамвайные пути попутного направления для поворота налево и разворота. Сейчас при отсутствии указателей движения по полосам это позволяется.

А что происходит с разметкой? В середине марта утвержден новый ГОСТ, который вводит синюю разметку, а также разрешает использовать желтый цвет для основных, а не временных линий. Черт ногу сломит! Особенно смешно эти «полезные» новшества выглядят на фоне того, что в России разметка каждый год сходит вместе со снегом, а во многих регионах на нее вовсе предпочитают не тратиться.

Безопасный боковой интервал в наших ПДД — ни в одной редакции! — не указан. Между тем за его несоблюдение скоро станут штрафовать.

* * *

За полвека в ПДД произошло немало изменений. Водитель, попавший из СССР прямиком в наше время, экзамен по нынешним Правилам вряд ли сдаст, но в том, как вести себя на дороге, разберется и опасности представлять не будет. Ведь основные принципы сохранились, радикальных изменений вроде перехода с левостороннего движения на правостороннее, как это было в Швеции в 1967 году, не произошло.

Более того, умение предугадать опасную ситуацию гораздо ценнее способности запомнить все триста знаков, а это приходит с опытом. Да и живем мы не в информационном вакууме: любые новшества активно освещаются и обсуждаются. Именно поэтому идея пересдавать ­теоретический экзамен при замене прав по сроку действия (то есть каждые десять лет) выглядит абсурдной и больше похожа на очередную попытку залезть в карман автомобилистов, чем на заботу о безопасности.